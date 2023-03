Xem chi tiết siêu xe y tế Aston Martin DBX707 tại giải đua F1 2023

Vào tháng 3/2021, Aston Martin và AMG đã ký kết hợp tác nhiều năm với FIA để cung cấp Xe an toàn và Y tế trong giải đấu F1 - Công thức 1. Đối với giải vô địch năm 2023 sắp tới, nhà sản xuất ô tô Anh sẽ cung cấp Xe an toàn Vantage đã được sử dụng trong các mùa giải trước, cùng với siêu xe y tế Aston Martin DBX707 mới thay cho DBX tiêu chuẩn. Hai mẫu xe an toàn đều có màu ngoại thất xanh lá cây Aston Martin Racing Green và các họa tiết màu vàng chanh Lime Essence. Trên mui xe có thêm đèn tín hiệu. Màu sắc chiếc xe an toàn và xe y tế giống với những chiếc xe đua được điều khiển bởi tay đua Fernando Alonso - nhà vô địch F1 hai lần và đồng đội của anh ấy là Lance Stroll. Chúng ta sẽ sớm gặp họ lần đầu tiên vào cuối tuần này trong cuộc đua khai mạc ở Bahrain. Để thực hiện nhiệm vụ này, chiếc Coupe và SUV đã trang bị những thiết bị đặc biệt. Đối với DBX707 sẽ có bình chữa cháy, túi y tế và máy trợ tim. Ngoài ra, ghế và dây đai nguyên bản đã được thay mới với ghế đua và dây đai 6 điểm được FIA phê duyệt. Bộ phận y tế trên Aston Martin DBX707 có thể kết nối với bộ phận kiểm soát chặng đua và theo dõi chính xác các dữ liệu sinh trắc học của từng tay đua cũng như hình ảnh đường đua. Điều này giúp đánh giá sớm một vụ tai nạn. Hy vọng điều này không xảy ra thường xuyên. Ngoại thất của chiếc xe y tế DBX707 có nâng cấp lưới tản nhiệt trước, cánh gió sau và khuếch tán sau theo phong cách thể thao. Hông xe nổi bật với mâm hợp kim kích thước 23 inch. Aston Martin DBX707 phiên bản Medical (y tế) sử dụng động cơ V8 Biturbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 707 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Kết hợp hộp số 9 cấp MCT 9G-TRONIC của AMG và bộ ly hợp ướt, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây và tốc độ tối đa 310 km/h. Xe an toàn Aston Martin Vantage là lần thứ 3 thực hiện nhiệm vụ. Sức mạnh của Vantage giống với mùa giải năm 2022, xe được nâng cấp dựa theo phiên bản Vantage F1 Edition có động cơ V8 Biturbo dung tích 4.0L cho công suất 535 mã lực và mô-mem xoắn 685 Nm. Kết hợp hộp số 8 cấp tự động ZF, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa 314 km/h. Chiếc xe thể thao tuyệt đẹp Aston Martin Vantage sẽ được điều khiển bởi Bernd Mayländer. Trong khi đó, người cầm lái mẫu xe đối thủ của Urus - Aston Martin DBX707 sẽ là Alan van der Merwe. Mercedes vẫn chưa tiết lộ loại xe nào họ sẽ triển khai trong năm nay, nhưng họ đã sử dụng AMG GT Black Series làm xe an toàn vào năm ngoái khi GT 63 S Coupe 4 cửa có nhiệm vụ xe y tế. Vào năm 2023, giải vô địch F1 sẽ bao gồm 23 vòng đấu, bắt đầu ở Bahrain Grand Prix tại Sakhir vào ngày 5/3 và kết thúc ở Abu Dhabi Grand Prix tại Yas Marina vào ngày 26/11. Mùa giải được cho là có 24 cuộc đua, nhưng Grand Prix Trung Quốc đã bị hủy bỏ vào tháng 12 do đại dịch gây ra. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin DBX707 Medical Car.

