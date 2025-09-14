Hà Nội

Thế giới

Hiện trường vụ xe lu lao vào nhóm công nhân, 3 người tử vong

3 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc ở Brazil.

An An (Theo The Sun)
Theo The Sun, thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong quá trình thi công trên tuyến đường cao tốc BR-163 đông đúc ở Sorriso, Mato Grosso, Brazil, vào ngày 10/9. Ảnh: The Sun.
Theo The Sun, thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong quá trình thi công trên tuyến đường cao tốc BR-163 đông đúc ở Sorriso, Mato Grosso, Brazil, vào ngày 10/9. Ảnh: The Sun.
Khi đó, chiếc xe lu lao thẳng về phía một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc trên đường, khiến hai người tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện. Ảnh: Newsflash.
Khi đó, chiếc xe lu lao thẳng về phía một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc trên đường, khiến hai người tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện. Ảnh: Newsflash.
Danh tính các nạn nhân được xác định là Iury Suellington Andrade da Silva, Francisco de Albuquerque Silva và Jordel Freitas Cupertino dos Anjos. Ảnh: Newsflash.
Danh tính các nạn nhân được xác định là Iury Suellington Andrade da Silva, Francisco de Albuquerque Silva và Jordel Freitas Cupertino dos Anjos. Ảnh: Newsflash.
Cả ba nạn nhân đều mới bắt đầu công việc và được tập đoàn Nova Rota do Oeste thuê để làm việc tại công trường chưa đầy một tháng. Ảnh: Newsflash.
Cả ba nạn nhân đều mới bắt đầu công việc và được tập đoàn Nova Rota do Oeste thuê để làm việc tại công trường chưa đầy một tháng. Ảnh: Newsflash.
Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đã được tiến hành. Các nhà chức trách đang xem xét liệu có thiếu sót nào về thông tin liên lạc, tầm nhìn hay các biện pháp an toàn tại địa điểm nơi vụ tai nạn xảy ra hay không. Ảnh: The Sun.
Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đã được tiến hành. Các nhà chức trách đang xem xét liệu có thiếu sót nào về thông tin liên lạc, tầm nhìn hay các biện pháp an toàn tại địa điểm nơi vụ tai nạn xảy ra hay không. Ảnh: The Sun.
Trong một tuyên bố, Nova Rota do Oeste cho biết họ đang hợp tác với các nhà điều tra, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ảnh: The Sun.
Trong một tuyên bố, Nova Rota do Oeste cho biết họ đang hợp tác với các nhà điều tra, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ảnh: The Sun.
Trước đó, một công nhân xây dựng khác tử vong do bị chôn vùi dưới lớp đất sâu khi một con hào ở Arizona, Mỹ, bị sập hôm 28/7. Nạn nhân là Ronald Andrew Baquera Jr. (ảnh), 44 tuổi, đang làm việc tại một công trường ở Goodyear thì mặt đất đột nhiên sụp xuống. Các công nhân đã cố gắng hết sức để giải cứu Andrew nhưng không thành công. Ảnh: GoFundMe.
Trước đó, một công nhân xây dựng khác tử vong do bị chôn vùi dưới lớp đất sâu khi một con hào ở Arizona, Mỹ, bị sập hôm 28/7. Nạn nhân là Ronald Andrew Baquera Jr. (ảnh), 44 tuổi, đang làm việc tại một công trường ở Goodyear thì mặt đất đột nhiên sụp xuống. Các công nhân đã cố gắng hết sức để giải cứu Andrew nhưng không thành công. Ảnh: GoFundMe.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng
