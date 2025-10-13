Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Hot girl phòng gym' có gương mặt búp bê đối lập thân hình cơ bắp cuồn cuộn

Cộng đồng trẻ

'Hot girl phòng gym' có gương mặt búp bê đối lập thân hình cơ bắp cuồn cuộn

Sở hữu gương mặt xinh xắn, thơ ngây như búp bê nhưng lại có một thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, Dasul thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Mặc dù không tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật, thế nhưng Dasul (sinh năm 1996, Hàn Quốc) vẫn thu hút sự chú ý của hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với hơn 1,3 triệu followers. (Ảnh: IG @seu1)
Mặc dù không tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật, thế nhưng Dasul (sinh năm 1996, Hàn Quốc) vẫn thu hút sự chú ý của hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với hơn 1,3 triệu followers. (Ảnh: IG @seu1)
Sở dĩ cô nàng có lượng người theo dõi khủng như vậy bởi sở hữu vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Dasul sở hữu gương mặt xinh như búp bê, thế nhưng có thân hình cơ bắp khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: IG @seu1)
Sở dĩ cô nàng có lượng người theo dõi khủng như vậy bởi sở hữu vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Dasul sở hữu gương mặt xinh như búp bê, thế nhưng có thân hình cơ bắp khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: IG @seu1)
Cô sở hữu đôi mắt to tròn, mũi cao, và biểu cảm đáng yêu, ngây thơ, khiến nhiều người liên tưởng đến các nhân vật búp bê. (Ảnh: IG @seu1)
Cô sở hữu đôi mắt to tròn, mũi cao, và biểu cảm đáng yêu, ngây thơ, khiến nhiều người liên tưởng đến các nhân vật búp bê. (Ảnh: IG @seu1)
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với nét mặt trẻ thơ, Dasul lại có một vóc dáng chuẩn, cơ bắp cuồn cuộn, không kém phần nóng bỏng và mạnh mẽ. (Ảnh: IG @seu1)
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với nét mặt trẻ thơ, Dasul lại có một vóc dáng chuẩn, cơ bắp cuồn cuộn, không kém phần nóng bỏng và mạnh mẽ. (Ảnh: IG @seu1)
Đặc biệt, vòng eo nhỏ gọn săn chắc của cô khiến dân mạng không khỏi "trầm trồ". (Ảnh: IG @seu1)
Đặc biệt, vòng eo nhỏ gọn săn chắc của cô khiến dân mạng không khỏi "trầm trồ". (Ảnh: IG @seu1)
Là một influencer chuyên về mảng thể hình, Dasul thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại phòng tập và các video hướng dẫn, truyền cảm hứng tập luyện. (Ảnh: IG @seu1)
Là một influencer chuyên về mảng thể hình, Dasul thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại phòng tập và các video hướng dẫn, truyền cảm hứng tập luyện. (Ảnh: IG @seu1)
Trong các video tập luyện, Dasul có thể thực hiện những bài tập nâng tạ nặng lên đến 80 kg, chứng minh cho sức mạnh phi thường ẩn chứa sau vẻ ngoài nhỏ nhắn. (Ảnh: IG @seu1)
Trong các video tập luyện, Dasul có thể thực hiện những bài tập nâng tạ nặng lên đến 80 kg, chứng minh cho sức mạnh phi thường ẩn chứa sau vẻ ngoài nhỏ nhắn. (Ảnh: IG @seu1)
Cô duy trì chế độ tập luyện đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để giữ được vóc dáng lý tưởng. (Ảnh: IG @seu1)
Cô duy trì chế độ tập luyện đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để giữ được vóc dáng lý tưởng. (Ảnh: IG @seu1)
Với ngoại hình nổi bật và sức ảnh hưởng lớn, Dasul không chỉ dừng lại ở vai trò hot girl phòng gym mà còn trở thành người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón. (Ảnh: IG @seu1)
Với ngoại hình nổi bật và sức ảnh hưởng lớn, Dasul không chỉ dừng lại ở vai trò hot girl phòng gym mà còn trở thành người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón. (Ảnh: IG @seu1)
Ngoài công việc, Dasul cũng chia sẻ về những sở thích cá nhân khác như du lịch và chơi game. Dù diện trang phục thoải mái như áo hai dây, quần ống rộng hay đồ tập, cô vẫn luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn trong mỗi khung hình. (Ảnh: IG @seu1)
Ngoài công việc, Dasul cũng chia sẻ về những sở thích cá nhân khác như du lịch và chơi game. Dù diện trang phục thoải mái như áo hai dây, quần ống rộng hay đồ tập, cô vẫn luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn trong mỗi khung hình. (Ảnh: IG @seu1)
Trầm Phương
#hot girl phòng gym #Dasul #thể hình #bodybuilding #Influencer #fitness

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT