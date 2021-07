Bentley Flying Spur giành giải xe sang có nội thất đẹp nhất 2021

Theo tin tức ôtô, Bentley Flying Spur siêu sang đã giành được đánh giá xe có nội thất đẹp nhất từ tạp chí lối sống hạng sang Robb Report. Cụ thể, tạp chí lừng danh này đã trao cho xe giải "Best of the Best: Best Automotive Interior"; tức là "Đỉnh của đỉnh: Xe nội thất đẹp nhất." Qua đó, ông Christophe Georges - CEO và Chủ tịch của Bentley Mỹ - đã cho biết: "Mẫu xe siêu sang Bentley Flying Spur sở hữu nội thất thiết kế đặc quyền của Bentley và hãng sẽ luôn nâng tầm trải nghiệm lẫn thiết kế trường tồn của xe. Gia đình Bentley chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự công nhận từ Robb Report với giải "Xe nội thất đẹp nhất"". Đáng chú ý, gỗ có lớp hoàn thiện chỉ dày 0,1 mm thay vì 0,5 mm như hiện nay. Kết quả là người dùng có thể cảm nhận được rằng gỗ vẫn giữ được kết cấu ban đầu. Mẫu xe Bentley Flying Spur 2022 mới đi kèm tiêu chuẩn với hệ thống an toàn City Specification vốn chỉ là tính năng tùy chọn trước đây. Điều này đồng nghĩa rằng xe được trang bị nhận dạng biển báo giao thông, mở cốp sau rảnh tay, cảnh báo lùi xe, camera 360 độ, đèn LED phát sáng khi mở cửa xe và gương chống chói tự động. Bên trong, hệ thống ion hóa không khí bây giờ cũng là một tính năng tiêu chuẩn dành cho Bentley Flying Spur 2022. Trang bị này sẽ phát ra các hạt mang điện tích âm từ hệ thống HVAC để tăng độ tinh khiết của không khí bằng cách tạo ra điện tích tĩnh loại bỏ các thành phần độc hại như các chất ô nhiễm, bụi và chất gây dị ứng. Bentley cũng đã làm việc với ESI Group để tạo ra các bản mô phỏng kỹ thuật số cho nội thất của Flying Spur nhằm cải thiện tiếng ồn và độ rung lắc (NVH). Theo đó, các bài kiểm tra âm thanh ảo được tiến hành để tìm ra nơi tiếng ồn xâm nhập vào xe. Bentley Flying Spur 2022 tiếp tục có sẵn 2 tùy chọn động cơ. Cụ thể, động cơ tăng áp kép 6.0L W12 có công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm khi kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Bên cạnh đó, động cơ tăng áp kép 4.0L V8 có công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Đáng chú ý, phiên bản đi kèm động cơ nhỏ hơn sẽ giúp mẫu sedan giảm 100 kg để tạo cảm giác nhanh nhẹn hơn một chút. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Flying Spur2022 mới.

