Audi A1 2010 sang chảnh "cho vợ đi chợ" chỉ 400 triệu ở Hà Nội

Mới đây, một chiếc Audi A1 đời 2010 đã được rao bán lại với giá khoảng 400 triệu đồng, ngang ngửa một chiếc Kia Morning mới, phù hợp với phụ nữ có nhu cầu đi lại trong phố thị. Nếu chỉ nhìn lướt qua, thật khó để có thể biết được chiếc Audi A1 xuất hiện trong showroom tại Hà Nội này thuộc model sản xuất năm bao nhiêu, nếu bạn không phải là một người quá am hiểu về xe. Về ngoại hình, chiếc Audi A1 sang chảnh này vẫn sở hữu thiết kế không hề lỗi thời. Chắc hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng với ngoại thất bóng bẩy của mẫu xe này khi đã ở năm tuổi thứ 12. Về thiết kế, Audi A1 Sportback nổi bật ở phần ngoại thất sắc sảo, lưới tản nhiệt với các khe hút gió lớn, được sơn tông màu đen mờ, đi kèm là các chi tiết làm bằng kim loại sáng. Logo Audi đặt chính giữa, cụm đèn pha dạng Projector cùng dải LED ban ngày hiện đại. Thân xe không có nhiều điểm đặc biệt ngoài bộ mâm độ 2 mảnh đa chấu với phần lòng trong được sơn đơn, cùm phanh sơn đồng màu thân xe. Mẫu xe hatchback thể thao gồm 2 cửa bên và 1 cửa hậu. Phần đuôi của mẫu xe sang cỡ nhỏ này nổi bật với cụm đèn pha LED, thiết kế với các đường viền dạng bo tròn, mang đến sự nữ tính, trẻ trung. Đèn xi-nhan của xe cũng tích hợp trên đèn hậu khá ấn tượng. Cụm ống xả kép đặt lệch về bên trái được sơn đen đồng màu với cản sau. Bên trong mẫu xe sang cỡ nhỏ Audi A1 với không gian lớn do hãng xe Đức đã tăng kích thước của chiều dài của thân xe. Các chất liệu bằng da cùng sự tiện dụng mang đến sự thoải mái cho người sử dụng. Nội thất Audi A1 sau 12 năm vẫn còn giữ lại đường nét sang trọng dù một vài chi tiết đã dấu hiệu cũ theo thời gian. Vô lăng 3 chấu tích hợp một số phím chức năng tăng âm thanh, thoại rảnh tay... Cụm đồng hồ sau vô lăng dạng analog, kết hợp với 1 màn hình LCD đa thông tin chính giữa. Audi A1 đời 2010 trang bị điều hòa hai vùng độc lập, bảng táp-lô thiết khế đơn giận cùng một màn hình cảm ứng kích thước 6.5 inch đặt chính giữa. Xe đi kèm 3 tùy chọn đáng chú ý khác bao gồm hệ thống định vị MMI Navigation Plus, dàn âm thanh Bose và hệ thống Audi Connect với tính năng kết nối các thiết bị di động. Cần số thể thao bọc da. Trải nghiệm sang số vẫn còn rất mượt mà. Trang bị an toàn cho mẫu xe sang giá rẻ này bao gồm: hệ thống cân bằng điện tử Electronic Stability Control (ESC), túi khí an toàn hàng ghế trước và sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn... Audi A1 sử dụng động cơ 1.4L TFSI cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 7 cấp. Động cơ này cho xe khả năng tăng tốc 0 - 100km/h trong 9,1 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Hiện mức giá xe Audi A1 Sportback 2010 trong bài viết này đang được chào bán khoảng 400 triệu đồng ở Hà Nội. Video: Tầm giá 500 triệu mua Audi A1, Kia Morning hay Hyundai i10?

