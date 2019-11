Xe sang cỡ nhỏ Audi A1 Citycarver 2020 từ 663 triệu đồng

Trên biến thể crossover cỡ nhỏ này của A1, xe sẽ cao hơn 40 mm so với bản hatchback Audi A1 Sportback mới. Cản xe cũng có thiết kế mới có phần ấn tượng hơn so với bản Sportback, Phần dưới của xe cũng được ốp nhựa và được trang bị thêm một tấm che bảo vệ bằng nhôm. Trong khi đó, phần cản trước được phân biệt bằng hai hốc gió cỡ lớn hai bên cùng lưới tản nhiệt dạng tổ ong, được sơn đen, giống với phần mui xe và cánh lưới gió trên cửa cốp phía sau. Ở phiên bản 30 TFSI, hãng xe sang Audi sẽ trang bị tiêu chuẩn cho chiếc A1 Citycarver bộ mâm nhôm 17 inch, đèn chiếu sáng LED, màn hình thông tin 10.25 inch và màn hình giải trí kích thước 8.8 inch, cùng với đó là ghế ngồi và vô-lăng thể thao. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn đến 9 màu sơn ngoại thất khác nhau cho xe, cùng với phần mui xe được sơn tương phản màu xám hoặc đen. Với gói trang bị Design Selection, chiếc A1 này sẽ có thêm đèn nền nội thất theo tâm trạng cùng một số trang bị khác. Ở phân khúc cao hơn, gói S-Line sẽ mang đến phần cánh gió trên mui xe, mâm xe lớn hơn và nội thất bọc da. Cuối cùng, phiên bản Edition One sẽ được bán ra trong thời gian cố định, xe sẽ sở hữu màu sơn cam hoặc xám, mâm xe 18 inch, đèn nội thất đổi màu và nội thất ốp và bọc da màu đen. Tiêu chuẩn, xe sẽ có động cơ 3 xylanh tăng áp dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất cực đại 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Xe sẽ được trang bị kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp, nhờ đó A1 Citycarver có thể tăng tốc lên 100 km/h trong… 9,9 giây và tốc độ tối đa đạt 198 km/h. Ở phiên bản cao hơn là 35 TFSI, xe sẽ có động cơ 4 xy-lanh, dung tích 1,5 lít tăng áp, tạo ra 148 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh cho Audi A1 Citycarver 2020 mới sẽ vẫn đi cùng hai tùy chọn hộp số như trên, nhờ đó, xe có thể đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 8,2 giây và tốc độ tối đa ở mức 219 km/h. Video: Chi tiết xe sang cỡ nhỏ Audi A1 Citycarver 2020 mới.

