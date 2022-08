Aston Martin DBR22 - tuyệt tác tôn vinh bộ phận cá nhân hóa Q

Aston Martin DBR22 mới chính là mẫu xe hiện đại với thiết kế buồng lái mở tiếp theo của thương hiệu và xe sẽ được trưng bày tại Tuần lễ xe hơi Monterey năm nay. Mẫu concept kỷ niệm 10 năm ra đời của bộ phận cá nhân hóa Q của Aston Martin. Bộ phận Q từ lâu được biết đến với những sản phẩm cá nhân hóa cao cấp, những mẫu xe độc nhất vô nhị. Chính mẫu Concept Aston Martin DBR22 không mui cũng sẽ hé lộ những điều bất ngờ tiếp theo mà thương hiệu sẽ mang đến cho khách hàng. DBR22 là mẫu xe có cấu trúc thiết kế buồng lái mở hai chỗ ngồi mới nhất của thương hiệu và được lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển như DBR1 và DB3S. Mẫu concept mới giúp làm nổi bật chuyên môn thiết kế của Q và giới thiệu kỹ thuật in 3D mới của Aston nhằm mục đích ứng dụng vào việc sản xuất khung phụ phía sau của xe. Aston Martin đã in 3D các bộ phận từ nhôm để tạo thành khung phụ, tiết kiệm rất nhiều trọng lượng mà không ảnh hưởng đến độ cứng của phần khung xe, đảm bảo yếu tố an toàn của xe. Về tổng thể, chiếc xe sở hữu một số đường nét thừa hưởng từ mẫu xe thương mại Vantage. Các phần thiết kế thân xe vừa đơn giản nhưng cũng vừa đem tới một thiết kế sang trọng ấn tượng. Ở phía trước, chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi này có lưới tản nhiệt mới với các chi tiết được làm bằng sợi carbon, các hốc hình móng ngựa giúp tăng khả năng làm mát cho động cơ V12 của mẫu xe độc đáo. Ở phần cản sau, xe được trang bị đèn chiếu hậu có thiết kế mảnh đặt nằm ngang trên phần cản sau của xe. Chiếc xe cũng được trang bị bộ khuếch tán cỡ lớn cùng hệ thống xả lớn đặt ở phần giữa cản sau. Mẫu Concept còn sở hữu bộ mâm hợp kim 21 inch 14 chấu độc đáo với khóa center lock giúp thay thế bánh xe một cách nhanh chóng. Về nội thất, xe sở hữu các chi tiết bọc da cao cấp cùng với các tấm ốp được làm bằng sợi carbon đầy tinh tế. Mẫu xe thể thao đến từ thương hiệu Anh Quốc được trang bị khối động cơ V12, dung tích 5.2 lít tăng áp kép đã được hiệu chỉnh lại. Động cơ kết hợp với hộp số tự động tám cấp có lẫy chuyển số, sản sinh công suất 705 mã lực và mô-men xoắn 753 Nm. Aston Martin cho biết chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 3,4 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 319 km/h. Tuần lễ xe hơi Monterey sẽ bắt đầu vào cuối tuần này và sự kiện hứa hẹn sẽ quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn trong làng xe. Acura, Bentley, và những hãng khác đã lên kế hoạch cho những mẫu xe mới. Siêu xe Aston Martin DBR22 sẽ được trưng bày tại Concours d'Elegance từ ngày 19 đến 21/8. Video: Chi tiết siêu xe Aston Martin DBR22 không mui.

