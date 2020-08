Avtoros Shaman Ambulance - xe cứu thương 8x8 chấp mọi địa hình

Trực thăng y tế có thể đã góp công cứu sống vô số mạng người kể từ bắt đầu xuất hiện, nhưng chúng không phải lúc nào cũng là phương tiện phản ứng khẩn cấp hợp lý trong mọi trường hợp. Trực thăng y tế có chi phí mua và vận hành rất đắt, hơn nữa còn không thể hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu, khiến chúng trở thành một “công cụ quá xa xỉ” đối với những đội ngũ y tế hoạt động tại những nơi xa xôi, nghèo nàn và Avtoros Shaman Ambulance mới xuất hiện. Đó là lý do tại sao nhà sản xuất phương tiện đi mọi địa hình Avtoros của Nga đã biến một chiếc Shaman 8x8 khổng lồ của họ thành chiếc xe cứu thương lợi hại nhất trên Trái Đất. Trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trong một tập “Top Gear” cách đây vài năm, Shaman là một phương tiện đi mọi địa hình mang kích thước rất lớn, đủ sức chinh phục gần như mọi địa hình thử thách trên đời. Giờ đây, Avtoros hi vọng có thể đáp ứng nhu cầu của những người phản ứng tuyến đầu, và với sự giúp đỡ của một công ty Nga khác, họ đã tái trang bị khu vực chứa hàng hóa của Shaman cho nghĩa vụ cứu thương. Cụ thể hơn, chiếc xe giờ đây có hệ thống ánh sáng phù hợp làm phẫu thuật, các tủ chứa trang bị y tế, HVAC, ghế ngồi cho 4 EMT, và giường nằm cho 2 bệnh nhân. Tất nhiên, chiếc xe có trang bị cả ánh sáng và còi khẩn cấp chuyên môn. Ngoài những sự thay đổi rõ ràng này, xe cứu thương Shaman có hệ thống máy móc giống hệt một chiếc Shaman thông thường, đồng nghĩa nó có trọng lượng không tải khoảng 4,8 tấn và khả năng off-road phi thường. Hệ thống 8 bánh xe bọc lốp áp suất thấp của nó được kết nối bởi các bộ khóa vi sai, và cả 8 bánh đều có thể lái được, do đó giúp xe dễ vượt qua chướng ngại vật hoặc bám theo đường núi chật hẹp. Ở phương diện động cơ, chiếc xe to lớn này có lắp đặt một động cơ dầu tăng áp Iveco 4 xi-lanh, dung tích 3.0 lít, sản sinh 146 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hộp điều phối 2 cấp. Thiết lập này cho phép Shaman di chuyển tốc độ tối đa 71 km/h trên đất liền – hoặc 7 km/h trên mặt nước với bộ đẩy tùy chọn. Bình nhiên liệu 260 lít của Shaman cho phép di chuyển tối đa khoảng 1.040 km, giúp nó có thể vươn tới những nơi xa xôi ngoài đô thị. Video: Chi tiết xe địa hình Avtoros Shaman Ambulance mới.

