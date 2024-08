Audi R8 V10 Plus tiền tỷ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng giờ ra sao?

Số lượng siêu xe Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam có đúng 6 chiếc, trong đó, chiếm đa số là mang màu đỏ, số còn lại là màu đen và vàng. Và chiếc Audi R8 V10 Plus đầu tiên về nước khá đặc biệt vì được nhập khẩu không chính hãng nhưng lại là chính hàng. Lý do là Audi Việt Nam đã mua lại chiếc Audi R8 V10 Plus đặc biệt này và sau đó bán lại cho cặp đôi ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nhiều năm về sau, chiếc Audi R8 V10 Plus đặc biệt này trải qua vô số đời chủ... Chiếc xe từng thuộc sở hữu của cả tay chơi Tống Đông Khuê, hay gần nhất là một thanh niên 9X trong lĩnh vực tiền số ở Hà Nội. Có thời gian, chiếc Audi R8 V10 Plus này được rao bán 5,8 tỷ đồng nhưng đến nay, vẫn chưa tìm thấy chủ nhân. Và để chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus của mình không phải nhàm chán, chủ nhân hiện tại đã gây sốc nhiều người khi tháo ốp gió carbon ở bên sườn, khiến chiếc xe nhìn như bị thủng 1 lỗ rất lớn, làm cho không ít người nghĩ rằng xe đã bị tai nạn. Thú vị ở chỗ, trước đó, chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus khi còn thuộc sở hữu của Tống Đông Khuê cũng đã bị tháo bỏ cản sau, để lộ ra toàn bộ các chi tiết máy móc bên trong xe. Có vẻ số phận của xe Audi R8 V10 Plus này toàn bị chủ nhân tháo đồ để vui đùa. So với thế hệ cũ, Audi R8 V10 Plus có thiết kế mới ở đèn pha, lưới tản nhiệt hình tổ ong mạ crôm và hai thanh dựng dọc ở hốc gió trước. Siêu xe Audi R8 V10 Plus của thanh niên còn khá trẻ tuổi ở Hà Nội còn được trang bị đèn Laser. Phía đuôi xe Audi R8 V10 Plus được trang bị thêm cánh lướt gió cố định bằng sợi carbon, ở dưới là hốc gió cỡ lớn và đèn hậu dạng LED. Ngoài ra, siêu xe này còn có cản va thiết kế mới. Siêu xe Audi R8 V10 Plus thế hệ cũ sở hữu bộ mâm đa chấu kép cá tính. "Trái tim" của siêu xe Audi R8 V10 Plus chính là khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp S-tronic, động cơ giúp siêu xe Audi R8 V10 Plus tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Hệ thống ống xả nguyên bản của chiếc xe Audi R8 V10 Plus này đã được tháo bỏ và được trang bị hệ thống ống xả độ đến từ thương hiệu Capristo . Video: Đông Nhi cầm lái siêu xe Audi R8 V10 Plus dạo phố.

Số lượng siêu xe Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam có đúng 6 chiếc, trong đó, chiếm đa số là mang màu đỏ, số còn lại là màu đen và vàng. Và chiếc Audi R8 V10 Plus đầu tiên về nước khá đặc biệt vì được nhập khẩu không chính hãng nhưng lại là chính hàng. Lý do là Audi Việt Nam đã mua lại chiếc Audi R8 V10 Plus đặc biệt này và sau đó bán lại cho cặp đôi ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nhiều năm về sau, chiếc Audi R8 V10 Plus đặc biệt này trải qua vô số đời chủ... Chiếc xe từng thuộc sở hữu của cả tay chơi Tống Đông Khuê, hay gần nhất là một thanh niên 9X trong lĩnh vực tiền số ở Hà Nội. Có thời gian, chiếc Audi R8 V10 Plus này được rao bán 5,8 tỷ đồng nhưng đến nay, vẫn chưa tìm thấy chủ nhân. Và để chiếc s iêu xe Audi R8 V10 Plus của mình không phải nhàm chán, chủ nhân hiện tại đã gây sốc nhiều người khi tháo ốp gió carbon ở bên sườn, khiến chiếc xe nhìn như bị thủng 1 lỗ rất lớn, làm cho không ít người nghĩ rằng xe đã bị tai nạn. Thú vị ở chỗ, trước đó, chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus khi còn thuộc sở hữu của Tống Đông Khuê cũng đã bị tháo bỏ cản sau, để lộ ra toàn bộ các chi tiết máy móc bên trong xe. Có vẻ số phận của xe Audi R8 V10 Plus này toàn bị chủ nhân tháo đồ để vui đùa. So với thế hệ cũ, Audi R8 V10 Plus có thiết kế mới ở đèn pha, lưới tản nhiệt hình tổ ong mạ crôm và hai thanh dựng dọc ở hốc gió trước. Siêu xe Audi R8 V10 Plus của thanh niên còn khá trẻ tuổi ở Hà Nội còn được trang bị đèn Laser. Phía đuôi xe Audi R8 V10 Plus được trang bị thêm cánh lướt gió cố định bằng sợi carbon, ở dưới là hốc gió cỡ lớn và đèn hậu dạng LED. Ngoài ra, siêu xe này còn có cản va thiết kế mới. Siêu xe Audi R8 V10 Plus thế hệ cũ sở hữu bộ mâm đa chấu kép cá tính. "Trái tim" của siêu xe Audi R8 V10 Plus chính là khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp S-tronic, động cơ giúp siêu xe Audi R8 V10 Plus tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Hệ thống ống xả nguyên bản của chiếc xe Audi R8 V10 Plus này đã được tháo bỏ và được trang bị hệ thống ống xả độ đến từ thương hiệu Capristo . Video: Đông Nhi cầm lái siêu xe Audi R8 V10 Plus dạo phố.