Có nên mua Honda Civic 2020 chỉ hơn 600 triệu ở Hà Nội?

Honda Civic tại Việt Nam hiện đã bước sang thế hệ thứ 11 (ra mắt tháng 2/2022) với một số thay đổi trong thiết kế, trang bị nhiều công nghệ cùng tính năng an toàn, đồng thời có giá giảm so với bản cũ. Được định vị ở phân khúc sedan hạng C, Honda Civic cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Kia K3, Toyota Altis, Mazda3, Hyundai Elantra,… Trên thị trường xe đã qua sử dụng Hà Nội, một chiếc Honda Civic đời 2020 đang được rao bán lại với mức giá chỉ 618 triệu đồng. Theo người bán, chiếc Civic thuộc bản G (bản giữa), mới lăn bánh 4 năm và có số ODO là 22.000 km. Ở thời điểm mua, xe được nhập khẩu từ Thái Lan, tình trạng hiện tại vẫn còn khá mới. Được biết, vào thời điểm “đập hộp”, giá xe Honda Civic 2020 bản G có giá niêm yết là 789 triệu đồng vào năm 2021. Để lăn bánh xe, người dùng sẽ phải chi một số tiền khoảng 900 triệu đồng. Như vậy, người bán đã chấp nhận lỗ số tiền lên tới gần 300 triệu đồng cho một chiếc Honda Civic 2020 chạy lướt hơn 2 vạn km. Về tổng thể, Honda Civic 2020 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.678 x 1.802 x 1.415 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.735mm và khoảng sáng gầm là 134 mm. Xe nổi bật với đường mạ crom to bản kéo dài hình cánh chim đi cùng với logo Honda cũng được mạ crom. Bên dưới tản nhiệt là cụm đèn pha công nghệ LED với thiết kế khá mỏng, sắc, vuốt về phía sau (bản tiêu chuẩn dùng đèn Halogen). Phần đuôi xe thể hiện những đường nét vô cùng cá tính và trẻ trung. Phần mui xe kéo dài và vuốt dài xuống phần đuôi theo phong cách coupe. Cụm đèn hậu của xe được thiết kế theo hình Boomerang to bản sử dụng công nghệ LED. Xe sở hữu bộ mâm 16 inch thay vì 18 inch sơn đen như bản RS và gương xe có tính năng gập, chỉnh điện. Bên trong nội thất, mẫu xe sedan Honda Civic G 2020 sở hữu hệ thống ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện. Cụm đồng hồ sau vô lăng trên biến thể G là loại màn hình toàn phần. Điều hòa tự động, có cửa gió cho hàng ghế sau. Màn hình trung tâm của xe kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại qua Apple CarPlay và Android. Bên cạnh đó, mẫu sedan Nhật Bản cũng có dàn âm thanh 8 loa (trên 2 bản cao cấp). Honda Civic G 2020 được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Về an toàn, Civic bản G sở hữu những trang bị tiêu chuẩn như hệ thống 2 túi khí, camera lùi, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Theo các chuyên gia, với những khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe Nhật Bản nổi tiếng với khả năng vận hành mạnh mẽ mà tài chính không quá dư dả thì chiếc Honda Civic 2020 bản G này là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Video: Honda Civic sau 4 năm sử dụng vẫn chạy hay, lái tốt.

