Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Lenovo giới thiệu laptop Project Pivo màn hình xoay tách độc đáo

Trong thế giới laptop, Lenovo không có đối thủ trong việc sở hữu các ý tưởng độc đáo về màn hình.

Tuệ Minh

Lenovo từ lâu đã nổi tiếng với các thiết kế laptop đột phá như Yoga Book 9 hai màn hình, ThinkPad X1 Fold màn hình OLED gập và gần đây nhất là ThinkBook Plus Gen 6 Rollable với màn OLED có thể kéo dài.

Giờ đây, thêm một thiết kế màn hình laptop khác cho thấy khả năng sáng tạo không có đối thủ của Lenovo. Họ đã trình trình làng một mẫu laptop có màn hình xoay dọc độc đáo mang tên Project Pivo tại triển lãm IFA vào tháng 9.

pivo.jpg
Laptop Pivo của Lenovo sở hữu thiết kế màn hình xoay độc đáo.

Màn hình xoay 90 độ, tách rời dễ dàng

Dựa trên hình ảnh rò rỉ, Project Pivo sở hữu màn hình có thể xoay 90 độ sang chế độ dọc chỉ bằng một thao tác đơn giản. Màn hình dường như được gắn với thân máy bằng nam châm và kết nối qua các điểm tiếp xúc ở mặt sau để truyền tải nguồn và dữ liệu.

Kiểu bố trí này không chỉ linh hoạt mà còn phù hợp với các tác vụ như đọc tài liệu dài, soạn thảo văn bản hay lập trình.

Dù Project Pivo hiện mới chỉ là concept, nhưng khả năng được đưa vào sản xuất trong tương lai hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, mẫu ThinkBook Plus Gen 6 Rollable cũng từng được giới thiệu như một concept trước khi chính thức lên kệ khoảng một năm sau đó.

Điều này khiến giới công nghệ kỳ vọng Lenovo sẽ biến Project Pivo thành sản phẩm thương mại tiếp theo, mở rộng hơn nữa danh mục laptop linh hoạt và sáng tạo của hãng.

Với Project Pivo, Lenovo tiếp tục cho thấy tham vọng định nghĩa lại trải nghiệm người dùng trên laptop, kết hợp giữa tính di động, tiện ích và sáng tạo hình thái, điều mà ít hãng công nghệ dám theo đuổi ở thời điểm hiện tại.

Mẫu laptop này được cho là sẽ có tên thương mại là VertiFlex. Rõ ràng, Lenovo lấy cảm hứng từ điện thoại thông minh Wing của LG, vốn có cơ chế màn hình xoay tương tự. Tuy nhiên, việc Lenovo triển khai ý tưởng này đã đưa nó lên một tầm cao mới cho máy tính xách tay.

Mẫu smartphone LG Wing với ngôn ngữ thiết kế tương tự tạo cảm hứng cho Pivo.

Cơ chế hiển thị xoay mở ra những khả năng mới cho việc tiêu thụ nội dung và quy trình làm việc năng suất. Chế độ xem dọc đặc biệt hữu ích khi đọc tài liệu dài, duyệt nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội và xem nội dung video dọc, vốn ngày càng phổ biến trên nhiều nền tảng.

Những người sáng tạo nội dung làm việc với phần mềm chỉnh sửa video có thể được hưởng lợi từ không gian màn hình bổ sung khi sắp xếp nhiều dòng thời gian, mặc dù những lợi ích thực tế vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

Các nguồn tin trong ngành cho biết Dự án Pivo sẽ ra mắt công chúng tại hội nghị IFA 2025 sắp tới ở Berlin, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2025.

Thiết bị này dự kiến ​​sẽ xuất hiện cùng với nhiều mẫu ThinkPad mới, bao gồm các máy trạm dòng P được làm mới và máy tính xách tay X9 Aura Edition được cập nhật với nhiều biến thể màu sắc mới.

Thời điểm này phù hợp với chiến lược của Lenovo là sử dụng các hội nghị công nghệ lớn để giới thiệu các khái niệm sáng tạo trước khi xác định khả năng thương mại hóa.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 với màn hình kéo dài miên man.
Biggo
Link bài gốc Copy link
https://biggo.com/news/202508312332_Lenovo_Project_Pivo_Rotating_Display_Laptop_Leaked
#Laptop Lenovo Project Pivo #Laptop màn hình xoay dọc #Laptop linh hoạt sáng tạo #Thiết kế laptop độc đáo Lenovo #Màn hình xoay 90 độ #Laptop Concept Lenovo

Bài liên quan

Số hóa

Lenovo tung tablet AI mới dành cho Gen Z học chất chơi ngầu

Lenovo Idea Tab tích hợp AI, bút cảm ứng siêu nhạy, màn hình 2.5K, vi xử lý mạnh mẽ, sẵn sàng đồng hành Gen Z học tập, sáng tạo và giải trí.

let-1.png
Lenovo vừa ra mắt Idea Tab, máy tính bảng tích hợp AI hướng đến học sinh, sinh viên và người dùng sáng tạo hiện đại.
let-2.png
Thiết bị sở hữu màn hình 11 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 90Hz, cho trải nghiệm học tập và giải trí mượt mà, sắc nét.
Xem chi tiết

Photo

“Đẹp nhức mắt” laptop màn hình cuộn gây sốt toàn cầu của Lenovo

Trung Quốc vừa trình làng "siêu phẩm" laptop màn hình cuộn Lenovo tại triển lãm CES 2025 khiến giới công nghệ được phen "mắt tròn mắt dẹt".

