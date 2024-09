Audi RS7 sẵn sàng "hạ gục" siêu xe nhờ hãng độ Mansory

Hãng độ danh tiếng Mansory luôn là cái tên uy tín khi đã nhiều lần “hô biến” những chiếc xe sang trọng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nguyên bản. Dự án mới nhất lần này, Mansory độ Audi RS7, một trong những dòng xe sedan thể thao nổi bật nhất của Audi. Xưởng độ Đức đã đưa RS7 lên một tầm cao mới, không chỉ về sức mạnh động cơ mà còn ở khía cạnh ngoại hình. Ở trạng thái tiêu chuẩn chính hãng Audi, chiếc RS7 đã là một mẫu xe có hiệu năng rất ấn tượng với động cơ V8 dung tích 4.0L, sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Tuy nhiên như thường lệ, đội ngũ Mansory đã tìm ra cách để khai thác tối đa tiềm năng của khối động cơ trên mẫu xe thể thao RS7 mới nhà Audi. Mansory cho biết, sau quá trình chỉnh sửa động cơ bằng cách cải tiến bộ turbo tăng áp, tối ưu lại đường dẫn khí xả và nạp chương trình điều khiển mới cho ECU, họ đã thành công trong việc nâng công suất cho Audi RS7 lên tới 1.035 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại 1.199 Nm. Đây là những con số thực sự đáng nể khi vượt qua siêu xe hiện đại như Lamborghini Revuelto (“chỉ có” 1.001 mã lực). Phiên bản tiêu chuẩn của Audi RS7 có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 3,3 giây. Tuy nhiên với bản độ của Mansory, thời gian cần để hoàn tất cú bứt tốc này đã giảm xuống chỉ còn dưới 3 giây, đem lại cảm giác thực sự khác biệt cho những ai may mắn có cơ hội sở hữu mẫu xe này. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp động cơ, Mansory còn chú trọng đến việc cải tiến ngoại thất để Audi RS7 trở nên bắt mắt hơn. Phần đầu của xe được thay đổi đáng kể với những chi tiết trang trí bằng sợi carbon đúc, được bố trí quanh lưới tản nhiệt và hốc gió. Hãng cũng lắp đặt cánh lướt gió mới cùng các cánh hướng gió khí động học sắc nét, tạo ra hiệu suất khí động học tối ưu cho xe. Những thay đổi ngoại thất khác bao gồm các chi tiết ở sườn xe và gương chiếu hậu cũng bằng sợi carbon đúc, đồng thời bổ sung thêm một cánh gió mới và bộ khuếch tán gió cỡ lớn ở phía sau xe. Điểm nhấn cuối cùng là bộ mâm xe tùy chỉnh độc đáo, tạo nên vẻ ngoài nổi bật hơn cho chiếc Audi RS7 đã được nâng cấp động cơ. Bên trong, Mansory cũng không quên chăm chút cho nội thất của RS7 với phong cách đặc trưng của mình. Da màu cam sáng được sử dụng trên nhiều vị trí như tấm cửa, vô-lăng, bảng điều khiển và ghế ngồi, tôn thêm nét cá tính và thể hiện được sự năng động, tươi trẻ cho mẫu xe Đức. Không chỉ vậy, Audi RS7 phiên bản độ hiệu năng cực cao này còn được trang bị dây an toàn màu cam đồng điệu, đường chỉ đen tương phản, cùng với các chi tiết trang trí phức tạp trên tấm cửa, bảng điều khiển và bảng điều khiển trung tâm. Với sự can thiệp của Mansory, Audi RS7 đã trở thành một chiếc xe không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng mà còn ấn tượng về mặt thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và thông số vận hành vượt trội chắc chắn sẽ khiến mẫu Audi RS7 hàng khủng từ Mansory trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua đối với những người đam mê xe thể thao Đức, vừa sang trọng vừa mạnh mẽ. Video: Xem chi tiết xe thể thao Audi RS7 phiên bản đặc biệt.

