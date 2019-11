Bán tải Ford Ranger máy xăng tăng công suất 350 mã lực

Khác với một số thị trường khác như Đông Nam Á hay Úc, dòng xe bán tải Ford Ranger tại Mỹ không sử dụng động cơ dầu, thay vào đó nó chỉ có 1 lựa chọn động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 2.3L tăng áp cổng nạp kép công nghệ Ecoboost chia sẻ với chung với Ford Explorer hay Mustang. Động cơ này sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp (SelectShift). Ở phiên bản nâng cấp này, nhà độ PaxPower đã tinh chỉnh động cơ xăng 2.3L Ecoboost lên mức công suất khoảng 350 mã lực (261 kilowatt), làm so sánh, nó mạnh hơn đáng kể so với công suất 210 mã lực của Ford Ranger Raptor 2.0L biturbo, hay 270 mã lực ở xe nguyên bản. Trước PaxPower – hãng độ Hennessey đã nâng cấp cho động cơ 2.3L Ecoboost của Ford Ranger cho kết quả đo trên bàn dyno đạt công suất tối đa 243 mã lực và mô-men xoắn cực đại 363,2Nm do ở bánh sau, đáng chú ý, đây là kết quả sau khi đã hao hụt một phần khi công suất qua hộp số và hệ truyền động để xuống bánh sau. Đây là mức công suất này sẽ mạnh hơn mức công suất nguyên bản của xe là 270 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm vốn được nhà sản xuất đo ở cốt máy chứ không phải là mức công suất khi xuống cầu sau. Nhà độ Mỹ cho biết, công suất đo tại máy (cốt máy) của động cơ Ford Ranger 2.3L sau khi được điều chỉnh là 300 mã lực tại 5.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 508 Nm (375 lb-ft) có được từ 3.000 v/p. Ở Ranger phiên bản phiên bản Lariat FX4, nhà độ đến từ bang Texas đã thực hiện những nâng cấp bên ngoài bao gồm nâng khoảng sáng gầm thêm 5 inch, cản trước được sửa đổi, thay fender trước (OEM), LED Rigid, nâng cấp ốp bảo vệ góc thoát trước, trang bị lốp off-road Meaty đi cùng với bộ mâm kích thước 17 inch. Trang bị hệ thống treo từ dòng ‘’Prerunner’’ từ thương hiệu Bajakits, giảm xóc 2.5 inch,… PaxPower sẽ công bố chi tiết hơn về mẫu bán tải hiệu năng cao này trong vài tuần tới. Mức giá xe Ford Ranger đã bao gồm độ hoàn chỉnh sẽ bắt đầu từ khoảng 65.000 USD. PaxPower Ranger sẽ được trưng bày tại gian hàng BajaKits tại Triển lãm xe độ Sema Show 2019. Tại Mỹ, Ford Ranger là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Tacoma, Nissan Frontier hay Chevrolet Colorado trong phân khúc xe bán tải cỡ trung. Nếu công suất nguyên bản của máy xăng 2.3L Ecoboost trên Ford Ranger tại Mỹ chưa đủ mạnh mẽ, thì người hâm mộ Ford Ranger có thể mong đợi thế hệ mới của dòng xe bán tải cỡ trung Ford Ranger được đồn đoán sẽ trang bị hai động cơ V6 mạnh mẽ bao gồm: máy dầu 3.0L V6 Powerstroke và máy xăng V6 2.7 tăng áp kép twin-turbocharged. Video: 10 Điều bạn chưa biết về Ford Ranger Raptor.

