Beijing X7 2023 từ 410 triệu đồng tại Trung Quốc, sắp về Việt Nam

Beijing X7 2023 mới đã lần đầu tiên được vén màn trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, hãng BAIC tiếp tục mang mẫu SUV cỡ C này đến trưng bày, giới thiệu và công bố giá bán. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, mức giá xe Beijing X7 2023 cho 3 phiên bản bao gồm Premium Plus, Super Premium và Exclusive Plus dao động từ 119.900 - 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 410 - 478 triệu đồng). Bước sang phiên bản mới, Beijing X7 đã được thay đổi ở cả ngoại hình lẫn kích thước. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.755 mm, chiều rộng 1.892 mm, chiều cao 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với phiên bản cũ, xe tăng chiều dài thêm 40 mm. Không chỉ tăng kích thước, mẫu xe Trung Quốc này còn mang trên mình ngoại hình ấn tượng hơn. Dễ nhận thấy điều đó qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt không viền và sơn cùng màu với thân xe, tạo hiệu ứng không gian 3 chiều. Đây là thiết kế lưới tản nhiệt từng được áp dụng cho Beijing Rubik's Cube ra mắt trong năm 2022. Nằm phía trên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED có thiết kế mượt mà hơn trước và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe. Trong khi đó, nẹp mạ crôm giữa 2 đèn pha của bản cũ đã bị loại bỏ. Điểm mới tiếp theo của mẫu SUV cỡ C này là hốc gió trung tâm hình thang mới với viền màu đen bóng. Viền này còn kéo dài đến khe gió nằm dọc mới ở hai góc cản trước. Trong khi đó, ở khu vực sườn xe, Beijing X7 2023 chỉ có thêm vành la-zăng mới với đường kính 20 inch, thiết kế đa chấu phức tạp hơn và phối 2 màu. Thay đổi tiếp theo nằm ở khu vực phía sau với thiết kế đèn hậu mới, đi kèm tem chữ nổi "Beijing" ở giữa. Bên dưới là cản sau mới với 4 đầu ống xả giả mạ crôm và bộ khuếch tán gió. Ngay cả đèn phản quang của Beijing X7 2023 cũng được làm mới. Thay đổi còn lại ở ngoại thất là màu sơn xanh sứ có tên Porcelain Blue mới. Theo hãng Beijing, màu sơn này mang đến vẻ đẹp độc đáo, đậm chất phương Đông cho mẫu SUV cỡ C của mình. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu SUV này cũng được nâng cấp nhẹ. Bước vào bên trong mẫu xe này, người lái sẽ bắt gặp vô lăng vát đáy cải tiến, cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm mới. Trong khi đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, màn hình chỉnh điều hòa và cần số của Beijing X7 2023 không khác bản cũ. Những trang bị đáng chú ý của mẫu xe Trung Quốc này gồm có chìa khóa thông minh, ghế bọc da, tính năng massage dành cho cả 2 hàng ghế, ghế sau gập 60:40... Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời toàn cảnh, hộc đựng ô đặc biệt, điều hòa tự động 2 vùng, điều khiển bằng giọng nói, hệ thống chống trộm, định vị xe, điều khiển xe từ xa và cập nhật phần mềm qua WiFi. Chưa hết, xe còn có những tính năng an toàn chủ động như phát hiện vật thể ở tốc độ thấp, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện/cảnh báo điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện biển giới hạn tốc độ và cảnh báo tiền va chạm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Beijing X7 2023 vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm. So với phiên bản cũ, mô-men xoắn của động cỡ đã tăng 30 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,66 lít/100 km. Sau Trung Quốc, mẫu xe SUV Beijing X7 2023 mới dự kiến cũng sẽ được đưa về Việt Nam để phân phối trong thời gian tới. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Beijing X7 2023 thế hệ mới.

