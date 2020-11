Alfa Romeo Giulia GTe 1970 "tái sinh" bản chạy điện 518 mã lực

Trong những năm gần đây, phục chế rồi “điện hóa” những chiếc xe thể thao cổ điển đang trở thành một xu hướng mới, và có thể nói rằng đây là một xu hướng gây tranh cãi đối với những người hâm mộ. Có lẽ sự tranh cãi sẽ còn trở nên gay gắt hơn nữa bởi sản phẩm đầu tiên của một công ty mang tên Totem Automobili. Như có thể thấy ở hình dưới đây, nó là một phiên bản phục chế của Alfa Romeo Giulia GT cổ điển với một hệ truyền động điện mới hoàn toàn. Với một hệ truyền điện thay thế cho động cơ nguyên bản, chiếc Alfa Romeo chạy điện thân vỏ rộng này được gọi là “GT electric”, hoặc ngắn gọn là “GTe”. Chiếc xe thể thao gốc Ý giờ đây mạnh những 518 mã lực so với xe gốc chỉ có 192 mã lực, nhưng sự thay đổi của nó không chỉ nằm ở mỗi hệ thống động cơ. Bên cạnh hệ truyền động mới, GTe còn có những yếu tố ngoại thất và nội thất hoàn toàn mới. Trên thực tế, chiếc xe đã được tái tạo lại từ đầu. Sau khi lột “trơ xương” một chiếc GT Junior 1300/1600 thập niên 1970, chiếc xe đã được gia cố trở nên cứng cáp hơn, bảo vệ người ngồi tốt hơn trong trường hợp xảy ra một tai nạn tốc độ cao. Sau khi hoàn tất khâu tăng cường an toàn, các vòm bánh xe đã được mở rộng, và Totem Automobili cũng tiện tay bổ sung thêm nhiều sự thay đổi về tính thẩm mỹ cho cả bên trong và bên ngoài. Trên thực tế, Totem Automobili nói rằng cấu trúc xe bây giờ còn khoảng 10% là từ Alfa Romeo ban đầu mà thôi. Hệ thống treo cũng được làm lại gần như toàn bộ, với thiết lập thanh chống Macpherson phía trước, hệ thống treo đa liên kết phía sau, và khung phụ phía sau hoàn toàn mới. Với các thanh giảm xóc Bilstein có thể điều chỉnh bằng tay ở mọi góc, GTe chắc chắn được coi là một vũ khí đáng sợ trên đường đua. Chưa dừng lại ở đó, nó còn có hệ thống thân vỏ làm bằng sợi carbon để cố gắng cân bằng trọng lượng của cụm pin, và nhờ vào bộ lốp xe rộng hơn nhiều so với xe gốc - và 518 mã lực – chiếc Giulia GTe có thể gia tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 3,4 giây. Ngoài hiệu suất cao, cụm pin 50,4 kWh cũng sẽ cung cấp cự li di chuyển tương đối xa khoảng 360 km, đồng thời chiếc xe cũng có những tính năng tiện ích như điều hòa và khởi động không chìa. Nhờ vậy, người mua hoàn toàn có thể sử dụng chiếc xe phục chế chạy điện này làm phương tiện hàng ngày. Totem Automobili dự định chỉ chế tạo 20 chiếc Alfa Romeo Giulia GTe độ động cơ điện, và trước mắt vẫn chưa hé lộ chi phí mỗi chiếc là bao nhiêu. Tuy nhiên, ta có thể đoán là giá rất cao, và số lượng 20 chiếc này chắc cũng sẽ rơi vào tay những nhà sưu tập giàu có chứ không phải dân thường. Video: Alfa Romeo Giulia GTe 1970 tái sinh bản chạy điện 518 mã lực.

