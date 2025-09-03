Nữ streamer tái xuất gây bão nhan sắc với góc nghiêng cực phẩm

Hà Nội

Số hóa

Streamer Chi Củ Cải bất ngờ tái xuất, khiến cộng đồng mạng chấn động với góc nghiêng thần thánh chuẩn “tiên tỉ”, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Chi Củ Cải, tên thật là Vũ Ngọc Kim Chi, từng là cái tên đình đám trong giới streamer Việt.
Nhan sắc của cô từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng “chao đảo” và lần này cũng không ngoại lệ.
Trong bức ảnh mới, góc nghiêng thanh thoát với sống mũi cao, đôi mắt cuốn hút của Chi khiến fan “ngất lịm”.
Ngay cả khi vắng bóng một thời gian dài, sức hút nhan sắc của cô vẫn không hề giảm sút.
Chi Củ Cải từng trải qua không ít lùm xùm, chọn cách im lặng và dần xây dựng lại hình ảnh.
Hiện tại, cô hướng đến sự chuyên nghiệp hơn trong livestream và thử sức với kinh doanh, quảng cáo.
Tuy vậy, mỗi lần lộ diện, nhan sắc của Chi vẫn nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội.
Màn tái xuất lần này tiếp tục khẳng định vị thế “cực phẩm nhan sắc” khó ai thay thế.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
