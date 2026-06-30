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Sống Khỏe

Nuốt nhiều viên nam châm, bé 5 tuổi tổn thương đường tiêu hóa

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bé trai T.H.M.Q. (5 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị tổn thương đường tiêu hóa sau khi nuốt phải dị vật nam châm.

Thúy Nga

Gia đình cho biết, khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, sau bữa sáng, trẻ xuất hiện đau bụng, người bủn rủn, môi tái và chướng bụng. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Phòng khám đa khoa 115 Y Dược để thăm khám.

Kết quả chụp X-quang phát hiện hình ảnh dị vật cản quang trong ổ bụng. Khi được người nhà hỏi lại, bé cho biết đã nuốt một đoạn các viên nam châm kích thước khoảng 4x4 mm vào khoảng 17h ngày hôm trước, tuy nhiên không nhớ chính xác đã nuốt bao nhiêu viên.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt, không nôn ói. Kết quả X-quang bụng tiếp tục ghi nhận hình ảnh dị vật cản quang, song khó xác định chính xác số lượng do các viên nam châm dính vào nhau.

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Các viên nam châm dính vào nhau trong ruột trẻ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật lấy dị vật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, toàn bộ dị vật nam châm được lấy ra thành công. Sau điều trị và theo dõi hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, trong số các dị vật đường tiêu hóa ở trẻ em, nam châm được đánh giá là một trong những dị vật nguy hiểm nhất.

Nếu trẻ chỉ nuốt một viên nam châm đơn lẻ, dị vật có thể theo đường tiêu hóa đào thải ra ngoài trong một số trường hợp. Tuy nhiên, khi nuốt từ hai viên nam châm trở lên hoặc nuốt nam châm cùng các dị vật bằng kim loại khác, lực hút giữa các vật thể có thể xuyên qua thành ruột, khiến các quai ruột dính chặt vào nhau.

Hậu quả là thành ruột bị chèn ép kéo dài, gây thiếu máu nuôi, loét, thủng ruột, hoại tử hoặc nhiễm trùng ổ bụng. Đây đều là những biến chứng nặng, đòi hỏi can thiệp ngoại khoa khẩn cấp và có thể đe dọa tính mạng nếu phát hiện muộn.

Phòng ngừa trẻ nuốt dị vật

- Cất các vật nhỏ như nam châm, pin cúc áo, viên bi, đồ chơi có chi tiết nhỏ ngoài tầm với của trẻ.

- Loại bỏ hạt lớn khỏi trái cây trước khi cho trẻ ăn.

- Tập cho trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói chuyện hoặc đùa nghịch.

- Luôn theo dõi trẻ trong khi ăn uống và vui chơi.

- Nếu nghi ngờ trẻ nuốt nam châm hoặc dị vật nguy hiểm, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, không tự gây nôn hoặc chờ dị vật tự đào thải.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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