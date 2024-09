8.267 ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam nửa đầu tháng 9

Video: Ôtô nhập khẩu Trung Quốc ùn ùn về Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9 (1-15/9), số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là 8.267 chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 170,8 triệu USD. Trong đó, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có lượng nhập khẩu nhiều nhất với 6.815 xe, tổng kim ngạch 120,5 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/9, cả nước đã nhập khẩu 114.855 ôtô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 2,36 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về thị trường Việt tăng mạnh 24,3% (tương đương 22.474 xe), trong khi kim ngạch tăng 9,26%.

Nhưng tốc độ tăng trưởng về lượng xe gấp gần 3 lần tăng trưởng kim ngạch nên trị giá bình quân ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ đầu năm đến nay cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 8.000 ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam nửa đầu tháng 9.

Trung bình từ đầu năm đến nay trị giá bình quân của các loại xe nhập chỉ khoảng 20.500 USD/xe (chưa tính các khoản thuế); trong khi chỉ số này của cùng kỳ năm ngoái là khoảng 23.500 USD/xe.

Thị trường cung cấp ôtô nguyên chiếc cho Việt Nam chủ yếu đến từ châu Á với các tên tuổi truyền thống như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc.

Trước đó, tính đến hết tháng 8 cả nước đã nhập khẩu 106.627 ôtô nguyên chiếc, tổng kim ngạch đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 7,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý dù tăng trưởng lượng xe gấp 3 lần tăng trưởng kim ngạch nên trị giá bình quân ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ đầu năm đến thời điểm hiện tại cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính bình quân từ đầu năm thì trị giá bình quân chỉ gần 21.000 USD/xe (chưa tính các khoản thuế); trong khi chỉ số này của cùng kỳ năm ngoái là khoảng 23.500 USD/xe.

Thị trường cung cấp ôtô nguyên chiếc cho Việt Nam chủ yếu đến từ châu Á với các tên tuổi truyền thống như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc. Hết tháng 8, Indonesia dẫn đầu thị phần về cung cấp ôtô nhập nguyên chiếc cho Việt Nam với 43.810 xe, kim ngạch đạt 642,24 triệu USD; Thái Lan đứng thứ hai với 39.101 xe, kim ngạch đạt 756,64 triệu USD; Trung Quốc đứng thứ ba với 19.649 xe, kim ngạch đạt gần 582 triệu USD.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 8 đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng 7, nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 12.064 xe, giảm 13% so với tháng trước, trong khi doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng giảm tương tự, chỉ đạt 13.132 xe.

Ngoài ra, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cũng công bố kết quả kinh doanh ôtô Hyundai trong tháng 8, với tổng doanh số đạt 4.679 chiếc. Trong đó, Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất của hãng với 937 chiếc, theo sau là mẫu Hyundai Creta với 613 chiếc được tiêu thụ.