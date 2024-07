Audi Q7 2026 lột xác thiết kế, thêm động cơ hybrid "đấu" BMW X5

Audi Q7 hạng sang thế hệ hiện tại đã ra mắt từ năm 2015 và trải qua nhiều lần nâng cấp giữa vòng đời. Thời gian gần đây, doanh số của mẫu SUV có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng do thiết kế và trang bị có phần “già nua” so với các đối thủ trong phân khúc như Mercedes-Benz GLE và BMW X5. Để khắc phục tình trạng trên, Audi đang lên kế hoạch cho ra mắt Q7 thế hệ mới, hứa hẹn sở hữu thiết kế bắt mắt và nhiều công nghệ hấp dẫn. Theo những hình ảnh chạy thử, Audi Q7 2026 mới có lưới tản nhiệt được đặt cao hơn, hốc gió phía trước mở rộng hơn và dải đèn LED ban ngày hai bên đã được loại bỏ. Cụm đèn pha chính được đặt bên dưới dải đèn LED ban ngày nằm dưới nắp ca-pô. Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại hoàn toàn. Cản sau, cửa hậu, kính chắn gió, bộ khuếch tán, ốp sườn và thậm chí cả viền vòm bánh xe cũng sẽ khác biệt đáng kể so với thế hệ hiện tại. Không gian nội thất của Audi Q7 sẽ có nhiều điểm chung so với đàn em Q6 e-tron với điểm nhấn là cụm màn hình kép bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí 14,5 inch. Hệ thống thông tin giải trí được tích hợp Android Automotive và trợ lý ảo. Ngoài ra, hãng xe Đức còn bố trí một màn hình 10,9 inch đặt phía trước ghế phụ và có chế độ riêng tư. Thông số kỹ thuật của Audi Q7 2026 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Q7 có thể sẽ là một trong những chiếc Audi cuối cùng cung cấp động cơ đốt trong vì công ty đang tìm cách loại bỏ dần các mẫu xe động cơ đốt trong vào năm 2033. Một số nguồn tin cho rằng Audi Q7 thế hệ mới sẽ được trang bị hệ truyền động mild-hybrid và PHEV, bên cạnh động cơ xăng/dầu truyền thống. Dự kiến Audi Q7 sẽ ra mắt vào năm 2026, sau đó đến phiên bản thể thao SQ7. Mức giá của Q7 thế hệ mới có thể cao hơn đáng kể so với con số 60.500 USD của phiên bản hiện hành. Trong khi đó, phiên bản hiệu suất cao SQ7 được dự đoán sẽ có giá bán từ 90.800 USD. Video: Xem SUV hạng sang Audi Q7 2026 chạy thử.

