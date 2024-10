AION V EV 2025 lăn bánh 520 km/lần sạc, từ 422 triệu đồng

AION V EV hơn 200 mã lực, phạm vi chuyển 520 km sớm về Việt Nam. Theo AION Việt Nam chia sẻ, AION V ra mắt vào tháng 11 hoặc 12 năm nay, trở thành mẫu xe điện thứ 4 có mặt tại thị trường Việt, sau 3 mẫu xe ES, Y Plus, Hyptec HT. AION V EV 2025 chạy điện đang được sản xuất và phân phối tại Trung Quốc, phiên bản dành cho quốc tế đang được triển khai. AION V này thuộc thế hệ thứ 2, vừa được ra mắt vào tháng 7/2024 và nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng sau 1 tiếng 20 phút tính từ khi ra mắt. AION V 2024 thừa hưởng nền tảng thuần điện AEP cùng phong cách thiết kế hướng đến lái xe thông minh. Kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.605 x 1.854 x 1.876 (mm), chiều dài cơ sở 2.775 (mm). Bản cao cấp trang bị bộ mâm 19 inch cùng bộ lốp 225/45, bản tiêu chuẩn là mâm 18 inch. Cảm hứng thiết kế của AION V được lấy từ khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Điều này khiến chiếc xe trở nên nam tính, mạnh mẽ và dữ dằn hơn. Cụm đèn trước dạng LED được thiết kế hình chữ H và cụm đèn hậu được thiết kế kiểu dọc ấn tượng. Điểm nhấn ở phần hông xe là tay nắm cửa ẩn vào trong và đuôi xe có cánh lướt gió cỡ lớn. Nội thất của AION V được thực hiện theo phong cách tối giản, tinh tế. Vô lăng 2 chấu tích hợp các phím chức năng, màn hình sau vô lăng có kích thước 8 inch và màn hình giải trí kích thước 14,6 inch kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Ghế trước có tích hợp massage 8 điểm và hàng ghế sau có độ ngã lưng lớn, không gian để chân hàng ghế sau cực kỳ rộng rãi. Ngoài ra còn có tủ điều hoà có thể làm đông đá với nhiệt độ từ -15 độ C đến 50 độ C, 9 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,… Không gian hành lý đạt 427 lít, có thể mở rộng lên 987 lít khi gập hàng ghế sau. Khả năng vận hành AION V với hai cấu hình động cơ sản sinh công suất 201 mã lực hoặc 221 mã lực; mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Khả năng tăng tốc của xe từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Các phiên bản AION V đều dùng chung pin LFP do AION nghiên cứu với dung lượng pin 62 kWh phạm vi di chuyển 520 km, 75 kWh phạm vi di chuyển 650 km và 90 kWh phạm vi di chuyển 750 km. Đối với sạc nhanh DC, xe chỉ mất 5 phút sạc pin có thể đi được 125 km, nếu sạc pin 15 phút đi được 370 km. Về công nghệ, AION V nổi bật với gói hỗ trợ tự lái ADiGO Pilot, sử dụng cả Lidar, 12 radar bước sóng ngắn và 11 camera xung quanh xe cùng chip xử lý Orin-X từ Nvidia. Xe có khả năng tự hành trong đô thị và cả trên cao tốc. Công nghệ AI được áp dụng với gói tự hành. Tại Trung Quốc, giá xe AION V 2025 cho tất cả 7 phiên bản với mức bán ra dao động từ 129.800-189.800 Nhân dân tệ (tương đương từ 422 – 617 triệu đồng). Video: Chi tiết AION V chiếc crossover thuần điện của Trung Quốc.

