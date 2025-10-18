'Tổng tài phòng gym' đến từ Thái Lan khiến fan mê mệt

'Tổng tài phòng gym' đến từ Thái Lan Jelly ngày càng nổi tiếng. Cô nàng nổi bật bởi nhan sắc gợi cảm và niềm đam mê giữa thời trang, tập gym và kinh doanh.
Erika Ishibashi - đại diện Nhật Bản không ít lần phô diễn kỹ năng nhào lộn trên sân khấu Miss Grand International 2025.
Trong buổi livestream của một nhãn hàng mới đây, gái xinh Angela Baby bất ngờ vướng vào tình huống "hớ hênh" khiến khán giả không khỏi bàn tán.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ vượt ra vùng an toàn, tìm được điểm đột phá, sự nghiệp thăng tiến.
Tổ ấm của Diễm My 9X và chồng doanh nhân là căn biệt thự với gam trắng chủ đạo, sắp xếp gọn gàng, có khu vườn xanh mướt.
Ca sĩ Bảo Anh từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2018, góp mặt trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương.
Kamilla Sultanbek là thiên thần bóng chuyền hiện mới 19 tuổi, nhưng đã sở hữu chiều cao cực khủng 183 cm.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy ngôi mộ đôi 1.500 năm tuổi, nơi hai bộ hài cốt tay trong tay, hé mở quan niệm về tình yêu bất diệt của người xưa.
Khoảnh khắc camera thường trước gương của nữ coser xinh đẹp Cigw Pols khiến anh em game thủ mê mẩn.
Sống cách đây hơn 165 triệu năm, Ophthalmosaurus là một trong những loài bò sát biển kỷ Jura có đôi mắt lớn nhất từng tồn tại.
Hoa hậu H'hen Niê vừa 'nịnh' nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Hiện tại, cả hai tập trung chăm sóc con gái chung.
Mikayla Demaiter cựu thủ môn của làng khúc côn cầu tự ví bản thân như thiên thần trong loạt ảnh gợi cảm đăng tải trên trang cá nhân.
Có mặt tại hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân nữ giới, đang mang thai đã bị hung thủ dùng đâm nhiều nhát trên cơ thể...
Nằm ngoài khơi bờ biển Tanzania, đảo Kilwa Kisiwani từng là trung tâm thương mại hưng thịnh của Ấn Độ Dương và là niềm tự hào của nền văn minh Swahili cổ.
Với sắc hồng nhẹ nhàng, trong suốt và độ tinh khiết hiếm có, poudretteite được mệnh danh là một trong những khoáng vật đẹp và đắt giá nhất hành tinh.
Suzuki Fronx vừa chính thức gia nhập phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam. So với các đối thủ cùng phân khúc, xe có giá nhỉnh hơn nhưng cũng sở hữu nhiều lợi thế.
Trước chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào tối ngày 18/10, lộ diện nhiều ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.
Số lượng UAV viện trợ lớn chưa từng có đã được Anh bàn giao cho Ukraine trong 6 tháng qua, được xem là sự hỗ trợ cần thiết trong bối cảnh xung đột leo thang.
Nữ cosplayer nổi tiếng Malaysia khiến dân mạng choáng ngợp khi giữ được nhan sắc và vóc dáng trẻ trung khó tin ở tuổi 47.
Bước vào giai đoạn 50 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp này liên tiếp gặp vận may cực lớn, tài lộc bùng nổ, cơ hội phát tài mở rộng bốn phương tám hướng.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu nhiều mẫu túi xách đến từ các nhà mốt nổi tiếng như Hermes, Chanel, Dior.