Baojun Yunduo 2024 - chiếc xe điện cỡ nhỏ, "giá mềm" sắp ra mắt

Baojun đã chính thức giới thiệu chiếc xe SUV điện cỡ nhỏ Yep 2023 ra thị trường Trung Quốc, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, và đến nay hãng xe Trung Quốc lại tiết lộ sắp cho ra mắt 1 mẫu xe hoàn toàn mới - chiếc Baojun Yunduo chạy điện cỡ nhỏ phục vụ di chuyển hằng ngày. Cụ thể là vào ngày 26/5 vừa qua, giới truyền thông Trung Quốc tiết lộ rằng chiếc xe nhỏ gọn mới Baojun Yunduo EV 2024 mới, sẽ được ra mắt vào tháng 8. Chiếc xe áp dụng cách bố trí bốn cửa, năm chỗ ngồi và được trang bị logo của thương hiệu mới. Về ngoại hình, Baojun Yunduo mới khác hẳn những mẫu xe Baojun đang bán, các đường nét bo tròn hơn, rất hợp với tên gọi của xe. Cụm đèn pha tách rời khỏi dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, còn được đặt khá thấp, trong khi đèn chạy ban ngày dạng xuyên suốt khá bắt mắt, mang đến diện mạo mặt trước trông rất cá tính. Nhìn từ bên thân xe, Baojun Yunduo áp dụng thiết kế mui lửng phổ biến, trang bị tay nắm cửa ẩn và mâm xe 5 chấu có dạng phay xước, tạo cảm giác thời trang nổi bật. Ở phía sau xe, Baojun Yunduo có đèn hậu xuyên thấu và một cánh gió đuôi vịt được cho là sẽ được thêm vào phần trên của cửa sổ sau. Về kích thước thân xe, Baojun Yunduo sở hữu chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.295 x 1.850 x 1.652 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Về sức mạnh, các thông số của Baojun Yunduo còn khá hạn chế, chỉ biết rằng, xe mới có động cơ điện, sản sinh ra công suất tối đa 134 mã lực và pin lithium iron phosphate đến từ hãng Liuzhou Huating New Energy Technology Co., Ltd. Dự đoán, mức giá xe Baojun Yunduo 2024 sau khi ra mắt sẽ khá mềm. Video: Chi tiết Baojun Yunduo 2024 chạy điện sắp ra mắt.

