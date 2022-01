Bentley Bentayga và Toyota Land Cruiser hơn 25 tỷ của Phan Thành

Sau khi tạo ra cho mình kỷ lục mua 3 chiếc siêu xe vào đúng tháng 5 liên tục trong 2 năm là 2015 và 2016, tay chơi siêu xe Phan Thành cùng em trai bỗng dưng chán các dòng 2 cửa gầm thấp và chuyển dần sang chơi xe siêu sang cũng như SUV. Trong đó, Phan Thành cùng em trai đã mua 1 cặp xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic, sau đó rước về garage chiếc xe Toyota Alphard. Tiếp tục trong tháng 12/2021 này, hai chiếc xe SUV khác đã bị bắt gặp có mặt trong biệt thự nhà họ Phan là SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 mới cũng như chiếc xe SUV Toyota Land Cruiser 2022. Hiện chưa rõ chiếc xe Toyota Land Cruiser 2022 của Phan Thành mua khi nào, chỉ biết rằng, thông tin chúng tôi có được là mẫu xe SUV "nồi đồng cối đá" này đã có biển số. Còn chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 được thiếu gia họ Phan tậu về garage vào chiều ngày 9/12/2021 sau khi đổi một chiếc siêu xe Ferrari F12 Berlinetta. Thiếu gia Phan Hoàng, em trai Phan Thành cũng đã chia sẻ hình ảnh chụp trong sân đỗ xe của gia đình và cho thấy có sự xuất hiện của mẫu xe mới là Toyota Land Cruiser 2022 bên cạnh quà sinh nhật tuổi 17 của mình là Lamborghini Huracan LP610-4 và xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Cặp đôi xe SUV "về nhà" Phan Thành được tiết lộ có tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng, trong đó, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 có giá lăn bánh ước tính trên 20 tỷ đồng, còn chiếc xe SUV được mệnh danh là "nồi đồng cối đá" Toyota Land Cruiser 2022 đang được phân phối chính hãng trên 4 tỷ đồng chưa bao gồm các chi phí.Bentley Bentayga V8 của Phan Thành sở hữu ngoại thất màu trắng, còn bên trong khoang lái xe Bentley Bentayga V8 của Phan Thành có nội thất bọc da màu tím nho đi kèm nhiều chi tiết da đen và ốp gỗ. Sức mạnh của SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 thế hệ thứ 3 sẽ đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. "Trái tim" này giúp mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 của Phan Thành mua vào đầu tháng nay có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, trước khi xe đạt vận tốc tối đa 289 km/h. Còn dòng xe Toyota Land Cruiser 2022 mới tại Việt Nam được trang bị khối động cơ mới với máy xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Với sức mạnh của Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới, nó vừa khỏe cũng như có lợi thế về thuế ở Việt Nam nhiều hơn so với bản V8 trước đây, dung tích 5.7 lít trước đó. Toyota Land Cruiser 2022 được trang bị hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Toyota Land Cruiser 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới giúp trọng lượng của xe giảm cân đến 200 kg so với thế hệ trước. Dù cân nặng nhẹ hơn nhưng trọng tâm của xe cũng được hạ thấp hơn và quan trọng là độ cứng tốt hơn so với bản trước. Hệ thống treo động lực học điện tử Electronic Kinetic Dynamic Suspension System giúp Land Cruiser 2022 tăng khả năng bám đường. Khoang lái của xe Toyota Land Cruiser 2022 tập trung theo hướng người lái dễ sử dụng nhất bao gồm vô-lăng điều chỉnh điện, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình kính lái HUD và bảng đồng hồ xe được tăng kích thước lên 7 inch. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng với bộ lọc ion, loa JBL và hệ thống xác thực dấu vân tay hay hệ thống Toyota Safety Sense... Như vậy, "ai rồi cũng sẽ chơi SUV" là câu nói khá đúng về cách chơi xe của Minh Nhựa, Đặng Lê Nguyên Vũ hay cậu cả nhà họ Phan cũng đang từng bước thanh lý bớt dàn siêu xe để garage có chỗ trống nhằm chứa những chiếc xe SUV đắt tiền. Video: Toyota Land Cruiser 2022 - cuộc cách mạng về công nghệ.

