Bà chủ Lamborghini Huracan ở Bạc Liêu bị khởi tố lây lan COVID-19

Vào ngày 24/9 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành khám xét nhiều nơi làm việc của bà chủ siêu xe Lamborghini Huracan - Nguyễn Huỳnh Như, chủ 1 công ty mỹ phẩm có tiếng ở đây với lý do là bị tố làm lây lan dịch bệnh.



Được biết, bà Như bị cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người". Trước đó, dù là F2 và cách ly tại nhà nhưng bà Như vẫn tiếp xúc nhiều người khiến 7 người trở thành F0, 31 F1 và 68 F2. Thông tin ban đầu từ những người dân cho hay, vợ chồng bà Như nổi tiếng là người thích sưu tập môtô và cả siêu xe.



Trước đó, vào tháng 5/2021, bà Như cùng chồng đã mua lại chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 màu đỏ cực hiếm tại dải đất hình chữ S, ngay sau đó, vợ chồng 9X nổi tiếng kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm đã dán xe lại màu vàng và đăng ký lại biển số cho "bò tót" của tỉnh Bạc Liêu.



Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan mà bà Như hay cầm lái trên đường phố tỉnh Bạc Liêu từng trải qua nhiều đời chủ và đã có cuộc phẫu thuật thẩm mỹ từ màu xanh cốm sang màu đỏ bằng phương pháp sơn trực tiếp. Ngoài ra, nội thất xe cũng được làm mới với khoang lái bọc da Alcantara.



Trong 1 số video do bà Như chia sẻ, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan không được để tại công ty mỹ phẩm của mình mà cất ở 1 garage riêng biệt. Vào cuối tháng 7, bà chủ mỹ phẩm này đã chia sẻ tình huống dở khóc dở cười khi thang sắt nặng hơn 50 kg của mình chủ yếu để giúp chiếc xe Lamborghini Huracan di chuyển từ garage ra đường dễ dàng đã bị ai đó lấy đi.



Siêu xe Lamborghini Huracan của bà chủ mỹ phẩm mới bị công an khởi tố hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" đã được độ lại body kit của hãng Vorsteiner bao gồm lướt gió phía trước, bên hông và cánh gió đuôi cỡ lớn phía sau. Xe sở hữu động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm.





Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 tốc độ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, chiếc siêu xe của nữ đại gia mỹ phẩm ở Bạc Liêu chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Trước khi về tay bà Như cùng chồng, siêu bò này đã được trang bị ống xả độ IPE. Mức giá xe Lamborghini Huracan đã qua sử dụng tại Việt Nam khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Video: Bà chủ Lamborghini Huracan ở Bạc Liêu.





