Bentley Continental GT Azure độc bản, tri ân huyền thoại R-Type 70 năm

Chiếc Bentley Continental GT Azure độc bản này được tạo ra để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của chiếc JAS 949, một trong số những biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc này. Bentley R-Type Continental siêu sang ra mắt năm 1952 là chiếc saloon 4 chỗ nhanh nhất thế giới thời đó, còn được mệnh danh là “tấm thảm ma thuật có khả năng thu ngắn những khoảng cách xa xôi nhất”. Chỉ có 208 chiếc từng được sản xuất, vận hành bằng động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 4,6 lít có thể sản sinh công suất 155 mã lực. Vào năm 1953, một vị khách hàng của Bentley là tiến sĩ Rowland Guenin người Thụy Sỹ đã đặt mua chiếc R-Type Continental với ngoại thất trắng ngà Ivory White và nội thất đỏ. Sau đó vào năm 2001, Bentley đã mua lại chiếc xe này và tiến hành khôi phục nó trở lại với trạng thái tinh khôi giống như khi mới rời khỏi nhà máy. Chiếc Bentley Continental GT Azure 2023 mới được sơn màu Trắng Old English White, gần giống màu trắng ngà trên R-Type Continental 1953. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết ngoại thất của xe được mạ chrome sáng, bao gồm cả lưới tản nhiệt. Xe được trang bị bộ mâm 22 inch hoàn thiện thủ công với lớp vỏ kim loại đen bóng. Bên trong nội thất, màu da nâu Cricket Ball được sử dụng mang lại cảm giác cổ điển gần giống với màu của nội thất JAS 949, ghế được bọc thêm da Beluga thủ công tạo thêm điểm nhấn. Bảng táp-lô được bọc gỗ veneer Burr Walnut với ba lớp sơn mài siêu mỏng, chỉ dày 0,1 mm, được đánh bóng bằng tay để giống với lớp hoàn thiện của chiếc JAS 949. Bentley Continental Azure mới cũng sử dụng veneer vân thẳng của Úc có dải chéo với lớp khảm bằng gỗ hoàng dương và được phủ lớp màu vàng đậm. Ở bậc thềm cửa là logo thể hiện sự độc đáo của bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm. Xe sử dụng động cơ V8 4.0L có công suất 542 mã lực, dẫn động 4 bánh. Các phiên bản Azure của dòng Continental GT kể từ năm 2022 đã sở hữu nhiều chi tiết đặc trưng như logo Bentley "B" trên bộ pedal, đèn chiếu sáng theo tâm trạng, vô lăng sưởi và bậc cửa có đèn chiếu sáng... Ngoài ra, xe cũng được trang bị gói Front Seat Comfort với các ghế điều chỉnh được 22 hướng, 6 chế độ massage, đệm hai bên hông có bóng khí điều chỉnh được và dây an toàn tự chỉnh điện theo khổ người. Đảm bảo an toàn là hệ thống Bentley Dynamic Ride với thanh chống lật chủ động giúp xe không bị nghiêng khi vào cua. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông và camera hồng ngoại nhận diện người đi bộ, người đi xe đạp hoặc động vật. Chiếc Bentley Continental GT Azure 2023 mới được sản xuất với số lượng giới hạn duy nhất đúng một chiếc và được hoàn thiện bởi bộ phận Mulliner. Xe cũng không có giá bán, vì nó sẽ gia nhập đội xe lái thử của Bentley tại Anh Quốc để phục vụ cho giới báo chí truyền thông. Video: Chi tiết Bentley Continental GT Azure độc nhất thế giới.

Chiếc Bentley Continental GT Azure độc bản này được tạo ra để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của chiếc JAS 949, một trong số những biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc này. Bentley R-Type Continental siêu sang ra mắt năm 1952 là chiếc saloon 4 chỗ nhanh nhất thế giới thời đó, còn được mệnh danh là “tấm thảm ma thuật có khả năng thu ngắn những khoảng cách xa xôi nhất”. Chỉ có 208 chiếc từng được sản xuất, vận hành bằng động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 4,6 lít có thể sản sinh công suất 155 mã lực. Vào năm 1953, một vị khách hàng của Bentley là tiến sĩ Rowland Guenin người Thụy Sỹ đã đặt mua chiếc R-Type Continental với ngoại thất trắng ngà Ivory White và nội thất đỏ. Sau đó vào năm 2001, Bentley đã mua lại chiếc xe này và tiến hành khôi phục nó trở lại với trạng thái tinh khôi giống như khi mới rời khỏi nhà máy. Chiếc Bentley Continental GT Azure 2023 mới được sơn màu Trắng Old English White, gần giống màu trắng ngà trên R-Type Continental 1953. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết ngoại thất của xe được mạ chrome sáng, bao gồm cả lưới tản nhiệt. Xe được trang bị bộ mâm 22 inch hoàn thiện thủ công với lớp vỏ kim loại đen bóng. Bên trong nội thất, màu da nâu Cricket Ball được sử dụng mang lại cảm giác cổ điển gần giống với màu của nội thất JAS 949, ghế được bọc thêm da Beluga thủ công tạo thêm điểm nhấn. Bảng táp-lô được bọc gỗ veneer Burr Walnut với ba lớp sơn mài siêu mỏng, chỉ dày 0,1 mm, được đánh bóng bằng tay để giống với lớp hoàn thiện của chiếc JAS 949. Bentley Continental Azure mới cũng sử dụng veneer vân thẳng của Úc có dải chéo với lớp khảm bằng gỗ hoàng dương và được phủ lớp màu vàng đậm. Ở bậc thềm cửa là logo thể hiện sự độc đáo của bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm. Xe sử dụng động cơ V8 4.0L có công suất 542 mã lực, dẫn động 4 bánh. Các phiên bản Azure của dòng Continental GT kể từ năm 2022 đã sở hữu nhiều chi tiết đặc trưng như logo Bentley "B" trên bộ pedal, đèn chiếu sáng theo tâm trạng, vô lăng sưởi và bậc cửa có đèn chiếu sáng... Ngoài ra, xe cũng được trang bị gói Front Seat Comfort với các ghế điều chỉnh được 22 hướng, 6 chế độ massage, đệm hai bên hông có bóng khí điều chỉnh được và dây an toàn tự chỉnh điện theo khổ người. Đảm bảo an toàn là hệ thống Bentley Dynamic Ride với thanh chống lật chủ động giúp xe không bị nghiêng khi vào cua. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông và camera hồng ngoại nhận diện người đi bộ, người đi xe đạp hoặc động vật. Chiếc Bentley Continental GT Azure 2023 mới được sản xuất với số lượng giới hạn duy nhất đúng một chiếc và được hoàn thiện bởi bộ phận Mulliner. Xe cũng không có giá bán, vì nó sẽ gia nhập đội xe lái thử của Bentley tại Anh Quốc để phục vụ cho giới báo chí truyền thông. Video: Chi tiết Bentley Continental GT Azure độc nhất thế giới.