Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Ô tô đâm xe tải bên đường, 3 người trong gia đình tử vong

Ba thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ.

An An (Theo IT)

India Times đưa tin ngày 3/9, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở Kapashera, Delhi, Ấn Độ, vào sáng 25/8. Khi đó, chiếc ô tô đã đâm vào xe tải đỗ bên đường, khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một số người khác bị thương.

Chiếc xe tải được cho là đã đỗ không đúng nơi quy định và không có biển báo cảnh báo nào, dẫn đến vụ tai nạn chết người.

oto.png
Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình ở Ấn Độ thiệt mạng. Ảnh: ABP.

Rohit Rajput, người lái ô tô, kể lại rằng hôm tai nạn xảy ra, ông đi cùng con trai Pramod, con dâu Nitu và một số người thân khác từ Guga Medi đến Faridabad. Khi vừa ra khỏi đường hầm Dwarka, chiếc ô tô đã đâm vào xe tải vào khoảng 4h45 phút.

"Khi vừa ra khỏi đường hầm, chiếc ô tô va chạm với một xe tải đỗ bên đường. Chiếc xe tải không có biển cảnh báo hay bật đèn tín hiệu. Do một phương tiện khác ở bên phải và chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện phía trước nên không kịp tránh va chạm", Rohit cho hay.

Vụ va chạm khiến chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng. Hai người trên ô tô là Vimal (23 tuổi) và Brij Rani (48 tuổi) tử vong tại chỗ, Nitu (28 tuổi) và con trai 4 tuổi Ayansh được đưa đến bệnh viện nhưng Ayansh đã tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải, Kashyap, bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Chiếc xe tải đã bị đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

#tai nạn giao thông Ấn Độ #va chạm ô tô xe tải #tai nạn chết người Kapashera #xe tải đỗ trái phép #tai nạn đường bộ Delhi #nguyên nhân tai nạn giao thông

Bài liên quan

Thế giới

Ô tô đâm vào xe tải, 5 doanh nhân tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bihar, Ấn Độ, khiến 5 doanh nhân trên một chiếc ô tô tử vong.

Theo NDTV, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ gần Suiya Mor, bang Bihar, Ấn Độ, vào khoảng 12h45 ngày 4/9.

Khi đó, chiếc ô tô chở 5 doanh nhân chạy với tốc độ cao đã đâm vào một chiếc xe tải trên quốc lộ. Cú va chạm mạnh đến mức phần đầu ô tô bị kẹt vào xe tải.

Xem chi tiết

Thế giới

Thùng container rơi xuống đường trúng xe máy, 3 thanh niên tử vong

Một container rơi trúng xe máy đang lưu thông trên cao tốc ở Ấn Độ, khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo trang Bhaskar English, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Mundra-Anjar, Ấn Độ, ngày 28/8. Khi đó, một container rơi trúng chiếc xe máy đang lưu thông trên đường, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

"Một chiếc xe kéo chạy quá tốc độ đã mất lái, khiến thùng container trên xe bị lật và rơi trúng chiếc xe máy đang chạy ngang qua. Chiếc xe máy bẹp dúm hoàn toàn, còn 3 thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hơn 50 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Theo India Times, vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo chở người hành hương xảy ra tại Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, vào khoảng 2h10 sáng 25/8.

Cảnh sát Dinesh Kumar Singh thông tin, khi đó, chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào xe đầu kéo từ phía sau, khiến xe này bị lật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới