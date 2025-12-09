Hà Nội

Thế giới

Ô tô lao xuống hẻm núi ở Ấn Độ, 6 người tử vong thương tâm

Chiếc ô tô lao xuống hẻm núi sâu ở Nashik, bang Maharashtra, Ấn Độ, khiến 6 người thiệt mạng.

An An (Theo NDTV)

NDTV đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Kalwan, Nashik, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 7/12. Khi đó, chiếc ô tô chở 7 người lao xuống hẻm núi sâu 180 mét, khiến 6 nạn nhân tử vong.

"Chiếc ô tô chở 7 người bị hư hỏng nặng. 6 người tử vong tại chỗ. Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Kirti Patel (50 tuổi), Raseela Patel (50 tuổi), Vitthal Patel (65 tuổi), Lata Patel (60 tuổi), Vachan Patel (60 tuổi) và Maniben Patel (70 tuổi). Cảnh sát trưởng Balasaheb Patil đã chỉ đạo công tác cứu hộ", một quan chức cho biết.

ando1.png
Chiếc ô tô lao xuống hẻm núi sâu ở Kalwan, Nashik, khiến 6 người tử vong. Ảnh: NDTV.

Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn thương tâm này.

"Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát về người trong vụ tai nạn ở Nashik, Maharashtra. Tôi xin gửi lời chia buồn tới những ai đã mất đi người thân và cầu nguyện cho người bị thương sớm bình phục", Thủ tướng Modi phát biểu, nói thêm rằng công tác cứu hộ được tiến hành với sự hỗ trợ toàn diện của chính quyền.

Một quan chức cho biết thêm, gia đình các nạn nhân sẽ được chính quyền tiểu bang hỗ trợ tài chính 500.000 rupee mỗi người.

Các nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn ô tô ở Seoul, Hàn Quốc, khiến 9 người đi bộ thiệt mạng

Nguồn video: HTV
Bài liên quan

Thế giới

Ô tô trở về từ đám cưới lao xuống kênh, 5 người tử vong

Chiếc ô tô chở 7 người trở về từ đám cưới đã mất lái và lao xuống kênh ở Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến 5 người tử vong.

Theo Hindustan Times, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/11 trên đường cao tốc Dhekherwa–Girjapuri gần làng Paras Purwa ở bang Uttar Pradesh. Khi đó, chiếc ô tô chở 7 người đang trở về nhà sau khi tham dự một đám cưới đã bị lao xuống kênh Sharda, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

ando.png
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: freepressjournal.
Xem chi tiết

Thế giới

Ô tô lao vào người đi bộ ở Nhật Bản, 11 người thương vong

Một người đi bộ tử vong và 10 người khác bị thương sau khi ô tô lao vào những người đi đường ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Theo Japan Times, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo cho biết vụ tai nạn xảy ra tại phường Adachi, Tokyo, vào khoảng 12h30 trưa ngày 24/11.

Khi đó, một chiếc ô tô bất ngờ lao vào những người đi bộ trên đường, khiến một người thiệt mạng và nhiều nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xem chi tiết

Thế giới

Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát bị ô tô tông tử vong

Một tuần sau khi bị ô tô tông trúng trong lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát 24 tuổi đã tử vong.

Daily Mail đưa tin, cảnh Faizaan Najeeb, 24 tuổi, có mặt tại hiện trường một vụ va chạm xe ở thị trấn Raunds, Northamptonshire (Anh), vào khoảng 12h3 chiều ngày 19/9. Ngay sau đó, Najeeb đã bị một chiếc xe VW Polo màu xanh đâm phải, khiến anh bị thương nặng.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge. Tuy nhiên, anh đã qua đời vào ngày 26/9.

Xem chi tiết

