Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Ô tô lao vào đám đông ở Mỹ, 14 người thương vong

Một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi một chiếc xe lao vào đám đông đang dự tiệc sinh nhật tại bang Maryland, Mỹ, cuối tuần qua.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 19/10, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Maryland, Mỹ, vào tối 18/10 (giờ địa phương).

Khi đó, chiếc xe do một người đàn ông điều khiển đã lao vào đám đông đang dự tiệc sinh nhật của một đứa trẻ trước ngôi nhà ở Bladensburg, một thị trấn thuộc Quận Prince George, Maryland.

oto.png
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Washington Post.

"Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong số 13 người bị thương có 5 người lớn và 8 trẻ em (từ 1 đến 17 tuổi), ít nhất 3 người lớn và 1 trẻ em phải nhập viện điều trị", cảnh sát thông tin.

Những đoạn video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ô tô đâm vào lều trại lớn màu trắng được dựng lên cho buổi tiệc sinh nhật. Chiếc lều đã bị sụp đổ một phần.

Tài xế, được xác định là một người đàn ông 66 tuổi đến từ thủ đô Washington DC (Mỹ), bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến cảnh sát trình báo, Sở Cảnh sát Bladensburg cho biết. Tài xế đã bị thẩm vấn và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ

Nguồn video: Daily Mail
#Vụ tai nạn ở Maryland #Lao xe vào tiệc sinh nhật #ô tô lao vào đám đông ở mỹ #xe lao vào đám đông #tai nạn giao thông ở mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Xe buýt lao xuống thung lũng, hàng chục người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt mất lái và lao xuống thung lũng ở Iran.

Trang Iran Front Page đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại con đường nối giữa Damavand và Firuzkuh, miền bắc Iran, vào khoảng 7h45 sáng 3/10.

Khi đó, chiếc xe buýt mất lái, lao ra khỏi đường và rơi xuống một thung lũng gần đó.

Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ xe lu lao vào nhóm công nhân, 3 người tử vong

3 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc ở Brazil.

tai1.png
Theo The Sun, thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong quá trình thi công trên tuyến đường cao tốc BR-163 đông đúc ở Sorriso, Mato Grosso, Brazil, vào ngày 10/9. Ảnh: The Sun.
tai2.png
Khi đó, chiếc xe lu lao thẳng về phía một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc trên đường, khiến hai người tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện. Ảnh: Newsflash.
Xem chi tiết

Thế giới

Xe chở khách lao xuống hẻm núi, hàng chục người thương vong

7 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi chiếc xe chở họ lao xuống một hẻm núi ở Ấn Độ.

Theo Hindustan Times, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gần Ponda, trên đường Doda-Barath, vào sáng 15/7.

Các nhà chức trách cho biết chiếc xe chở khách lao ra khỏi đường và rơi xuống một hẻm núi sâu gần Ponda, khiến 7 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Theo cảnh sát trưởng, xe bị rơi xuống hẻm núi sâu hơn 91 mét.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới