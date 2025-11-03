Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Nữ thần nội y' Thái Lan lột xác thành 'hot girl phòng gym'

Cộng đồng trẻ

'Nữ thần nội y' Thái Lan lột xác thành 'hot girl phòng gym'

Từng được mệnh danh là “nữ thần nội y”, Mook Pichana Yoosuk khiến netizen không khỏi bất ngờ với màn “lột xác” ngoạn mục sang hình tượng “hot girl phòng gym”.

Thiên Anh
Năm 2017, Mook Pichana Yoosuk (29 tuổi) bất ngờ vụt sáng trở thành hiện tượng mạng xã hội, được mệnh danh "nữ thần nội y" của xứ chùa Vàng. Những hình ảnh gợi cảm của người đẹp sinh năm 1996 được lan truyền khắp các diễn đàn châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam.
Năm 2017, Mook Pichana Yoosuk (29 tuổi) bất ngờ vụt sáng trở thành hiện tượng mạng xã hội, được mệnh danh "nữ thần nội y" của xứ chùa Vàng. Những hình ảnh gợi cảm của người đẹp sinh năm 1996 được lan truyền khắp các diễn đàn châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam.
Trên trang cá nhân với hàng triệu lượt theo dõi, Mook Pichana thường xuyên đăng tải những hình ảnh tập luyện tại phòng gym với body săn chắc, khỏe khoắn cùng phong cách thể thao quyến rũ.
Trên trang cá nhân với hàng triệu lượt theo dõi, Mook Pichana thường xuyên đăng tải những hình ảnh tập luyện tại phòng gym với body săn chắc, khỏe khoắn cùng phong cách thể thao quyến rũ.
Không còn gắn liền với hình tượng gợi cảm trong các bộ ảnh nội y, Mook giờ đây hướng tới vẻ đẹp hiện đại, năng động và truyền cảm hứng sống lành mạnh.
Không còn gắn liền với hình tượng gợi cảm trong các bộ ảnh nội y, Mook giờ đây hướng tới vẻ đẹp hiện đại, năng động và truyền cảm hứng sống lành mạnh.
Điều khiến người hâm mộ thích thú là dù thay đổi phong cách, Mook vẫn giữ vững thần thái sang chảnh, gương mặt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ – những yếu tố từng giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc tại Thái Lan.
Điều khiến người hâm mộ thích thú là dù thay đổi phong cách, Mook vẫn giữ vững thần thái sang chảnh, gương mặt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ – những yếu tố từng giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc tại Thái Lan.
“Mook phiên bản mới nhìn khỏe khoắn, tự tin hơn hẳn”, “Từ nữ thần nội y thành nữ thần phòng gym – đúng là đẳng cấp visual Thái Lan”, “Vừa sexy, vừa truyền năng lượng tích cực” – dân mạng bình luận dưới những bức ảnh của 'nữ hoàng nội y' Thái Lan.
“Mook phiên bản mới nhìn khỏe khoắn, tự tin hơn hẳn”, “Từ nữ thần nội y thành nữ thần phòng gym – đúng là đẳng cấp visual Thái Lan”, “Vừa sexy, vừa truyền năng lượng tích cực” – dân mạng bình luận dưới những bức ảnh của 'nữ hoàng nội y' Thái Lan.
Theo truyền thông Thái Lan, Mook Pichana hiện tập trung phát triển mảng fitness influencer và hợp tác cùng nhiều thương hiệu thể thao quốc tế. Song song đó, cô vẫn tham gia quảng cáo và các sự kiện thời trang lớn trong khu vực.
Theo truyền thông Thái Lan, Mook Pichana hiện tập trung phát triển mảng fitness influencer và hợp tác cùng nhiều thương hiệu thể thao quốc tế. Song song đó, cô vẫn tham gia quảng cáo và các sự kiện thời trang lớn trong khu vực.
Với màn “chuyển mình” ấn tượng, Mook không chỉ chứng minh sức hút bền bỉ của nhan sắc U30, mà còn thể hiện tinh thần phụ nữ hiện đại: dám thay đổi, dám theo đuổi phong cách sống khỏe và tự chủ.
Với màn “chuyển mình” ấn tượng, Mook không chỉ chứng minh sức hút bền bỉ của nhan sắc U30, mà còn thể hiện tinh thần phụ nữ hiện đại: dám thay đổi, dám theo đuổi phong cách sống khỏe và tự chủ.
Có thể nói, Mook Pichana Yoosuk đang viết tiếp hành trình thành công của mình – không chỉ là biểu tượng gợi cảm, mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ Thái Lan và toàn châu Á.
Có thể nói, Mook Pichana Yoosuk đang viết tiếp hành trình thành công của mình – không chỉ là biểu tượng gợi cảm, mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ Thái Lan và toàn châu Á.
Mook hiện vẫn là influnencer kiêm người mẫu nội y đình đám tại Thái Lan, với hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô làm việc tại Bangkok, là "nàng thơ" của nhiều thương hiệu lớn.
Mook hiện vẫn là influnencer kiêm người mẫu nội y đình đám tại Thái Lan, với hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô làm việc tại Bangkok, là "nàng thơ" của nhiều thương hiệu lớn.
Ngoài thời gian cho công việc, Mook cũng đam mê du lịch và dành thời gian ghé thăm nhiều quốc gia khắp thế giới.
Ngoài thời gian cho công việc, Mook cũng đam mê du lịch và dành thời gian ghé thăm nhiều quốc gia khắp thế giới.
Thiên Anh
#Thay đổi hình tượng nổi bật #Nữ thần nội y Thái Lan #Chuyển đổi phong cách hình ảnh #hot girl phòng gym #Mook Pichana Yoosuk #nữ thần nội y

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT