Hot girl phòng gym Việt sinh sống tại Canada sở hữu vòng 3 hơn 1 mét

Cộng đồng trẻ

Sở hữu vòng 3 từng được đo lên tới 106 cm, cô trở thành một trong những gương mặt có số đo "khủng" nhất cộng đồng fitness Việt.

Thiên Anh
Trong danh sách hot girl vòng 3 khủng, không thể bỏ qua Phùng Phương Thúy, thường được biết đến với nickname Ted Roxy.
Sở hữu vòng 3 từng được đo lên tới 106 cm, Phương Thúy trở thành một trong những gương mặt có số đo "khủng" nhất cộng đồng fitness Việt.
Phương Thúy xây dựng hình ảnh gắn liền với thể hình và phong cách quyến rũ.
Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh bikini hoặc đồ tập ôm sát, khoe triệt để lợi thế vòng 3.
Với chiều cao cân đối và cơ thể săn chắc, Phương Thúy không chỉ nổi bật ở Việt Nam mà còn được nhiều fan quốc tế biết đến qua các trang cộng đồng về fitness.
Điều đáng nói, Phương Thúy luôn nhấn mạnh vòng 3 khủng của mình là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, kiên nhẫn nhiều năm. Chính vì vậy, cô được xem như hình mẫu truyền cảm hứng cho giới trẻ theo đuổi fitness chuyên nghiệp.
Vòng 3 khủng là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, kiên nhẫn nhiều năm của Phương Thúy.
Phương Thúy hiện là huấn luyện viên tập thể hình nổi tiếng tại TP HCM, hiện định cư cùng chồng con ở Canada.
Hiện, sau hơn 10 năm tập luyện, trọng lượng cơ thể Phương Thúy tăng từ 48 lên 57 kg, số đo ba vòng là 94-64-105. Để có cơ bắp khỏe mạnh và săn chắc, cô phải vượt qua nhiều khổ luyện.
Một ngày của Phương Thúy bắt đầu với tạ nặng 1-2 tiếng, sau đó là 30 phút cardio. Đây là phương pháp kết hợp nhiều bài tập như chạy bộ, đạp xe, squat, chống đẩy hoặc những bài cường độ cao hơn, giúp kiểm soát nhịp tim, hỗ trợ lưu thông máu. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
