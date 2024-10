Xoài Non té ngã, netizen cho rằng cố làm màu

mới đây, Xoài Non bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi một clip trong hậu trường được đăng tải. Theo đó, Xoài Non liên tục té ngã do đi đôi giày cao gót, thậm chí một nhân viên còn phải hỗ trợ. Sau đó, gương mặt của nàng hot girl đầy đau đớn và đi khập khiễng trên đôi cao gót này. Bên dưới video hậu trường, nhiều netizen đã lên tiếng chê cô nàng không chịu chọn giày vừa cỡ chân nên mới liên tục té ngã. Một số cho rằng Xoài Non cố tình làm màu và giật spotlight với các chị đẹp khác. Một số bình luận công kích hướng về Xoài Non: "Thấy khó thì đi đôi khác chứ, làm gì mà vấp té hoài vậy trong cùng một sự kiện vậy"; "Đi đôi giày gì mà qua đến giờ thấy 10 video Xoài té ngã rồi"... Một netizen khác nhận xét: "Trước khi đi sự kiện phải xem giày dép, quần áo, túi sách có thoải mái không. Nếu thoải mái hẵng sử dụng, còn không an toàn thì cất ở nhà. Mình không thích cũng không ghét Xoài. Mình công nhận Xoài xinh nhưng qua giờ toàn thấy Xoài ngã, trông không chuyên nghiệp tí nào". Tuy nhiên, nhiều dân mạng khác cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cho Xoài Non. Trong đó, đa số cho rằng với chiếc váy dài trong buổi họp báo thì Xoài phải đi đôi giày cao gót như vậy mới phù hợp. Có lẽ chính bản thân Xoài Non cũng không lường trước được là sự kiện diễn ra lâu và phải di chuyển nhiều đến vậy, nên cô nàng không đủ sức để tiếp tục "gánh" cho đôi cao gót này nữa. Xoài Non và Gil Lê đã có màn xuất hiện gây sốt ở buổi họp báo Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Gil Lê được chấm 10 điểm "bạn trai nhà người ta" khi trong sự kiện, Gil Lê luôn thể hiện hành động tinh tế với Xoài Non như chủ động nắm tay, kiên nhẫn chờ bạn gái chỉnh lại váy...

