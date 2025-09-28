Hà Nội

'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' Mai Davika hoá nữ thần khi đổ bộ thảm đỏ

Cộng đồng trẻ

'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' Mai Davika hoá nữ thần khi đổ bộ thảm đỏ

Không chỉ phô diễn vẻ đẹp hình thể, bộ trang phục còn giúp Mai Davika toát lên khí chất quyền lực, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, quyến rũ.

Thiên Anh
Mới đây, xuất hiện tại thảm đỏ ở sự kiện tại Bangkok, nữ diễn viên Mai Davika khiến truyền thông bùng nổ với diện mạo lộng lẫy tựa nữ thần.
Gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn cùng làn da trắng mịn giúp 'ma nữ đẹp nhất Thái Lan' dễ dàng chiếm trọn ống kính ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Lối trang điểm sắc lạnh càng tôn lên thần thái kiêu sa, khẳng định danh xưng “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” mà khán giả ưu ái dành cho Davikah.
Điểm nhấn của màn xuất hiện này chính là bộ váy ánh vàng đến từ NTK Việt Nam - Lê Thanh Hoà. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Golden Heritage, lấy cảm hứng từ nghệ thuật Champa, nổi bật với chi tiết đính kết thủ công cầu kỳ.
Phần mũ trùm đầu liền mạch cùng những lớp hạt cườm vàng buông rủ tạo nên hiệu ứng thị giác rực rỡ, giúp Davika tỏa sáng như bước ra từ thần thoại.
Kiểu dáng ôm sát tôn lên đường cong gợi cảm, đồng thời toát lên khí chất sang trọng và quyền lực của nữ diễn viên.
Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là bộ váy ánh vàng ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong gợi cảm. Thiết kế với phần mũ trùm đầu liền mạch, những lớp xếp hạt cườm vàng óng ánh tựa những dải ánh sáng buông rủ xuống vai và thân váy.
Phần chiết eo ôm gọn cùng những họa tiết Champa được đính kết cầu kỳ đã tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến Davika trông như một nữ thần bước ra từ thần thoại.
Không chỉ phô diễn vẻ đẹp hình thể, bộ trang phục còn giúp Davika toát lên khí chất quyền lực, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, quyến rũ.
Chính sự kết hợp giữa nhan sắc và thần thái “không góc chết” của Mai Davika với thiết kế tinh xảo đã khiến mọi ánh nhìn trên thảm đỏ đêm đó đều dồn về cô. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Mai Davika #thảm đỏ #nữ thần #thái lan #thời trang #vẻ đẹp

