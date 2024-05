Đoàn Di Băng được chồng đại gia tặng Bentley Bentayga EWB gần 20 tỷ

Mới đây, Đoàn Di Băng đã đón tin vui khi cô đậu hai phôi thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Để ăn mừng việc gia đình sắp có thêm thành viên mới, đại gia Quốc Vũ đã quyết định tậu chiếc xe Bentley Bentayga EWB tặng Đoàn Di Băng. Trên trang cá nhân, ông xã Đoàn Di Băng đăng tải hình ảnh 1 chiếc Bentley Bentayga màu đen, kèm dòng trạng thái: "Giai đoạn này vợ cần đi êm ái. Chồng mua cho vợ nè. Xe đang về, vợ chịu khó chờ tầm tháng nữa nha". Được biết, chiếc xe mà đại gia Quốc Vũ mua thuộc phiên bản Bentley Bentayga EWB giá 18,5 tỷ đồng. So với Bentley Bentayga bản tiêu chuẩn thì Bentley Bentayga EWB thế hệ mới có trục cơ sở được kéo dài thêm 180 mm lên 3.175 mm. Điều này khiến khu vực không gian hàng ghế thứ hai được mở rộng đáng kể, đem lại sự thoải mái cho hành khách ngồi phía sau. Về thiết kế, tổng thể của bản EWB có nhiều nét tương đồng với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên xe cũng có một số thay đổi như cửa sau dài hơn. Bentley EWB được bổ sung lưới tản nhiệt với những nan dọc giống mẫu Flying Spur. Xe được cung cấp bộ la-zăng 22 inch sáng bóng như gương. Là mẫu xe siêu sang, dành cho giới thượng lưu, khoang cabin của Bentley Bentayga EWB tràn ngập da, gỗ cao cấp. Không gian nội thất của xe có thể được cá nhân hóa với hơn 24 tỷ tổ hợp tùy chọn khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện mong muốn của bản thân. Xe được trang bị ghế bọc da cao cấp hoạ tiết kim cương, đèn nền chiếu sáng điều chỉnh theo tâm trạng, hệ thống sưởi vô lăng và hỗ trợ đánh lái điện tử… ngoài ra, cửa sổ trời của xe cũng được tinh chỉnh, rời về sau 125 mm. Tùy chọn ghế thương gia cao cấp Bentley Airline Seat cho phép hành khách có thể tùy chỉnh tư thế ghế ngồi thông qua màn hình cảm ứng đi kèm, điều chỉnh 22 hướng, khả năng ngả 40 độ cho phép hành khách thoải mái nằm ngủ cùng công nghệ điều hòa tự động điều chỉnh nhiệt độ. Cung cấp sức mạnh cho Bentayga EWB 2023 của Đoàn Di Băng là khối động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4 lít, công suất 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Đi cùng động cơ là hộp số 8 cấp tự động, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây, tốc độ tối đa 290 km/h. Về trang bị an toàn, Bentayga EWB là mẫu Bentley đầu tiên được trang bị tính năng đánh lái 4 bánh Electronic All Wheel Steering, giúp bán kính quay đầu giảm 7%, đạt mức 11,8 m. goài ra, xe cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát cân bằng chủ động Bentley Dynamic Ride với các thanh cân bằng chủ động sử dụng nguồn điện 48 V. Video: Bentley Bentayga EWB Azure ra mắt khách hàng Việt.

