Ô tô đâm xe tải bên đường, 3 người trong gia đình tử vong

Ba thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ.

India Times đưa tin ngày 3/9, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở Kapashera, Delhi, Ấn Độ, vào sáng 25/8. Khi đó, chiếc ô tô đã đâm vào xe tải đỗ bên đường, khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một số người khác bị thương.

Chiếc xe tải được cho là đã đỗ không đúng nơi quy định và không có biển báo cảnh báo nào, dẫn đến vụ tai nạn chết người.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình ở Ấn Độ thiệt mạng. Ảnh: ABP.

Rohit Rajput, người lái ô tô, kể lại rằng hôm tai nạn xảy ra, ông đi cùng con trai Pramod, con dâu Nitu và một số người thân khác từ Guga Medi đến Faridabad. Khi vừa ra khỏi đường hầm Dwarka, chiếc ô tô đã đâm vào xe tải vào khoảng 4h45 phút.

"Khi vừa ra khỏi đường hầm, chiếc ô tô va chạm với một xe tải đỗ bên đường. Chiếc xe tải không có biển cảnh báo hay bật đèn tín hiệu. Do một phương tiện khác ở bên phải và chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện phía trước nên không kịp tránh va chạm", Rohit cho hay.

Vụ va chạm khiến chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng. Hai người trên ô tô là Vimal (23 tuổi) và Brij Rani (48 tuổi) tử vong tại chỗ, Nitu (28 tuổi) và con trai 4 tuổi Ayansh được đưa đến bệnh viện nhưng Ayansh đã tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải, Kashyap, bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Chiếc xe tải đã bị đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

