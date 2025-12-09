Ô tô lao xuống hẻm núi ở Ấn Độ, 6 người tử vong thương tâm

NDTV đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Kalwan, Nashik, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 7/12. Khi đó, chiếc ô tô chở 7 người lao xuống hẻm núi sâu 180 mét, khiến 6 nạn nhân tử vong.

"Chiếc ô tô chở 7 người bị hư hỏng nặng. 6 người tử vong tại chỗ. Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Kirti Patel (50 tuổi), Raseela Patel (50 tuổi), Vitthal Patel (65 tuổi), Lata Patel (60 tuổi), Vachan Patel (60 tuổi) và Maniben Patel (70 tuổi). Cảnh sát trưởng Balasaheb Patil đã chỉ đạo công tác cứu hộ", một quan chức cho biết.

Chiếc ô tô lao xuống hẻm núi sâu ở Kalwan, Nashik, khiến 6 người tử vong. Ảnh: NDTV.

Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn thương tâm này.

"Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát về người trong vụ tai nạn ở Nashik, Maharashtra. Tôi xin gửi lời chia buồn tới những ai đã mất đi người thân và cầu nguyện cho người bị thương sớm bình phục", Thủ tướng Modi phát biểu, nói thêm rằng công tác cứu hộ được tiến hành với sự hỗ trợ toàn diện của chính quyền.

Một quan chức cho biết thêm, gia đình các nạn nhân sẽ được chính quyền tiểu bang hỗ trợ tài chính 500.000 rupee mỗi người.

Các nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

