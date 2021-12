Thiếu gia Phan Thành tậu "SUV vạn người mê” - Toyota Land Cruiser

Trong 1 bức ảnh về giáng sinh mới đây, em trai của Phan Thành là Phan Hoàng đã khiến dân mạnh trầm trồ khi phía sau bức ảnh là 3 chiếc xe mà bất kỳ ai cũng đều thèm khát để sở hữu - Toyota Land Cruiser 2022 mới. Dù đây chỉ là 1 phần nhỏ trong bộ sưu tập xe của anh em nhà họ Phan nhưng cũng đủ để khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Khá thú vị là giới mê xe đã tinh ý phát hiện ra rằng, ngoài 2 chiếc xe quen thuộc là siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 màu xanh cốm, về nước năm 2015 để trở thành quà sinh nhật năm Phan Hoàng 17 tuổi, và xe siêu sang Rolls-Royce Phantom hay được bố của Phan Thành và Phan Hoàng sử dụng thì garage của nhà họ Phan xuất hiện thành viên mới là mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2022. Mới mua Bentley Bentayga V8, anh em nhà Phan Thành sắm tiếp SUV "vạn người mê" Toyota Land Cruiser 2022, từ trái sang là Lamborghini Huracan LP610-4 xanh cốm, Toyota Land Cruiser 2022 và cuối cùng là Rolls-Royce Phantom đời cũ Như vậy, ai rồi cũng sẽ chơi SUV là câu nói khá đúng về cách chơi xe của Minh Nhựa, Đặng Lê Nguyên Vũ hay cậu cả nhà họ Phan cũng đang từng bước thanh lý bớt dàn siêu xe để garage có chỗ trống nhằm chứa Mercedes-AMG G63 mua vào năm ngoái, Bentley Bentayga V8 mới tậu được gần 1 tháng hay mới nhất là Toyota Land Cruiser 2022. Hiện chưa rõ anh em nhà Phan Thành tậu Toyota Land Cruiser 2022 theo diện chính hãng hay chơi lớn mua hẳn bản Trung Đông từ các công ty nhập khẩu tư nhân. Mức giá bán của xe Toyota Land Cruiser 2022 cũng có sự chênh lệch lớn giữa chính hãng và nhập tư Cụ thể, các phiên bản xe Toyota Land Cruiser 2022 không chính hãng, nhập từ Trung Đông có giá trên 6,2 tỷ đồng. Riêng giá xe Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng được niêm yết từ 4,06 tỷ đồng và khách chọn mua xe có màu trắng sẽ phải chi thêm 11 triệu đồng. Bỏ ra số tiền trên, Phan Thành sẽ nhận về xe Toyota Land Cruiser thế hệ mới có sự đầu tư ở thiết kế rất hiện đại với điểm nhấn đầu tiên là đôi mắt xe được cấu tạo từ 3 bóng đèn LED cỡ lớn là đặc trưng của vài dòng xe SUV ngày này, bên dưới là dải đèn LED ban ngày cá tính, chưa hết, xe còn gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hầm hố, cản va trước khỏe khoắn. Được biết sau 14 năm, cuối cùng Toyota Land Cruiser cũng đã có sự cải tiến ở ngoại hình. SUV vạn người mê Toyota Land Cruiser 2022 của anh em nhà Phan Hoang được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới giúp trọng lượng của xe giảm cân đến 200 kg so với thế hệ trước. Dù cân nặng nhẹ hơn nhưng trọng tâm của xe cũng được hạ thấp hơn và quan trọng là độ cứng tốt hơn so với bản trước. Hệ thống treo động lực học điện tử Electronic Kinetic Dynamic Suspension System giúp Toyota Land Cruiser 2022 tăng khả năng bám đường. Khoang lái của xe Toyota Land Cruiser 2022 tập trung theo hướng người lái dễ sử dụng nhất bao gồm vô-lăng điều chỉnh điện, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình kính lái HUD và bảng đồng hồ xe được tăng kích thước lên 7 inch. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng với bộ lọc ion, loa JBL và hệ thống xác thực dấu vân tay hay hệ thống Toyota Safety Sense. Toyota Land Cruiser 2022 được trang bị khối động cơ mới với máy xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ này giúp Land Cruiser thế hệ mới vừa khỏe cũng như có lợi thế về thuế ở Việt Nam nhiều hơn so với bản V8, dung tích 5.7 lít trước đó. Xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới.

