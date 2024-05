Biểu tượng ôtô Nga - Volga hồi sinh dưới “lốt” xe Trung Quốc

Theo truyền thông Nga, hôm 23/5 vừa qua, thương hiệu xe ôtô Volga của Nga đã có màn ra mắt ấn tượng với 3 mẫu xe hoàn toàn mới tại triển lãm công nghiệp tổ chức ở Nizhny Novgorod, Nga. Ba mẫu xe mới Volga được AvtoVAZ ra mắt lần này dường như là mẫu xe được tinh chỉnh lại từ những chiếc xe thuộc thương hiệu Changan Automobile của Trung Quốc. Ba mẫu xe này bao gồm 1 chiếc sedan và 2 chiếc SUV. Mẫu sedan Volga C40 dựa trên Changan Raeton Plus và dài 4,8 mét; mẫu SUV crossover nhỏ gọn K30 dựa trên Changan Oushang X5 plus; và mẫu SUV cỡ trung K40 dựa trên Changan UNI-Z. Điểm khác biệt là xe do Nga sản xuất và xe nguyên bản của Changan có cản trước và lưới tản nhiệt khác nhau. Ngoài ra, xe của Volga còn có huy hiệu "GAZ" của Nhà máy ôtô Gorky. Cả ba mẫu xe mới đều được trang bị động cơ xăng Changan JL473ZQ7, dung tích 1,5 lít, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Loại hộp số chưa được tiết lộ nhưng hộp số tự động 7 cấp sẽ được sử dụng trên nguyên mẫu C40 Raeton Plus. Hiện tại dường như không có thông tin chi tiết nào về thỏa thuận giữa Changan và GAZ liên quan đến xe Volga huyền thoại của Nga. Có lẽ chúng đang được lắp ráp theo một thỏa thuận nào đó với nhiều bộ phận phụ tùng đến từ Trung Quốc. Trong tháng 4 vừa qua, Nga nhập khẩu tổng cộng 57.812 xe du lịch, trong đó 94% xe đến từ Trung Quốc. Cũng trong tháng này, tỷ lệ ô tô đã qua sử dụng của Trung Quốc nhập khẩu vào Nga đã tăng từ 1% trong tháng 1 lên 3,3%. Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu của Nga chủ yếu đến từ Nhật Bản (66%) và Hàn Quốc (13,4%). Video: Loạt xe Volga của Nga ra mắt năm 2024.

