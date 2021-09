Audi E-Tron GT 2022, "đối thủ" Porsche Taycan đã về Việt Nam

Audi E-tron GT 2022 mới chắc chắn là một trong những mẫu xe có thiết kế nổi bật nhất của thương hiệu xe sang đình đám Đức trong những năm gần đây và nằm ở vị trí hàng đầu trong dải sản phẩm của nhà sản xuất ô tô hạng sang, cả về giá cả và công nghệ. Sau khi ra mắt toàn cấu vào tháng 2/2021, mẫu xe thể thao chạy điện này đã nhận được nhiều sự khen ngợi về thiết kế lẫn hiệu suất. Và khá bất ngờ khi chiếc Audi E-Tron GT về Việt Nam, hình ảnh của mẫu xe này được chụp tại cảng Hiệp Phước, Nhà Bè với màu sơn đỏ. Như đã biết, Audi E-Tron GT là mẫu xe điện mới nhất của hãng xe 4 vòng tròn để đón đầu xu hướng xe chạy điện ngày càng tăng. Xe đặt mục tiêu cân bằng khả năng sử dụng hàng ngày với hiệu suất thể thao, vì thương hiệu này hướng đến việc cạnh tranh với Tesla Model S và Porsche Taycan. E-Tron GT sử dụng khung gầm J1 Performance Platform của VW Group do chính Porsche thiết kế và đã sử dụng trên chiếc Taycan. Audi E-Tron GT có kích thước D x R x C lần lượt là 4,99 x 1,96 x 1,41(m), chiều dài cơ sở 2,9m. Hệ số cản không khí của chiếc sedan thuần điện ở mức 0,24, tỷ lệ tốt nhất lịch sử Audi. Nội thất E-Tron GT hiện đại và tinh tế. Vẫn là giao diện lái và màn hình trung tâm quen thuộc cùng hàng loạt các nút cảm ứng hiện đại trong khoang xe E-tron GT nhưng một số chi tiết đã được tái thiết kế. Màn hình trung tâm được thiết kế nghiêng về phía người lái hơn, trong khi triết lý thiết kế “gọn nhẹ” ảnh hưởng đến bảng điều khiển lái và bảng điều khiển trung tâm nhằm tạo cảm giác rộng rãi. Cần số được thiết kế lại, nhỏ gọn và tinh tế hơn. Audi E-tron GT có tùy chọn nội thất không bọc da, được sản xuất bằng nhựa tái chế. Phiên bản tiêu chuẩn của Audi E-Tron GT sử dụng mô tơ điện kép (1 trên mỗi trục) với tổng công suất 476 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Trong khi đó, phiên bản RS E-Tron GT có công suất cao hơn với 589 mã lực và 830 Nm. Chế độ Overboost cho phép bản thường tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây cùng tốc độ tối đa 245 km/h trong khi thông số này của bản RS là 3,1 giây và 255 km/h. Pin Lithium-ion giống nhau trên cả hai mẫu RS và quattro của e-tron GT. Đó là loại pin 86 kWh tích hợp 33 mô-đun cell, mỗi mô-đun bao gồm 12 cell. Cũng như Porsche Taycan, nhờ vào hệ thống điện 800V mới, e-tron GT cho phép sạc với công suất 270 kW bằng bộ sạc nhanh DC. Điều này cho phép nó bổ sung pin từ 5-80% chỉ trong 22,5 phút, một trong những tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay của các mẫu xe EV trên thị trường. Điều này cho phép nó có thể nạp năng lượng để di chuyển trong phạm vi 100km chỉ trong vòng 5 phút. E-tron GT có hai cổng sạc ở hai bên thân xe. Cả hai cổng sạc đều cho phép sạc AC, trong khi phía hành khách hỗ trợ sạc nhanh DC. Đối với sạc tại nhà, E-tron GT có bộ sạc tiêu chuẩn 11 kW AC, cho phép nó sạc lại pin qua đêm. Bộ sạc 22 kW tùy chọn để sử dụng tại nhà cũng sẽ được cung cấp.Giá xe Audi E-tron GT 2022 tại thị trường quê nhà Đức từ 99.800 Euro cho bản quattro và từ 138.200 Euro cho bản RS. Dự kiến sẽ được bán ra tại Mỹ vào mùa hè 2021 với 3 phiên bản: GT quattro Premium Plus từ 99.900 USD (khoảng 2,28 tỷ đồng), GT quattro Prestige từ 107.100 USD (khoảng 2,46 tỷ đồng) và RS GT từ 139.900 USD (khoảng 3,22 tỷ đồng), mức giá trên chưa bao gồm thuế và phí giao xe. Tại Thái Lan, mẫu Audi E-Tron GT sẽ có 2 phiên bản E-Tron GT quattro: 6,39 triệu bath (tương đương 4,8 tỷ đồng) và E-Tron GT quattro Performance: 6,79 triệu bath (tương đương 5,09 tỷ đồng) Mẫu xe điện này sẽ được Audi Thái Lan áp dụng chế độ Bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Hệ thống pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km cùng dịch vụ cứu hộ nhanh 24/24 trong 5 năm. Hiện chưa rõ chiếc Audi E-Tron GT vừa về Việt Nam sẽ được bán ra hay chỉ là xe trưng bày. Video: Audi e-tron GT, cá tính khác biệt với Porsche Taycan.

