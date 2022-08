Bentley Continental GT hơn 20 tỷ biển "sảnh rồng" tại Thái Nguyên

Số lượng dòng xe siêu sang Bentley Continental GT V8 thế hệ mới tại Việt Nam ước tính trên 20 xe với nhiều màu sắc cá tính khác nhau, có không ít chủ nhân còn lựa chọn chương trình cá nhân hóa của hãng để thể hiện phong cách riêng của mình. Trong số này, có một chiếc Bentley Continental GT V8 Mulliner màu đỏ đẹp mắt. Mới đây, trên mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 Mulliner thế hệ mới này nhưng không phải ở Hà Nội hay TP HCM mà nhiều người hay thấy, mà nó xuất hiện ở tận tỉnh Thái Nguyên. Điều khiến mọi người choáng chính là ngoại thất chiếc xe Bentley Continental GT V8 Mulliner tại Thái Nguyên không chỉ gây ấn tượng với màu sơn đỏ rượu mà còn ở biển số 20A-567.89 hay còn được giới luận biển gọi là sảnh rồng, hoặc trùm cuối của các loại biển sảnh. Với nhiều người, việc chọn mua 1 phiên bản xe siêu sang của thương hiệu Bentley ở Việt Nam đã cho thấy họ có tài chính khá vững vàng, không chỉ thế còn sở hữu một bản cá nhân hóa đủ thể hiện sự đẳng cấp và chịu chơi, cuối cùng là xe sang đi kèm biển đẹp. Trong biển số sảnh, 6789 hoặc 56789 được nhiều người săn lùng vì thể hiện độ chơi tới bến, may mắn và tiền tài vô đều đặn từng ngày. Cũng chính vì thế mà biển sảnh rồng 56789 chỉ đứng sau các biển tứ quý hoặc ngũ quý đầu 6,8,9 về giá trị. Giá xe Bentley Continental GT V8 Mulliner thế hệ mới tại Việt Nam được chào bán không dưới 20 tỷ đồng, nhưng nếu như chủ nhân bấm được các biển số đẹp, chẳng hạn như biển 20A-567.89, giá trị xe cũng sẽ tăng lên đáng kể. Và chiếc Bentley Continental GT V8 Mulliner biển sảnh rồng tại Thái Nguyên này cũng không ngoại lệ. Ngoài chiếc biển số quá đẹp mắt, chiếc coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 Mulliner thế hệ thứ 3 tại Thái Nguyên còn có bộ áo màu đỏ cùng nhiều chi tiết mạ crôm nổi bật, bên sườn xe có la-zăng đa chấu kép được hoàn thành 2 màu sáng và logo Mulliner xuất hiện bên hốc gió sườn như 1 cách thể hiện đây là chiếc Bentley Continental GT V8 thế hệ mới bản cá nhân hóa. Bước vào bên trong nội thất chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT V8 Mulliner thế hệ mới biển sảnh rồng 56789 của doanh nhân Thái Nguyên sẽ thấy ghế ngồi được bọc da cao cấp với 2 tông màu là đỏ và kem cùng logo Mulliner thêu trên tựa đầu ghế, toàn bộ trần xe bọc da lộn màu đỏ. Sự khác biệt của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 Mulliner thế hệ thứ 3 so với bản Bentley Continental GT W12 2021 nằm ở logo V8 bên hông xe và quan trọng hơn là Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 sở hữu ống xả kép rất cá tính và thể thao so với ống xả Oval của Bentley Continental GT W12. Động cơ Bentley Continental GT Mulliner thế hệ mới của đại gia Thái Nguyên là trái tim V8, dung tích 4.0L lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp turbo kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. Sức mạnh của xe kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 thế hệ mới mang biển sảnh rồng 56789 có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h. Video: Chi tiết Bentley Continental GT V8 Mulliner thế hệ mới.

