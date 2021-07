BMW 2-Series Coupe 2022 thiết kế lột xác, từ 836 triệu đồng

BMW 2-Series Coupe 2022 mới có một thiết kế ngoại hình hiện đại hoàn toàn mới và may mắn là 2-Series Coupe không sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt khổng lồ gây nhiều tranh cãi trên các mẫu xe thể thao đàn anh như M3,M4 và 4-Series. Thay vào đó, BMW 2-Series Coupe có lưới tản nhiệt kép màu xám với kích thước thông thường hình quả thận và được mạ viền crôm xung quanh. Đèn pha LED thiết kế vuốt ngược ra sau và hai hốc gió hình tam giác nằm phía dưới. BMW 2-Series Coupe hạng sang sở hữu bộ mâm tái thiết kế, vòm bánh xe nâng cao hơn. Nhìn ngang hông xe sẽ thấy những đường dập nổi được thiết kế khéo léo và tay nắm cửa dạng ẩn. Đuôi xe BMW 2-Series Coupe cũng có phong cách mới với đèn hậu LED họa tiết 3D, cánh gió liền nắp capô, cản sau được tinh chỉnh mang lại vẻ sắc sảo, kèm theo đó là ống xả dạng kép và bộ khuếch tán gió tối màu. Phiên bản M240i còn được cung cấp gói trang bị thể thao Shadowline với hệ thống ống xả đặc biệt và cánh gió nhỏ. Về kích thước, BMW 2-Series Coupe 2022 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.547mm x 1.839mm x 1.392mm và chiều dài cơ sở 2.741mm. So với mẫu xe tiền nhiệm, M240i có chiều dài cơ sở tăng 51mm, trong khi bề rộng vệt bánh xe tăng 52 mm ở phía trước và 31 mm ở phía sau. BMW 2-Series Coupe có một khoang nội thất sang trọng gần như giống với đàn anh BMW 3-Series hiện tại, tuy nhiên, hàng ghế sau có phần chật hơn. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị đồng hồ đo analog và hệ thống thông tin giải trí 8,8 inch. Nếu muốn nâng cấp, người dùng có thể chi thêm để nhận được cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 10,25 inch lớn hơn. Một điểm đáng tiếc là thay vì sử dụng hệ điều hành iDrive 8 đã ra mắt trên iX thì cả hai lại sử dụng iDrive 7. Màn hình giải trí trung tâm của 2-Series Coupe có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bên cạnh đó xe còn đi kèm công nghệ Trợ lý cá nhân thông minh đáp ứng mọi yêu cầu ngôn ngữ. Ví dụ như tự động hạ cửa xe của người lái khi đi vào khu vực để xe. BMW 2-Series Coupe tại Mỹ được trang bị những tính năng tiêu chuẩn như hệ thống điều hòa tự động hai vùng, ghế trước chỉnh điện, vô lăng bọc da có sưởi, đèn viền nội thất, màn hình HUD màu và bộ âm thanh cao cấp Harman Kardon 14 loa,… Về trang bị an toàn, 2-Series Coupe có hệ thống phát hiện điểm mù chủ động, thông tin giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau,... Ngoài ra với tính năng Stop & Go, người lái có thể nhận được hệ thống kiểm soát hành trình chủ động. BMW 2-Series Coupe mới sử dụng nền tảng chassis CLAR của BMW, hãng xe Đức cho biết, 2-Series Coupe có tỉ lệ phân bổ trọng lượng gần như 50:50 và có độ cứng xoắn tĩnh tăng khoảng 12% so với BMW 2-Series Coupe cũ. Về động cơ, phiên bản hiệu suất cao M240i xDrive Coupe được trang bị động cơ 6 xi-lanh TwinPower Turbo 3.0L mạnh 382 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với bộ vi sai cầu sau M Sport. Nhờ có thêm sức mạnh và lực kéo, xe có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,1 giây. Ngoài ra, 2-Series Coupe cũng được trang bị vòng bi bánh xe mới giúp giảm mức ma sát lên đến 45%, đồng thời trọng lượng nhẹ hơn khoảng 2,7 kg so với trước đây. Người mua cũng sẽ thấy một hệ thống treo được sửa đổi, kết hợp một số thành phần nhôm để giảm khối lượng không bị rung. Xe sẽ ra mắt thị trường Mỹ vào tháng 11 này, giá xe BMW 2-Series Coupe 2022 khởi điểm từ 36.350 USD (khoảng 836 triệu đồng) cho 230i và 48.550 USD (khoảng 1,12 tỷ đồng) cho M240i xDrive - cả hai đều chưa bao gồm phí giao hàng 995 USD (tương đương 22 triệu đồng). Video: BMW 2-Series Coupe 2022 thiết kế lột xác hoàn toàn.

