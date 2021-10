Bảo hiểm, bằng lái, thẻ xanh Covid... tích hợp CCCD gắn chip

Video: Thẻ xanh y tế sẽ tích hợp trên căn cước công dân (Nguồn VTV24)

Bộ Công an cho biết đang xây dựng, hoàn thiện giải pháp bổ sung các tiện ích số trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, trong đó bao gồm cả việc tích hợp bằng lái xe lên loại giấy tờ này.

Cụ thể, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ GTVT nhằm tích hợp thông tin bằng lái xe lên CCCD gắn chip, thậm chí có thể tích hợp thông tin này trên hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế (nếu ký thỏa thuận hợp tác quốc tế) vì thẻ CCCD gắn chip có mã MRZ (Machine - readable zone), đây là mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Ngoài tích hợp thông tin bằng lái xe lên thẻ CCCD gắn chip, Bộ Công An cũng đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội để tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội và rất nhiều các tiện ích khác.

Việc tích hợp này sẽ mang đến nhiều lợi ích, thẻ CCCD gắn chip được tích hợp đầy đủ thông tin sẽ trở thành một loại giấy tờ nhiều tính năng.

Theo Bộ Công an, công dân chỉ cần đăng ký thông tin tài khoản qua ứng dụng khai báo y tế VNEID do Bộ Công an xây dựng và phát triển, hoặc qua website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn là sẽ được xác thực trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, công dân chỉ cần xuất trình thẻ CCCD gắn chip điện tử là cơ quan chức năng sử dụng ứng dụng VNEID để kiểm tra các thông tin qua việc đọc mã QRCode trên thẻ CCCD để xác định.

