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Sống Khỏe

Mảnh xương cá xuyên thủng hai thành thực quản cụ ông 70 tuổi

Các bác sĩ Khoa Điều trị bệnh ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công một trường hợp hóc dị vật thực quản nguy hiểm.

Thúy Nga

Bệnh nhân N.V.T. (70 tuổi, Hải Phòng), trong bữa ăn cá tầm, ông không may bị hóc xương. Thay vì đến cơ sở y tế ngay, người bệnh cố nuốt để dị vật trôi xuống rồi tự theo dõi tại nhà.

3 ngày sau, tình trạng nuốt nghẹn và đau ngực tăng dần khiến ông đến cơ sở y tế địa phương thăm khám. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể lấy được dị vật qua nội soi nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

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Hình ảnh dị vật xương cá trong thực quản bệnh nhân trước khi lấy - Ảnh BVCC

Kết quả nội soi kết hợp chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy mảnh xương cá kích thước khoảng 2 x 2,5 cm, có nhiều gai sắc nhọn, đã xuyên sâu vào cả hai thành đoạn thực quản 1/3 giữa, nằm rất gần quai động mạch chủ.

Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm vì có nguy cơ gây thủng thực quản, hình thành áp xe trung thất, thậm chí đe dọa tính mạng nếu tổn thương lan rộng hoặc gây nhiễm khuẩn nặng.

PGS.TS Thái Doãn Kỳ, Viện trưởng Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa, kiêm Chủ nhiệm Khoa Điều trị bệnh ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm khuẩn, suy hô hấp hoặc phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.

Ban đầu, ê kíp nội soi đã cố gắng lấy dị vật theo phương pháp thông thường nhưng không thành công do mảnh xương cắm quá sâu vào thành thực quản.

Việc người bệnh đến viện sau 3 ngày khiến vùng tổn thương đã xuất hiện tình trạng sưng nề và viêm mủ tại chỗ. Nếu cố kéo dị vật theo cách thông thường, nguy cơ làm rách hoặc thủng thực quản là rất lớn.

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Hình ảnh dị vật xương cá trên CT và dị vật xương cá sau khi lấy ra - Ảnh BVCC

Trước tình huống phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa thống nhất thực hiện nội soi cấp cứu ngay tại phòng mổ. Trong quá trình can thiệp, ê-kíp sử dụng laser để cắt bớt các cạnh sắc nhọn của mảnh xương trước khi dùng kìm chuyên dụng gắp toàn bộ dị vật ra khỏi thực quản.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa, theo dõi sát và xuất viện sau 6 ngày trong tình trạng ổn định.

PGS.TS Thái Doãn Kỳ khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt phải dị vật như xương cá, xương động vật, tăm, kim loại, pin cúc áo hoặc các dị vật khác, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Tuyệt đối không cố nuốt cơm, bánh hoặc áp dụng các mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống vì hành động này có thể khiến dị vật cắm sâu hơn vào thành thực quản, làm tăng nguy cơ thủng đường tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm.

Để phòng tránh hóc dị vật, mỗi người nên ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt thận trọng khi ăn các loại thực phẩm có xương. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc các rối loạn nuốt cần được theo dõi kỹ hơn vì đây là những nhóm có nguy cơ cao gặp tai nạn dị vật đường tiêu hóa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ca ngộ độc thực phẩm cả nước tăng vọt:

(Nguồn: Nhân Dân)
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