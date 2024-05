Bentley Bentayga EWB của "bà bầu" Đoàn Di Băng có giá gần 26 tỷ

Mới đây, thông tin về việc đại gia Quốc Vũ, chồng của hot mom Đoàn Di Băng tậu Bentley Bentayga EWB 2024 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới mê xe trong nước, cũng như cộng đồng mạng, có thể nói, độ chịu chơi của 2 vợ chồng này khiến không ít người bất ngờ. Nếu bạn tò mò vì sao đại gia Quốc Vũ tậu Bentley Bentayga EWB 2024, trong khi đã có 1 chiếc xe SUV là Lamborghini Urus Performante, thì nó nằm ở việc, chiếc Bentayga EWB 2024 thuộc phân khúc SUV siêu sang, tức đầy sang trọng, công nghệ và quan trọng êm ái, rất an toàn cho 1 người đang trong thai kỳ như hot mom Đoàn Di Băng. Nếu bạn tò mò muốn biết giá xe Bentley Bentayga EWB 2024 của đại gia Quốc Vũ bao nhiêu tiền, chồng của Đoàn Di Băng cũng không ngại tiết lộ đã bỏ ra gần 26 tỷ đồng để có sự phục vụ của chiếc SUV siêu sang này, trong khi đó, giá xe Bentley Bentayga EWB 2024 được bán chính hãng tại Việt Nam chỉ từ 18,5 tỷ đồng. Hiện chưa rõ tay chơi xe Quốc Vũ đã lựa chọn thêm cho chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2024 này các option gì, khiến giá xe tăng cao, và chưa rõ con số gần 26 tỷ đồng, là đã bao gồm luôn cả chi phí lăn bánh của xe hay chưa. Chiếc xe SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2024 của đại gia Quốc Vũ chọn mua cho Đoàn Di Băng có ngoại thất được sơn màu đen, nội thất da bò, bản 4 chỗ ngồi, và số tiền đại gia Quốc Vũ tiết lộ bỏ ra gần 26 tỷ đồng để sở hữu, cao gần 5 tỷ đồng so với chiếc Lamborghini Urus Performante mà anh đã mua trước đó. Là mẫu xe siêu sang, dành cho giới thượng lưu, khoang cabin của Bentley Bentayga EWB 2024 mới tràn ngập da, gỗ cao cấp. Không gian nội thất của xe có thể được cá nhân hóa với hơn 24 tỷ tổ hợp tùy chọn khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện mong muốn của bản thân. Xe được trang bị ghế bọc da cao cấp hoạ tiết kim cương, đèn nền chiếu sáng điều chỉnh theo tâm trạng, hệ thống sưởi vô lăng và hỗ trợ đánh lái điện tử. Ngoài ra, cửa sổ trời của xe cũng được tinh chỉnh, rời về sau 125 mm. Tùy chọn ghế thương gia cao cấp Bentley Airline Seat cho phép hành khách có thể tùy chỉnh tư thế ghế ngồi thông qua màn hình cảm ứng đi kèm, điều chỉnh 22 hướng, khả năng ngả 40 độ... Bentley Bentayga EWB sử dụng khối động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm như bản tiêu chuẩn. Sức mạnh này giúp chiếc xe SUV siêu sang có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Về trang bị an toàn, Bentayga EWB là mẫu Bentley đầu tiên được trang bị tính năng đánh lái 4 bánh Electronic All Wheel Steering, giúp bán kính quay đầu giảm 7%, đạt mức 11,8 m. goài ra, xe cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát cân bằng chủ động Bentley Dynamic Ride với các thanh cân bằng chủ động sử dụng nguồn điện 48 V. Video: Xem chi tiết SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2024.

Mới đây, thông tin về việc đại gia Quốc Vũ, chồng của hot mom Đoàn Di Băng tậu Bentley Bentayga EWB 2024 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới mê xe trong nước, cũng như cộng đồng mạng, có thể nói, độ chịu chơi của 2 vợ chồng này khiến không ít người bất ngờ. Nếu bạn tò mò vì sao đại gia Quốc Vũ tậu Bentley Bentayga EWB 2024, trong khi đã có 1 chiếc xe SUV là Lamborghini Urus Performante, thì nó nằm ở việc, chiếc Bentayga EWB 2024 thuộc phân khúc SUV siêu sang, tức đầy sang trọng, công nghệ và quan trọng êm ái, rất an toàn cho 1 người đang trong thai kỳ như hot mom Đoàn Di Băng. Nếu bạn tò mò muốn biết giá xe Bentley Bentayga EWB 2024 của đại gia Quốc Vũ bao nhiêu tiền, chồng của Đoàn Di Băng cũng không ngại tiết lộ đã bỏ ra gần 26 tỷ đồng để có sự phục vụ của chiếc SUV siêu sang này, trong khi đó, giá xe Bentley Bentayga EWB 2024 được bán chính hãng tại Việt Nam chỉ từ 18,5 tỷ đồng. Hiện chưa rõ tay chơi xe Quốc Vũ đã lựa chọn thêm cho chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2024 này các option gì, khiến giá xe tăng cao, và chưa rõ con số gần 26 tỷ đồng, là đã bao gồm luôn cả chi phí lăn bánh của xe hay chưa. Chiếc xe SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2024 của đại gia Quốc Vũ chọn mua cho Đoàn Di Băng có ngoại thất được sơn màu đen, nội thất da bò, bản 4 chỗ ngồi, và số tiền đại gia Quốc Vũ tiết lộ bỏ ra gần 26 tỷ đồng để sở hữu, cao gần 5 tỷ đồng so với chiếc Lamborghini Urus Performante mà anh đã mua trước đó. Là mẫu xe siêu sang, dành cho giới thượng lưu, khoang cabin của Bentley Bentayga EWB 2024 mới tràn ngập da, gỗ cao cấp. Không gian nội thất của xe có thể được cá nhân hóa với hơn 24 tỷ tổ hợp tùy chọn khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện mong muốn của bản thân. Xe được trang bị ghế bọc da cao cấp hoạ tiết kim cương, đèn nền chiếu sáng điều chỉnh theo tâm trạng, hệ thống sưởi vô lăng và hỗ trợ đánh lái điện tử. Ngoài ra, cửa sổ trời của xe cũng được tinh chỉnh, rời về sau 125 mm. Tùy chọn ghế thương gia cao cấp Bentley Airline Seat cho phép hành khách có thể tùy chỉnh tư thế ghế ngồi thông qua màn hình cảm ứng đi kèm, điều chỉnh 22 hướng, khả năng ngả 40 độ... Bentley Bentayga EWB sử dụng khối động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm như bản tiêu chuẩn. Sức mạnh này giúp chiếc xe SUV siêu sang có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Về trang bị an toàn, Bentayga EWB là mẫu Bentley đầu tiên được trang bị tính năng đánh lái 4 bánh Electronic All Wheel Steering, giúp bán kính quay đầu giảm 7%, đạt mức 11,8 m. goài ra, xe cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát cân bằng chủ động Bentley Dynamic Ride với các thanh cân bằng chủ động sử dụng nguồn điện 48 V. Video: Xem chi tiết SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2024.