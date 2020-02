Siêu bán tải Ford F-150 Harley-Davidson 2020 hơn 7 tỷ tại Hà Nội

Mẫu xe Ford F-150 Harley-Davidson là một trong những chiếc siêu bán tải hiếm gặp nhất tại thị trường Việt Nam bởi mức giá cao và sự đặc biệt của bản giới hạn này. Thực tế, trên toàn cầu số lượng xe Ford F-150 Harley-Davidson cũng không nhiều khi chỉ có 500 xe được sản xuất nên không dễ dàng để đặt mua được xe. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu đặc biệt của những đại gia Việt chơi hàng hiếm, nhiều đại lý tư nhân vẫn có thể nhập khẩu bản giới hạn Ford F-150 Harley-Davidson về nước nhưng mức giá cũng rất đặc biệt. Ngoài ra, thời gian chờ đợi để sở hữu mẫu xe này cũng không phải ngắn và những chiếc xe sản xuất, bán ra đều được đánh số thứ tự. Theo đó, đại lý tư nhân tại Hà Nội đã nhập khẩu Ford F-150 Harley-Davidson 2020 mới thứ 441 về Việt Nam để phục vụ vị khách đặc biệt. Trước chiếc xe ô tô mới này, cũng đã có 3 chiếc Ford F-150 Harley-Davidson về nước và gần nhất xe thuộc sở hữu của đại gia phố núi Lào Cai số thứ tự 19. Qua tìm hiểu, Ford F-150 bản đặc biệt này đã được Harley-Davidson mua lại sau đó "bắt tay" cùng hãng độ Tuscany Motor Company để sản xuất chiếc bản tải "khủng long" này. Nhờ đó, Ford F-150 Harley-Davidson mới mang khá nhiều điểm khác biệt về ngoại thất cũng như nội thất với nhiều chi tiết thú vị. Được biết, Ford F150 Harley-Davidson lần đầu ra mắt công chúng toàn cầu tại Triển lãm Chicago 2019 hồi đầu năm ngoái và bắt đầu đi vào sản xuất 500 chiếc vào giữa hè. F-150 do hãng Harley-Davidson sản xuất mang đến cho khách hàng có 3 lựa chọn màu sắc ngoại thất gồm: Đen Agate, Trắng Platinum và Xám Leadfoot với mức giá tăng dần. Ở ngoại thất, chiếc Ford F-150 Harley-Davidson mà chúng tôi giới thiệu ở bài viết này sở hữu màu Đen Agate. Giá xe Ford F-150 Harley-Davidson màu này rẻ nhất nhưng khi về Việt Nam cũng rơi vào khoảng hơn 7 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn của dòng bán tải cỡ lớn F-150. Xung quanh Ford F-150 đặc biệt trên sở hữu nét cứng cáp cùng những đường chỉ đỏ cam được điểm xuyết tạo điểm nhấn. Hệ thống lưới tản nhiệt được sơn đen bóng với viền đỏ cam, ngay trên nắp ca-pô xe cũng có phần lưới tương tự. Đèn xe của Ford F-150 giới hạn sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, đèn sương mù kết hợp với cản trước cùng dải đèn LED thiết kế thêm. Sườn xe F150 2020 cũng sở hữu bộ mâm độc quyền có logo Harley-Davidson với kích thước đến 22 inch và bộ lốp chuyên chạy địa hình. Gương chiếu hậu ngoài của Ford F-150 được sơn đồng màu có tích hợp đèn xi-nhan LED cùng tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương, nhớ vị trí và gần bậc lên/xuống có dòng chữ "Harley-Davidson". Bên trong khoang lái, Ford F-150 do Harley-Davidson sản xuất độc quyền có ghế ngồi bọc da chỉ khâu màu cam hình quả trám. Ghế trước trên chiếc F150 này tích hợp thêm tính năng chỉnh điện đa hướng, nhớ 3 vị trí. Hàng ghế sau rộng rãi là điều không phải bàn cãi trên chiếc xe được mệnh danh là "khủng long" của thương hiệu Mỹ. Vô-lăng xe được thiết kế với 4 chấu bọc da, đây cũng là một trong những thiết kế độc quyền của thương hiệu sản xuất mô tô Harley-Davidson. Cụm đồng hồ hiển thị sau tay lái trên Ford F-150 2020 đa sắc hiển thị mọi thông tin vận hành và được biến đổi màu sắc theo chế độ vận hành của xe. Những tiện nghi khá đặc biệt trên xe ô tô mới Ford F-150 Harley-Davidson có thể kể đến như cửa sổ trời tối màu, tay nắm cửa trong có vân carbon, bậc lên/xuống trong xe có logo Harley-Davidson, đề nổ từ xa bằng chìa khoá, cổng sạc 110V 400W, nút gài cầu điện tử. Hơn nữa, xe còn được trang bị hệ thống treo của BDS và giảm xóc thương hiệu Fox, đây đều là những hãng chuyên sản xuất cho ô tô thuộc bộ môn off-road. Bệ tỳ tay Ford F-150 Harley-Davidson được đánh số thứ tự, chiếc mới về nước này mang số hiệu 19H-D 0441, biểu thị xe được sản xuất trong năm 2019 và là chiếc thứ 441 trong 500 xe được sản xuất. Ford F-150 Harley-Davidson 2020 sở hữu động cơ V8 - 5.0L cho công suất cực đại 385 mã lực và mô-men xoắn 583 Nm kết hợp hộp số tự động cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Video: Chi tiết siêu bán tải Ford F-150 Harley-Davidson 2020.