Sau khi tạo ra cho mình kỷ lục mua 3 chiếc siêu xe vào đúng tháng 5 liên tục trong 2 năm là 2015 và 2016, tay chơi siêu xe Phan Thành cùng em trai bỗng dưng chán các dòng 2 cửa gầm thấp và chuyển dần sang chơi xe siêu sang cũng như SUV. Trong đó, Phan Thành cùng em trai đã mua 1 cặp xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic, sau đó rước về garage chiếc xe Toyota Alphard. Tiếp tục trong tháng 12/2021 này, hai chiếc xe SUV khác đã bị bắt gặp có mặt trong biệt thự nhà họ Phan là SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 mới cũng như chiếc xe SUV Toyota Land Cruiser 2022. Hiện chưa rõ chiếc xe Toyota Land Cruiser 2022 của Phan Thành mua khi nào, chỉ biết rằng, thông tin chúng tôi có được là mẫu xe SUV "nồi đồng cối đá" này đã có biển số. Còn chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 được thiếu gia họ Phan tậu về garage vào chiều ngày 9/12/2021 sau khi đổi một chiếc siêu xe Ferrari F12 Berlinetta. Thiếu gia Phan Hoàng, em trai Phan Thành cũng đã chia sẻ hình ảnh chụp trong sân đỗ xe của gia đình và cho thấy có sự xuất hiện của mẫu xe mới là Toyota Land Cruiser 2022 bên cạnh quà sinh nhật tuổi 17 của mình là Lamborghini Huracan LP610-4 và xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Cặp đôi xe SUV "về nhà" Phan Thành được tiết lộ có tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng, trong đó, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 có giá lăn bánh ước tính trên 20 tỷ đồng, còn chiếc xe SUV được mệnh danh là "nồi đồng cối đá" Toyota Land Cruiser 2022 đang được phân phối chính hãng trên 4 tỷ đồng chưa bao gồm các chi phí. Bentley Bentayga V8 của Phan Thành sở hữu ngoại thất màu trắng, còn bên trong khoang lái xe Bentley Bentayga V8 của Phan Thành có nội thất bọc da màu tím nho đi kèm nhiều chi tiết da đen và ốp gỗ. Sức mạnh của SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 thế hệ thứ 3 sẽ đến từ khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. "Trái tim" này giúp mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 của Phan Thành mua vào đầu tháng nay có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, trước khi xe đạt vận tốc tối đa 289 km/h. Còn dòng xe Toyota Land Cruiser 2022 mới tại Việt Nam được trang bị khối động cơ mới với máy xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Với sức mạnh của Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới, nó vừa khỏe cũng như có lợi thế về thuế ở Việt Nam nhiều hơn so với bản V8 trước đây, dung tích 5.7 lít trước đó. Toyota Land Cruiser 2022 được trang bị hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Toyota Land Cruiser 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới giúp trọng lượng của xe giảm cân đến 200 kg so với thế hệ trước. Dù cân nặng nhẹ hơn nhưng trọng tâm của xe cũng được hạ thấp hơn và quan trọng là độ cứng tốt hơn so với bản trước. Hệ thống treo động lực học điện tử Electronic Kinetic Dynamic Suspension System giúp Land Cruiser 2022 tăng khả năng bám đường. Khoang lái của xe Toyota Land Cruiser 2022 tập trung theo hướng người lái dễ sử dụng nhất bao gồm vô-lăng điều chỉnh điện, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình kính lái HUD và bảng đồng hồ xe được tăng kích thước lên 7 inch. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng với bộ lọc ion, loa JBL và hệ thống xác thực dấu vân tay hay hệ thống Toyota Safety Sense... Như vậy, "ai rồi cũng sẽ chơi SUV" là câu nói khá đúng về cách chơi xe của Minh Nhựa, Đặng Lê Nguyên Vũ hay cậu cả nhà họ Phan cũng đang từng bước thanh lý bớt dàn siêu xe để garage có chỗ trống nhằm chứa những chiếc xe SUV đắt tiền. Video: Toyota Land Cruiser 2022 - cuộc cách mạng về công nghệ.