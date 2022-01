Bentley Bentayga V8 hơn 21 tỷ đầu tiên về nhà đại gia Bình Dương

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa đã đến Tết Nguyên đán nên các đại gia Việt đang chi tiền để mua sắm xe du Xuân. Trong số này, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 màu đỏ mới được nhìn thấy nằm trên xe chuyên dụng vận chuyển về tỉnh Bình Dương. Được biết, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 mới về Bình Dương không phải là xe tiêu chuẩn mà thuộc bản First Edition được sản xuất giới hạn thời gian trong năm đầu tiên phiên bản Bentley Bentayga V8 nâng cấp giữa vòng đời được sản xuất. Như vậy, đây chính là chiếc xe Bentley Bentayga V8 bản nâng cấp đầu tiên về tỉnh Bình Dương định cư, một số thông tin cho biết, đây là chiếc xe siêu sang hiếm hoi mang thương hiệu xe Bentley về tỉnh Bình Dương và nếu ra biển số 61, đây có thể xem là chiếc xe Bentley thứ 2 mang biển Bình Dương. Trong đó, dù nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng có sở hữu chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne bản nâng cấp đỉnh nhất nhưng lại đeo biển số Sài thành, không cho ra đầu số 61A như chiếc xe Rolls-Royce Phantom nổi tiếng 1 thời. Bentley Bentayga V8 First Edition mới về Bình Dương có màu sơn ngoại thất là đỏ rất nổi bật đi kèm các chi tiết mạ crôm và bộ mâm đa chấu kép sơn 2 tông màu tương phản. Xe thuộc bản V8 do có ống xả kép thể hiện đặc trưng của dòng này. Phiên bản SUV siêu sang Bentley Bentayga First Edition của đại gia Bình Dương được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Sức mạnh trên giúp mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Mức giá xe Bentley Bentayga V8 tại Việt Nam hiện khoảng hơn 21 tỷ đồng. Video: Trên tay Bentley Bentayga V8 Facelift 2021 tại Việt Nam.

