'Hot girl phòng gym' có gương mặt búp bê đối lập thân hình cơ bắp cuồn cuộn

Sở hữu gương mặt xinh xắn, thơ ngây như búp bê nhưng lại có một thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, Dasul thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Sở hữu gương mặt xinh xắn, thơ ngây như búp bê nhưng lại có một thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, Dasul thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Hệ thống Patriot của Mỹ, vốn được ca ngợi là biểu tượng của năng lực phòng thủ hiện đại, đang bộc lộ nhiều giới hạn trước các đòn tấn công của Nga.
Sau hai tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh tái xuất với diện mạo đầy cuốn hút khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì sự thay đổi rõ rệt.
Một bản dựng kỹ thuật số mới từ Kelsonik đang khiến cộng đồng yêu xe xôn xao khi tưởng tượng ra BMW M7 bản sedan hiệu năng cao mà chưa bao giờ sản xuất.
Căn bếp trong biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp với tông đen - xám chủ đạo.
Trong những hình ảnh đời thường đăng tải trên trang cá nhân, phong cách trẻ trung của bà mẹ 2 con Hong Young Gi khiến nhiều người cứ ngỡ cô chỉ mới là học sinh.
Mới đây, gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thị Thùy Phương đã vinh dự được tuyên dương danh hiệu "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2025.
Lâm Khánh Chi khoe diện mạo như búp bê bên con trai. NSƯT Kim Oanh chăm chụp ảnh mới sau thời gian chỉnh sửa nhan sắc.
Ba con giáp này sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp 7 ngày tới. Công danh nở rộ, vận khí hanh thông, họ trở thành người dẫn đầu.
Các nhà khoa học đã tìm ra xưởng chế tác trang sức vỏ sò 42.000 năm tuổi, cũng là xưởng chế tác lâu đời nhất Tây Âu.
Ngân 98 bị cáo buộc sử dụng chiêu trò "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Trong lúc đào giun trong khuôn viên ngôi nhà ở Thụy Điển, chủ nhà đã tìm thấy một kho báu khổng lồ, trong đó có 20.000 đồng xu thời Trung cổ.
Người dân ở Quảng Trị đã giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm (thuộc họ Hồng hoàng) bay vào nhà cho cơ quan kiểm lâm. Đây là loài chim quý hiếm.
Sáng 13/10, tại sông Lục Đầu trước đền Kiếp Bạc, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 tổ chức tổ chức diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu.
Nếu iPhone hiển thị cảnh báo phát hiện chất lỏng mà bạn vẫn cố sạc, thiết bị có thể bị ăn mòn cổng sạc và hư hại vĩnh viễn, Apple đã lên tiếng cảnh báo rõ ràng.
Tình hình quân đội Ukraine ở mặt trận Pokrovsk hiện nay ra sao? Những khu vực nào của họ đang bị quân Nga bao vây?
Giá ngang iPad Mini nhưng Xiaomi Pad Mini sở hữu màn hình 3K cùng hiệu năng mạnh mẽ, được các chuyên trang khen là tablet Android cỡ nhỏ tốt nhất hiện nay.
SYM Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe tay ga TPBW 125 2025 mới, mang đậm dấu ấn thời trang, công nghệ và cá tính cho thế hệ trẻ.
Điểm nhấn của mẫu xe sedan BYD Seal 05 2026 sắp mở bán tại thị trường Việt Nam chính là phạm vi hoạt động bằng pin được tăng từ 55 km lên 128 km.
Nhờ những bản hợp đồng triệu đô với các thương hiệu xa xỉ cùng danh mục đầu tư trải rộng, Maria Sharapova vẫn duy trì sự 'giàu có' sau nhiều năm giải nghệ.
Mặc dù thị trường ôtô Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong tháng 9/2025 nhưng trong danh sách những mẫu xe ế ẩm nhất vẫn xuất hiện một số cái tên quen thuộc.