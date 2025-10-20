Ô tô lao vào đám đông ở Mỹ, 14 người thương vong

Một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi một chiếc xe lao vào đám đông đang dự tiệc sinh nhật tại bang Maryland, Mỹ, cuối tuần qua.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 19/10, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Maryland, Mỹ, vào tối 18/10 (giờ địa phương).

Khi đó, chiếc xe do một người đàn ông điều khiển đã lao vào đám đông đang dự tiệc sinh nhật của một đứa trẻ trước ngôi nhà ở Bladensburg, một thị trấn thuộc Quận Prince George, Maryland.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Washington Post.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong số 13 người bị thương có 5 người lớn và 8 trẻ em (từ 1 đến 17 tuổi), ít nhất 3 người lớn và 1 trẻ em phải nhập viện điều trị", cảnh sát thông tin.

Những đoạn video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ô tô đâm vào lều trại lớn màu trắng được dựng lên cho buổi tiệc sinh nhật. Chiếc lều đã bị sụp đổ một phần.

Tài xế, được xác định là một người đàn ông 66 tuổi đến từ thủ đô Washington DC (Mỹ), bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến cảnh sát trình báo, Sở Cảnh sát Bladensburg cho biết. Tài xế đã bị thẩm vấn và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

