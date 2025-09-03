Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẹo dùng lò vi sóng và lò nướng tiết kiệm điện hiệu quả

Số hóa

Mẹo dùng lò vi sóng và lò nướng tiết kiệm điện hiệu quả

Chỉ với vài thói quen nhỏ khi dùng lò vi sóng và lò nướng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện hàng tháng và góp phần bảo vệ môi trường.

Thiên Trang (TH)
Lò vi sóng và lò nướng ngày càng phổ biến trong căn bếp hiện đại, nhưng cũng tiêu thụ nhiều điện nếu sử dụng thiếu hợp lý.
Lò vi sóng và lò nướng ngày càng phổ biến trong căn bếp hiện đại, nhưng cũng tiêu thụ nhiều điện nếu sử dụng thiếu hợp lý.
Một mẹo đơn giản là dùng đúng dụng cụ chịu nhiệt, giúp thiết bị hoạt động nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn.
Một mẹo đơn giản là dùng đúng dụng cụ chịu nhiệt, giúp thiết bị hoạt động nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn.
Không mở cửa lò nhiều lần cũng giúp giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm 5–10% lượng điện tiêu thụ.
Không mở cửa lò nhiều lần cũng giúp giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm 5–10% lượng điện tiêu thụ.
Người dùng nên rã đông thực phẩm tự nhiên trước khi hâm nóng hoặc nướng để rút ngắn thời gian chế biến.
Người dùng nên rã đông thực phẩm tự nhiên trước khi hâm nóng hoặc nướng để rút ngắn thời gian chế biến.
Chế độ hẹn giờ và điều chỉnh công suất phù hợp giúp món ăn chín đều mà vẫn tiết kiệm khoảng 10% điện năng.
Chế độ hẹn giờ và điều chỉnh công suất phù hợp giúp món ăn chín đều mà vẫn tiết kiệm khoảng 10% điện năng.
Thái nhỏ thực phẩm hoặc chia khẩu phần trước khi nấu cũng góp phần rút ngắn thời gian lò phải hoạt động.
Thái nhỏ thực phẩm hoặc chia khẩu phần trước khi nấu cũng góp phần rút ngắn thời gian lò phải hoạt động.
Vệ sinh lò định kỳ không chỉ giữ món ăn ngon miệng mà còn giúp thiết bị hoạt động hiệu quả, ít tốn điện hơn.
Vệ sinh lò định kỳ không chỉ giữ món ăn ngon miệng mà còn giúp thiết bị hoạt động hiệu quả, ít tốn điện hơn.
Cuối cùng, lựa chọn thiết bị có dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng sẽ giúp gia đình bạn giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng.
Cuối cùng, lựa chọn thiết bị có dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng sẽ giúp gia đình bạn giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#tiết kiệm điện #lò vi sóng #lò nướng #bảo vệ môi trường #kỹ thuật nấu ăn #đồ dùng nhà bếp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT