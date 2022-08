Audi S8 "hàng hiếm" tại Việt Nam rao bán gần 10 tỷ trên sàn xe cũ

Dòng xe Audi S8 thế hệ thứ 4 đã được ra mắt cách đây hơn 2 năm và chỉ mới có khoảng 2 xe được mang về nước theo đơn đặt hàng của các đại gia Việt. Toàn bộ số xe Audi S8 thế hệ mới tại Việt Nam đều được nhập khẩu không chính hãng. Cũng chính vì thế mà thông tin rao bán chiếc xe sang hiệu suất cao của Audi S8 mới tại Việt Nam đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của giới chơi xe trong nước. Thông tin rao bán cho thấy, chiếc xe Audi S8 thế hệ thứ 4 đã qua sử dụng này đang được đưa ra khoảng gần 10 tỷ đồng, hiện số đồng hồ công tơ mét của chiếc xe sang hiệu suất cao đỉnh nhất nhà Audi là 18.213 km, được ghi nhận vào ngày 18/8/2022. Ngoại thất chiếc xe Audi S8 2021 gần 10 tỷ đồng này là màu trắng, khác biệt so với chiếc xe sang hiệu suất cao Audi S8 thứ 2 về Việt Nam có màu sơn Navarra Blue độc quyền do hãng xe sang Đức phát triển. Chiếc xe Audi S8 thế hệ thứ 4 đang được rao bán từng thuộc sở hữu của một tay chơi xe tại tỉnh Bình Phước, người này từng là chủ nhân của siêu xe mui trần Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster. Được phát triển từ "đàn anh" Audi A8 nhưng phiên bản hiệu suất cao Audi S8 thế hệ mới có những điểm khác biệt như hốc gió to hơn, bộ mâm 5 chấu kép thể thao. Vòng ra phía đuôi xe, Audi S8 được trang bị ống xả kép dạng tròn thể hiện là 1 chiếc xe sang nhưng thiên về tốc độ. Bên trong, không gian nội thất Audi S8 2021 có phong cách thiết kế sang trọng và tinh tế. Tương tự một số mẫu xe khác của Audi, nội thất chiếc S8 này phủ một lớp làm từ Carbon Vector độc quyền, tạo hiệu ứng 3D đặc biệt.

Các hàng ghế ngồi của mẫu sendan hạng sang này được thêu huy hiệu chữ S và những ốp trang trí nhôm mờ là những chi tiết giúp phân biệt “siêu sedan” Audi S8 2021 với các bản Audi A8 thông thường.

Ngoài ra, Audi S8 2021 cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng, đi kèm với hàng loạt công nghệ hiện đại. Audi cho biết, mẫu xe S8 2021 phiên bản đầy đủ tùy chọn sẽ có không dưới 5 radar, 6 camera, 12 cảm biến siêu âm và 1 máy quét laser. Thương hiệu ôtô đình đám Đức từng cho biết ở cấu hình sang chảnh nhất chiếc sedan này trang bị tới 5 radar, 6 camera, 12 cảm ứng siêu âm và bộ quét laser. Về công nghệ, Audi luôn tự tin đi đầu phân khúc. So với Audi A8, điểm ấn tượng nhất của Audi S8 thế hệ mới chính là việc xe được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 800 Nm. Động cơ này còn kết hợp của hệ thống hybrid nhẹ 48 volt. Với sức mạnh ấn tượng này, dòng xe sang hiệu suất cao của Audi A8 với chiều dài gần 5,2 mét và cân nặng hơn 2,2 tấn chỉ mất thời gian 3,8 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn ở con số 250 km/h. Video: Chi tiết Audi S8 mới - sedan đầu bảng của Audi.

