Bán tải “Tàu” Maxus T60 từ 565 triệu đồng đòi đấu Ford Ranger

Maxus T60 2021 mới được trang bị động cơ dầu diesel DOHC VGT VM Motori 2.8L 4 xi-lanh cho công suất 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 360 Nm trong khoảng từ từ 1.600 đến 2.800 vòng/phút. Động cơ của bán tải Maxus T60 được kết nối với hộp số tự động Punch 6 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh điện tử BorgWarner, có thể thay đổi linh hoạt thay đổi giữa các chế độ 2H-4H-4L ngay cả khi xe đang chạy. Xe có 3 chế độ lái: Normal, Eco và Power, đồng thời sở hữu bộ khóa vi sai cơ học Eaton mà theo Maxus tuyên bố là “loại khóa vi sai cơ học tốt nhất trên thế giới”. Các trang bị ngoại thất đáng chú ý của xe bán tải Maxus T60 bao gồm đèn pha LED tự động với chùm sáng cao tự động, đèn LED chạy ban ngày, đèn sương mù trước / sau, giá nóc bằng nhôm, thanh cân bằng làm từ thép không gỉ, bậc cửa, gương chiếu hậu gập điện, mâm xe hợp kim 19 inch kèm lốp Continental 255/55 và một tấm lót cho thùng xe có dung tích 1.188 lít. Bước vào bên trong, T60 có ghế bọc da màu đen, điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí qua màn hình cảm ứng 10 inch tích hợp Android Hỗ trợ Auto và Apple CarPlay, tính năng mở cửa không cần chìa với khởi động bằng nút bấm, vô lăng bọc da đa chức năng tích hợp điều khiển hành trình và công tắc chỉnh âm thanh. Chưa hết, T60 còn có camera lùi, cần gạt nước mưa cảm ứng, kính màu xanh lá cây chống tia cực tím và ghế trước điều chỉnh điện hoàn toàn - lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc - với chỉnh 6 hướng cho ghế lái và 4 hướng cho hành khách phía trước. Về mặt an toàn, Maxus T60 đã nhận được xếp hạng an toàn 5 sao, xe được trang bị 4 túi khí, ABS, EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Xe còn có tính năng can thiệp chuyển động của xe (RMI), giúp xe nhận biết các tác động có thể gây lật xe sau đó kích hoạt hệ thống phanh để ngăn chặn việc lật xe. Xe cũng được trang bị phanh đĩa trước/sau (hầu hết các xe bán tải cùng phân khúc đều dùng phanh tang trống phía sau), hệ thống giám sát áp suất lốp, ghế an toàn cho trẻ em Isofix 2 điểm, cảm biến đỗ xe phía sau và hỗ trợ điểm mù có thể sử dụng qua gương chiếu hậu khi xe chạy ở tốc độ 30 km/h. Maxus T60 được cung cấp với 6 màu ngoại thất: Obsidian Black, Agate Red, Lava Grey, Blanc White, Aurora Silver và Ocean Blue. Giá xe Maxus T60 4WD Automatic bán ra từ 99.888 RM (khoảng 565,6 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe bán tải Maxus T60 của Trung Quốc.