BMW 2-Series Coupe 2022 mới có một thiết kế ngoại hình hiện đại hoàn toàn mới và may mắn là 2-Series Coupe không sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt khổng lồ gây nhiều tranh cãi trên các mẫu xe thể thao đàn anh như M3,M4 và 4-Series. Thay vào đó, BMW 2-Series Coupe có lưới tản nhiệt kép màu xám với kích thước thông thường hình quả thận và được mạ viền crôm xung quanh. Đèn pha LED thiết kế vuốt ngược ra sau và hai hốc gió hình tam giác nằm phía dưới. BMW 2-Series Coupe hạng sang sở hữu bộ mâm tái thiết kế, vòm bánh xe nâng cao hơn. Nhìn ngang hông xe sẽ thấy những đường dập nổi được thiết kế khéo léo và tay nắm cửa dạng ẩn. Đuôi xe BMW 2-Series Coupe cũng có phong cách mới với đèn hậu LED họa tiết 3D, cánh gió liền nắp capô, cản sau được tinh chỉnh mang lại vẻ sắc sảo, kèm theo đó là ống xả dạng kép và bộ khuếch tán gió tối màu. Phiên bản M240i còn được cung cấp gói trang bị thể thao Shadowline với hệ thống ống xả đặc biệt và cánh gió nhỏ. Về kích thước, BMW 2-Series Coupe 2022 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.547mm x 1.839mm x 1.392mm và chiều dài cơ sở 2.741mm. So với mẫu xe tiền nhiệm, M240i có chiều dài cơ sở tăng 51mm, trong khi bề rộng vệt bánh xe tăng 52 mm ở phía trước và 31 mm ở phía sau. BMW 2-Series Coupe có một khoang nội thất sang trọng gần như giống với đàn anh BMW 3-Series hiện tại, tuy nhiên, hàng ghế sau có phần chật hơn. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị đồng hồ đo analog và hệ thống thông tin giải trí 8,8 inch. Nếu muốn nâng cấp, người dùng có thể chi thêm để nhận được cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 10,25 inch lớn hơn. Một điểm đáng tiếc là thay vì sử dụng hệ điều hành iDrive 8 đã ra mắt trên iX thì cả hai lại sử dụng iDrive 7. Màn hình giải trí trung tâm của 2-Series Coupe có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bên cạnh đó xe còn đi kèm công nghệ Trợ lý cá nhân thông minh đáp ứng mọi yêu cầu ngôn ngữ. Ví dụ như tự động hạ cửa xe của người lái khi đi vào khu vực để xe. BMW 2-Series Coupe tại Mỹ được trang bị những tính năng tiêu chuẩn như hệ thống điều hòa tự động hai vùng, ghế trước chỉnh điện, vô lăng bọc da có sưởi, đèn viền nội thất, màn hình HUD màu và bộ âm thanh cao cấp Harman Kardon 14 loa,… Về trang bị an toàn, 2-Series Coupe có hệ thống phát hiện điểm mù chủ động, thông tin giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau,... Ngoài ra với tính năng Stop & Go, người lái có thể nhận được hệ thống kiểm soát hành trình chủ động. BMW 2-Series Coupe mới sử dụng nền tảng chassis CLAR của BMW, hãng xe Đức cho biết, 2-Series Coupe có tỉ lệ phân bổ trọng lượng gần như 50:50 và có độ cứng xoắn tĩnh tăng khoảng 12% so với BMW 2-Series Coupe cũ. Về động cơ, phiên bản hiệu suất cao M240i xDrive Coupe được trang bị động cơ 6 xi-lanh TwinPower Turbo 3.0L mạnh 382 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với bộ vi sai cầu sau M Sport. Nhờ có thêm sức mạnh và lực kéo, xe có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,1 giây. Ngoài ra, 2-Series Coupe cũng được trang bị vòng bi bánh xe mới giúp giảm mức ma sát lên đến 45%, đồng thời trọng lượng nhẹ hơn khoảng 2,7 kg so với trước đây. Người mua cũng sẽ thấy một hệ thống treo được sửa đổi, kết hợp một số thành phần nhôm để giảm khối lượng không bị rung. Xe sẽ ra mắt thị trường Mỹ vào tháng 11 này, giá xe BMW 2-Series Coupe 2022 khởi điểm từ 36.350 USD (khoảng 836 triệu đồng) cho 230i và 48.550 USD (khoảng 1,12 tỷ đồng) cho M240i xDrive - cả hai đều chưa bao gồm phí giao hàng 995 USD (tương đương 22 triệu đồng). Video: BMW 2-Series Coupe 2022 thiết kế lột xác hoàn toàn.