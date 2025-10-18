'Tổng tài phòng gym' đến từ Thái Lan khiến fan mê mệt

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Tổng tài phòng gym' đến từ Thái Lan Jelly ngày càng nổi tiếng. Cô nàng nổi bật bởi nhan sắc gợi cảm và niềm đam mê giữa thời trang, tập gym và kinh doanh.

Thiên Anh
Đối với giới trẻ Thái Lan, cái tên Jelly đang ngày càng nổi tiếng. Với gần khoảng 982.000 người theo dõi, cô nàng không chỉ nổi bật bởi nhan sắc gợi cảm mà còn khéo léo kết hợp các niềm đam mê giữa thời trang, tập gym và kinh doanh.
Trên trang cá nhân, Jelly thường xuyên đăng ảnh "outfit of the day", phối đồ cùng các sản phẩm từ GymBestieStore và thương hiệu JellyJeansOffice.
Với thương hiệu quần Jeans, Jelly thường xuyên đem đến những bức hình năng động, mạnh mẽ đúng với chất Jeans.
Nhờ cách phối đồ với những chiếc áo croptop trẻ trung và không kém phần gợi cảm, Jelly vẫn có thể tạo ra hàng loạt những outfit cực kỳ ấn tượng, vừa phô diễn nét đẹp của Jeans, vừa khoe "tâm hồn căng tròn" của mình trên mạng xã hội.
Với thương hiệu GymBestieStore, Jelly vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm. Nhưng nhờ vào những trang phục bó sát khi tập gym, cô nàng lại khéo léo để khoe cơ thể khỏe khoắn, săn chắc nhờ vào chế độ tập luyện chăm chỉ của mình.
Cũng nhờ đam mê tập gym, vậy nên Jelly sở hữu 3 vòng "đẹp không tì vết" mà có lẽ cả fan nam lẫn fan nữ đều khó có thể rời mắt.
Có thể thấy người đẹp thường xuyên tận dụng "cây nhà lá vườn" - gắn tên thương hiệu thời trang của bản thân vào chính các bài viết với hàng chục, hàng trăm ngàn lượt thả tim trên mạng xã hội.
Cũng nhờ vậy mà thương hiệu thời trang của "nữ tổng tài" này cũng trở nên khá phổ biến trong giới trẻ tại Thái Lan, đặc biệt là với những cô nàng đam mê tập gym thì còn nổi tiếng hơn nữa.
Ngoài việc xây hình ảnh cá nhân, Jelly cũng sẵn sàng làm việc với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm khác dành cho phái đẹp cũng như giới trẻ. Đây là cách phổ biến để những KOL tại Thái Lan vừa tương tác với thương hiệu, vừa kiếm thu nhập từ hoạt động mạng xã hội.
Chỉ cần nhìn qua Instagram, đủ để thấy mỗi bài đăng của Jelly đều được chăm chút rất cẩn thận về ánh sáng, góc máy và biểu cảm - từ những shot chân dài kèm caption "Queen of Legs" đến những video reel năng động khoe outfit rực rỡ màu sắc. Vậy nên fan có thể dễ dàng nhận ra sự chỉn chu trong việc xây dựng hình ảnh của "tổng tài phòng gym", qua đó ca ngợi cả tài năng lẫn nhan sắc của cô nàng này. Ảnh sử dụng trong bài: IGNV
