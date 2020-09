Maxus RG20, xe van cắm trại giá rẻ của Trung Quốc lộ diện

Thương hiệu ôtô Trung Quốc Maxus mới đây đã giới thiệu một mẫu xe van cắm trại mang tên RG20, một biến bản của mẫu G20 có sẵn. Nếu bạn chưa biết, Maxus là một thương hiệu con thuộc SAIC Motor, một trong 4 ông lớn của ngành ôtô Trung Quốc. Maxus RG20 thế hệ mới mang dáng vẻ to rộng, vuông vắn như bạn kỳ vọng ở một mẫu xe van, trong xe có một chiếc giường 2 người ở phía dưới, và thêm một giường nhỏ ở khu vực nóc nâng cấp. Tuy nhiên phần tuyệt nhất của chiếc xe này là một hệ thống tắm vòi hoa sen bên ngoài. Hệ thống vòi hoa sen này được đặt ở phía sau, với một bình nước 10 lít và một đầu vòi trông đẹp mắt. Người sử dụng có thể tiến hành tắm trong một cái lều nhỏ, gắn ở phía sau đuôi xe. Cái lều này có một cửa kéo khóa ở bên ải và hai cửa sổ bằng nhựa tối màu ở phía sau. Nhìn chung, nó là một thiết kế rất thực dụng và kín đáo. Đáng tiếc, Maxus RG20 2020 mới không có toilet tích hợp trong vậy nên người sử dụng vẫn cần đỗ xe lại và tìm chỗ “giải sầu” ở bên ngoài. Trên phương diện máy móc, Maxus RG20 có trang bị một động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít sản sinh 224 mã lực, phối hợp một hộp số tự động 8 cấp. Mẫu xe van cắm trại mới mẻ này sẽ chính thức ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 diễn ra vào cuối tháng này, giá xe Maxus RG20 sẽ được bán trên thị trường nội địa Trung Quốc không lâu sau đó và dự kiến sẽ khá "mềm". Từ xưa tới nay, các mẫu xe RV chưa bao giờ thực sự cất cánh ở thị trường Trung Quốc. Đã từng có thời điểm trong giữa những năm 2000, mọi người nghĩ rằng RV sẽ trở thành một phân khúc nở rộ tiếp theo. Các công ty đã không ngừng vận chuyển những chiếc RV to lớn từ Mỹ, và những công ty nội địa khác thì bắt đầu cho ra đời những chiếc xe to lớn hơn ở Trung Quốc. Tuy nhiên sau này, chính phủ bản địa đã can thiệp và khiến doanh số sụt giảm nhanh chóng. Nhưng tới thời gian gần đây thì đã có một số tin tức tích cực, với nhiều chính quyền địa phương đồng ý cấp phép hoạt động cho những điểm cắm trại tập trung ở những nơi xa xôi hẻo lánh của đất nước. Nhiều công ty Trung Quốc hi vọng rằng đây là sự khởi đầu mới của những phương tiện cắm trại, và Maxus muốn là một trong những người đi tiên phong. Video: Giới thiệu xe minivan Maxus RG20 thế hệ mới.

