VinFast "chào sân" Ấn Độ cặp đôi VF6 và VF7 chạy điện

Sự kiện ra mắt đánh dấu cột mốc quan trọng của VinFast tại thị trường xe điện tiềm năng của Ấn Độ. VinFast lựa chọn VF 6 và VF 7 làm hai mẫu xe đầu tiên giới thiệu tại thị trường. Ấn Độ cũng là thị trường đầu tiên VinFast phát triển phiên bản tay lái nghịch của Vinfast VF6 và VF7 mới. Hai mẫu xe SUV Vinfast VF6 và VF7 chạy điện được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi điện hóa của người tiêu dùng và thiết lập chuẩn mực mới trong ngành công nghiệp giao thông xanh tại Ấn Độ. Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, chia sẻ: “Việc trưng bày, giới thiệu xe tại Bharat Mobility Global Expo 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của VinFast tại thị trường Ấn Độ. Chúng tôi tin rằng VF6 và VF7 sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện quốc gia. Sự hiện diện của VinFast và hệ sinh thái xe điện của chúng tôi không chỉ là lời khẳng định cho cam kết lâu dài với thị trường, mà còn thể hiện tầm nhìn của VinFast trong việc mang đến những giải pháp di chuyển công nghệ cao và bền vững”. Ông Ashwin Ashok Patil, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh – Marketing VinFast Ấn Độ, cho biết: “Hai mẫu SUV cao cấp VF6 và VF7 được thiết kế cho thị trường Ấn Độ dự kiến chính thức mở bán từ nửa cuối năm 2025. Song song đó, VinFast đang tiến hành mở rộng mạng lưới đại lý trên khắp các thành phố lớn tại Ấn Độ, tận dụng lợi thế từ mô hình kinh doanh đa kênh.” Với sứ mệnh mang lại trải nghiệm chuyển đổi điện hóa liền mạch, thú vị và an toàn cho mọi người, VF6 và VF7 là sự kết hợp giữa sự thoải mái, tiện nghi và hiện đại. Mẫu SUV phân khúc B VF6 sở hữu khả năng vận hành vượt trội, được tích hợp các tính năng an toàn, giải trí và tiện ích đẳng cấp. Với triết lý "Cặp đối lập tự nhiên", VF6 tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng đối lập: thú vị và tinh tế, công nghệ và con người. Trong khi đó, mẫu SUV phân khúc C VF7 mang lại trải nghiệm lái phấn khích với động cơ mạnh mẽ. Với triết lý "Vũ trụ phi đối xứng", VF7 sở hữu vẻ bề ngoài cá tính và mạnh mẽ. Thiết kế nội thất tập trung vào người lái, cộng hưởng hoàn hảo với những tính năng công nghệ thông minh, kiến tạo không gian trải nghiệm phóng khoáng và thú vị. Tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo 2025, bên cạnh VF6 và VF7 tại Ấn Độ, VinFast còn trưng bày hệ sinh thái xe điện toàn diện bao gồm dải ô tô từ mini-SUV VF3, VF e34, VF8, đến VF9; dàn xe máy điện từ phổ thông đến cao cấp Evo200, Klara S, Feliz S, Vento S, Theon S; xe đạp điện VF DrgnFly và mẫu xe bán tải ý tưởng VF Wild. Sự kiện ra mắt tiếp tục đánh dấu bước tiến quan trọng của VinFast trong hành trình chinh phục thị trường Ấn Độ. Năm ngoái, Công ty đã động thổ nhà máy sản xuất xe điện tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, với mục tiêu kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu, đáp ứng nhu cầu mở rộng và đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh tại Ấn Độ và trên toàn cầu. Video: Vinfast VF6 và VF7 chạy điện ra mắt tại Ấn Độ.

Sự kiện ra mắt đánh dấu cột mốc quan trọng của VinFast tại thị trường xe điện tiềm năng của Ấn Độ. VinFast lựa chọn VF 6 và VF 7 làm hai mẫu xe đầu tiên giới thiệu tại thị trường. Ấn Độ cũng là thị trường đầu tiên VinFast phát triển phiên bản tay lái nghịch của Vinfast VF6 và VF7 mới. Hai mẫu xe SUV Vinfast VF6 và VF7 chạy điện được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển đổi điện hóa của người tiêu dùng và thiết lập chuẩn mực mới trong ngành công nghiệp giao thông xanh tại Ấn Độ. Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, chia sẻ: “Việc trưng bày, giới thiệu xe tại Bharat Mobility Global Expo 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của VinFast tại thị trường Ấn Độ. Chúng tôi tin rằng VF6 và VF7 sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện quốc gia. Sự hiện diện của VinFast và hệ sinh thái xe điện của chúng tôi không chỉ là lời khẳng định cho cam kết lâu dài với thị trường, mà còn thể hiện tầm nhìn của VinFast trong việc mang đến những giải pháp di chuyển công nghệ cao và bền vững”. Ông Ashwin Ashok Patil, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh – Marketing VinFast Ấn Độ, cho biết: “Hai mẫu SUV cao cấp VF6 và VF7 được thiết kế cho thị trường Ấn Độ dự kiến chính thức mở bán từ nửa cuối năm 2025. Song song đó, VinFast đang tiến hành mở rộng mạng lưới đại lý trên khắp các thành phố lớn tại Ấn Độ, tận dụng lợi thế từ mô hình kinh doanh đa kênh.” Với sứ mệnh mang lại trải nghiệm chuyển đổi điện hóa liền mạch, thú vị và an toàn cho mọi người, VF6 và VF7 là sự kết hợp giữa sự thoải mái, tiện nghi và hiện đại. Mẫu SUV phân khúc B VF6 sở hữu khả năng vận hành vượt trội, được tích hợp các tính năng an toàn, giải trí và tiện ích đẳng cấp. Với triết lý "Cặp đối lập tự nhiên", VF6 tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng đối lập: thú vị và tinh tế, công nghệ và con người. Trong khi đó, mẫu SUV phân khúc C VF7 mang lại trải nghiệm lái phấn khích với động cơ mạnh mẽ. Với triết lý "Vũ trụ phi đối xứng", VF7 sở hữu vẻ bề ngoài cá tính và mạnh mẽ. Thiết kế nội thất tập trung vào người lái, cộng hưởng hoàn hảo với những tính năng công nghệ thông minh, kiến tạo không gian trải nghiệm phóng khoáng và thú vị. Tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo 2025, bên cạnh VF6 và VF7 tại Ấn Độ , VinFast còn trưng bày hệ sinh thái xe điện toàn diện bao gồm dải ô tô từ mini-SUV VF3, VF e34, VF8, đến VF9; dàn xe máy điện từ phổ thông đến cao cấp Evo200, Klara S, Feliz S, Vento S, Theon S; xe đạp điện VF DrgnFly và mẫu xe bán tải ý tưởng VF Wild. Sự kiện ra mắt tiếp tục đánh dấu bước tiến quan trọng của VinFast trong hành trình chinh phục thị trường Ấn Độ. Năm ngoái, Công ty đã động thổ nhà máy sản xuất xe điện tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, với mục tiêu kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu, đáp ứng nhu cầu mở rộng và đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh tại Ấn Độ và trên toàn cầu. Video: Vinfast VF6 và VF7 chạy điện ra mắt tại Ấn Độ.