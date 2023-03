Bentley Blower Continuation đặc biệt về châu Á, từ hơn 50 tỷ đồng

Trong đó, các hãng chuyên lắp động cơ khổng lồ như Bentley siêu sang, Lamborghini, Ferrari hay Rolls-Royce cũng đã có một số động thái nhất định để dần chuyển hết dàn xe của mình sang PHEV hay tương lai là EV. Nghĩ đến tương lai cũng phải nhớ về quá khứ, vì thế, dự án Blower Continuation Series đã được thực hiện bởi bộ phận Bentley Mulliner với việc tạo ra đúng 12 chiếc xe Bentley Blower Continuation cổ điển để ôn lại lịch sử chiếc xe đua 4½ Lít 1929 trang bị bộ siêu nạp được cầm lái bởi Ngài Henry "Tim" Birkin. NHenry "Tim" Birkin là gười đã thi đấu trong cuộc đua khốc liệt nhất hành tinh 24 Hours of Le Mans hay giành vị trí thứ hai tại Grand Prix Pháp vào năm 1930. Trong showroom Bentley Kwun Tong, tọa lạc tại khu phố nhộn nhịp nhất nhì ở Hồng Kông, chiếc xe Bentley Blower Continuation hàng hiếm xuất hiện như 1 kiệt tác của lịch sử hãng xe Bentley trong thập kỷ 21 này. Bentley Blower Continuation là 1 chiếc xe vô cùng đặc biệt, bộ phận cá nhân hóa của hãng xe Anh quốc đã quyết tâm chỉ cho ra lò đúng 12 xe, dù rất nhiều đại gia không có suất mua xe vẫn chấp nhận chi hơn 2,1 triệu đô la để yêu cầu hãng tạo ra thêm sản phẩm. Rất may mắn là đã có 1 xe về đến châu Á theo đơn đặt hàng rất VIP dành cho 1 tỷ phú ở Hồng Kông, người được cho nắm bộ sưu tập xe hơn 3.000 tỷ đồng. Một số thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe Bentley Blower Continuation được trưng bày mới đây ở Hồng Kông mang số 9/12 xe sản xuất toàn cầu. Giá bán của xe khi về đến đây không được tiết lộ nhưng chỉ biết rằng, giá khởi điểm của xe đã hơn 50 tỷ đồng, gấp 6 lần giá xe Bentley Flying Spur, quá khủng khiếp. Ngoại thất của xe Bentley Blower Continuation được hoàn thiện trong màu đen bóng với nội thất bọc da màu đỏ Oxblood từ công ty Bridge of Weir, vì là bản dựng từ chiếc xe đua 4½ Lít 1929 nên các kỹ sư của bộ phận Mulliner đã mất 40.000 giờ để làm hoàn toàn thủ công, sử dụng các bản vẽ gốc và dụng cụ trên công xưởng của mình để tạo ra 12 này. Để giúp các khách hàng cũng như giới truyền thông ở Hồng Kông hiểu rõ hơn về Bentley Blower Continuation, đại lý đã mời 2 chuyên gia là ngài Ben Linde, trưởng dự án đặc biệt của Mulliner, và Tony Schulp, cố vấn kinh doanh chiến lược của Mulliner cùng với ông John Leung, đại diện Tập đoàn ô tô Jinlong, đã giới thiệu siêu phẩm mang số 9/12 xe sản xuất toàn thế giới. Video: Giới thiệu Bentley Blower Continuation đặc biệt.

Trong đó, các hãng chuyên lắp động cơ khổng lồ như Bentley siêu sang, Lamborghini, Ferrari hay Rolls-Royce cũng đã có một số động thái nhất định để dần chuyển hết dàn xe của mình sang PHEV hay tương lai là EV. Nghĩ đến tương lai cũng phải nhớ về quá khứ, vì thế, dự án Blower Continuation Series đã được thực hiện bởi bộ phận Bentley Mulliner với việc tạo ra đúng 12 chiếc xe Bentley Blower Continuation cổ điển để ôn lại lịch sử chiếc xe đua 4½ Lít 1929 trang bị bộ siêu nạp được cầm lái bởi Ngài Henry "Tim" Birkin. NHenry "Tim" Birkin là gười đã thi đấu trong cuộc đua khốc liệt nhất hành tinh 24 Hours of Le Mans hay giành vị trí thứ hai tại Grand Prix Pháp vào năm 1930. Trong showroom Bentley Kwun Tong, tọa lạc tại khu phố nhộn nhịp nhất nhì ở Hồng Kông, chiếc xe Bentley Blower Continuation hàng hiếm xuất hiện như 1 kiệt tác của lịch sử hãng xe Bentley trong thập kỷ 21 này. Bentley Blower Continuation là 1 chiếc xe vô cùng đặc biệt, bộ phận cá nhân hóa của hãng xe Anh quốc đã quyết tâm chỉ cho ra lò đúng 12 xe, dù rất nhiều đại gia không có suất mua xe vẫn chấp nhận chi hơn 2,1 triệu đô la để yêu cầu hãng tạo ra thêm sản phẩm. Rất may mắn là đã có 1 xe về đến châu Á theo đơn đặt hàng rất VIP dành cho 1 tỷ phú ở Hồng Kông, người được cho nắm bộ sưu tập xe hơn 3.000 tỷ đồng. Một số thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe Bentley Blower Continuation được trưng bày mới đây ở Hồng Kông mang số 9/12 xe sản xuất toàn cầu. Giá bán của xe khi về đến đây không được tiết lộ nhưng chỉ biết rằng, giá khởi điểm của xe đã hơn 50 tỷ đồng, gấp 6 lần giá xe Bentley Flying Spur, quá khủng khiếp. Ngoại thất của xe Bentley Blower Continuation được hoàn thiện trong màu đen bóng với nội thất bọc da màu đỏ Oxblood từ công ty Bridge of Weir, vì là bản dựng từ chiếc xe đua 4½ Lít 1929 nên các kỹ sư của bộ phận Mulliner đã mất 40.000 giờ để làm hoàn toàn thủ công, sử dụng các bản vẽ gốc và dụng cụ trên công xưởng của mình để tạo ra 12 này. Để giúp các khách hàng cũng như giới truyền thông ở Hồng Kông hiểu rõ hơn về Bentley Blower Continuation, đại lý đã mời 2 chuyên gia là ngài Ben Linde, trưởng dự án đặc biệt của Mulliner, và Tony Schulp, cố vấn kinh doanh chiến lược của Mulliner cùng với ông John Leung, đại diện Tập đoàn ô tô Jinlong, đã giới thiệu siêu phẩm mang số 9/12 xe sản xuất toàn thế giới. Video: Giới thiệu Bentley Blower Continuation đặc biệt.