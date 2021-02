Akrapovic ra mắt "súng" hiệu năng cao cho Porsche Cayman GT4

Akrapovic – hãng chuyên sản xuất hệ thống ống xả hiệu năng cao dành cho xe thương mại cũng như xe đua, mới đây đã ra mắt bộ ống xả slip-on bằng titan dành cho Porsche 718 Cayman GT4 mới. Đặc biệt hơn, bộ ống xả Slip-On Race Line and Link của Akrapovic rất tiện dụng khi chỉ cần tốn khoảng hai giờ lắp đặt, bạn đã có thể sử dụng được và tận hưởng âm thanh đến từ hệ thống ống xả mới. So với trang bị tiêu chuẩn của xe, bộ ống xả bằng titan của Akrapovic nhẹ hơn đến 8,2 kg. Nếu tinh chỉnh lại ECU, luồng khí thải sẽ có thể thoát ra tốt hơn, nhờ đó, động cơ của Cayman GT4 sẽ có thể tăng thêm 15,5 mã lực ở tua máy 2.600 vòng/phút và mô-men xoắn tăng thêm 43,4 Nm ở tua máy tương tự. Nhờ vào sức mạnh này, chiếc xe thể thao hiệu năng cao giờ đây có tổng công suất là 430 mã lực và 463 Nm mô-men xoắn. Nguyên bản, xe có công suất 414 mã lực cùng 420 Nm mô-men xoắn được tạo ra bởi động cơ boxer 6 xy-lanh, dung tích 4.0 lít hút khí tự nhiên với. Động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, truyền sức mạnh đến trục bánh sau, nhờ đó, hai mẫu xe này có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h chỉ trong 4,4 giây. Với mãu xe thể thao Porsche 718 Cayman GT4, xe sở hữu tốc độ tối đai 304 km/h và nó có thể hoàn thành một vòng đua Nurburgring nhanh hơn phiên bản trước đến 10 giây. Mặc dù được nâng cấp động cơ nhằm đạt khả năng vận hành tối ưu nhất nhưng Porshce vẫn được trang bị công nghệ ngắt xy-lanh có thể ngắt hoàn toàn một bên động cơ nhằm đạt khả năng tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất. Xe cũng sở hữu hệ thống nạp khí biến thiên cùng hệ thống phun nhiên liệu điện áp. Hệ thống phun nhiên liệu này được Porsche lần đầu sử dụng trên một mẫu động cơ hoạt động ở tốc độ cao. Xe được trang bị phanh với cùm phanh được làm bằng nhôm nguyên khối. Khách hàng cũng có thể tùy chọn đĩa phanh bằng hợp kim gốm – composite thay cho đĩa thép cơ bản. Porsche cũng sẽ lắp khung chông lật bằng nhôm cùng đai an toàn 6 điểm nếu khách hàng mua thêm gói tùy chọn Clubsport cho mẫu xe này. Nếu như âm thanh từ chiếc GT4 cùng hệ thống ống xả của Akrapovic cũng như sức mạnh mà nó mang lại chưa đủ “thỏa mãn” nhu cầu tốc độ của khách thì trong thời gian tới, phiên bản tập trung vào đường đua Cayman GT4 RS sẽ được Porsche ra mắt. Bản này dự kiến sẽ có được các chi tiết khí động học tăng cường cũng như khối động cơ boxer 4.0 lít được tinh chỉnh lại, cho ra công suất gần 500 mã lực. Video: Akrapovic ra mắt ống xả hiệu năng cao cho Porsche Cayman GT4.