Tại triển lãm CES đang diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) hãng Lenovo của Trung Quốc khiến cả thế giới công nghệ vô cùng ngạc nhiên khi trình làng mẫu laptop màn hình cuộn. Ảnh: Lenovo 
Tại triển lãm CES đang diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) hãng Lenovo của Trung Quốc khiến cả thế giới công nghệ vô cùng ngạc nhiên khi trình làng mẫu laptop màn hình cuộn. Ảnh: Lenovo
Hãng phân loại chiếc laptop này vào dòng ThinkBook. Nó có tên là Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC. Bằng động thái ra mắt mẫu laptop này, Lenovo đã ghi tên mình vào lịch sử với chiếc laptop đầu tiên có thể cuộn.
Hãng phân loại chiếc laptop này vào dòng ThinkBook. Nó có tên là Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC. Bằng động thái ra mắt mẫu laptop này, Lenovo đã ghi tên mình vào lịch sử với chiếc laptop đầu tiên có thể cuộn. 
Chiếc laptop này có màn hình OLED, chỉ cần nhấn một nút, màn hình 14 inch sẽ mở rộng lên trên để tạo ra tỷ lệ khung hình khó coi, nhưng tăng gấp đôi không gian màn hình lên 16,7 inch.
 Chiếc laptop này có màn hình OLED, chỉ cần nhấn một nút, màn hình 14 inch sẽ mở rộng lên trên để tạo ra tỷ lệ khung hình khó coi, nhưng tăng gấp đôi không gian màn hình lên 16,7 inch.
Người dùng có thể kích hoạt màn hình hoặc thu gọn lại bằng nút bấm phía trên bên phải bàn phím. Lenovo cũng cho phép sử dụng cử chỉ để ra lệnh, bằng cách xòe bàn tay phía trước màn hình rồi hất lên, xuống để điều khiển.
Người dùng có thể kích hoạt màn hình hoặc thu gọn lại bằng nút bấm phía trên bên phải bàn phím. Lenovo cũng cho phép sử dụng cử chỉ để ra lệnh, bằng cách xòe bàn tay phía trước màn hình rồi hất lên, xuống để điều khiển. 
Lenovo cho biết họ đã thử nghiệm chức năng này với 30 nghìn lần thao tác mà không xảy ra vấn đề gì. Mặc dù vậy, đây có vẻ là thứ khó trong thế giới laptop đại.
Lenovo cho biết họ đã thử nghiệm chức năng này với 30 nghìn lần thao tác mà không xảy ra vấn đề gì. Mặc dù vậy, đây có vẻ là thứ khó trong thế giới laptop đại. 
Mọi thành phần còn lại, Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC không khác gì so với một chiếc Ultrabook thông thường. Thậm chí, nó còn sở hữu thước rất mỏng, trọng lượng nhẹ hơn một chiếc tablet như iPad Pro.
 Mọi thành phần còn lại, Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC không khác gì so với một chiếc Ultrabook thông thường. Thậm chí, nó còn sở hữu thước rất mỏng, trọng lượng nhẹ hơn một chiếc tablet như iPad Pro.

Khi gập lại, Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC dày 19,9 mm và nặng 1,67 kg. Phần màn hình mở rộng khi được cuộn lại sẽ nằm ẩn dưới bản lề.
 Khi gập lại, Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC dày 19,9 mm và nặng 1,67 kg. Phần màn hình mở rộng khi được cuộn lại sẽ nằm ẩn dưới bản lề.

Về cấu hình, Lenovo cho biết nó là một chiếc PC Copilot + nên được trang bị phần cứng thuộc hàng khủng gồm Intel Core Ultra 7 Series 2, Ram 32GB và dung lượng lưu trữ 1TB. Mức giá bán ra sẽ là 3.490 USD.
Về cấu hình, Lenovo cho biết nó là một chiếc PC Copilot + nên được trang bị phần cứng thuộc hàng khủng gồm Intel Core Ultra 7 Series 2, Ram 32GB và dung lượng lưu trữ 1TB. Mức giá bán ra sẽ là 3.490 USD. 

Lenovo thường giới thiệu những khái niệm kỳ quặc tại các triển lãm thương mại. Năm ngoái chúng ta đã được nhìn thoáng qua một chiếc máy tính xách tay trong suốt tại Mobile World Congress. Tuy nhiên lần này chiếc laptop với màn hình cuộn là sản phẩm thương mại thực thụ.
Lenovo thường giới thiệu những khái niệm kỳ quặc tại các triển lãm thương mại. Năm ngoái chúng ta đã được nhìn thoáng qua một chiếc máy tính xách tay trong suốt tại Mobile World Congress. Tuy nhiên lần này chiếc laptop với màn hình cuộn là sản phẩm thương mại thực thụ. 


Xem chi tiết

Số hóa

Độc lạ chiếc smartphone hình vuông với camera lật ngược

Nếu quá nhàm chán với thiết kế dạng thanh, đây có lẽ là chiếc smartphone bạn thích. Nó còn có thể biến hình thành một chiếc Blackberry hoài cổ trong 1 nốt nhạc.

Một dự án điện thoại thông minh với thiết kế lạ mắt, camera lật độc đáo và lời hứa về trải nghiệm AI miễn phí đang gây xôn xao trong cộng đồng công nghệ. Chiếc iKKO Mind One, dù đến từ một thương hiệu ít tên tuổi, đang cho thấy nỗ lực làm mới một thị trường smartphone vốn đã bão hòa.
Một dự án điện thoại thông minh với thiết kế lạ mắt, camera lật độc đáo và lời hứa về trải nghiệm AI miễn phí đang gây xôn xao trong cộng đồng công nghệ. Chiếc iKKO Mind One, dù đến từ một thương hiệu ít tên tuổi, đang cho thấy nỗ lực làm mới một thị trường smartphone vốn đã bão hòa.
Chiếc điện thoại có tên iKKO Mind One, sản phẩm của một thương hiệu âm thanh nhỏ, đang trở thành tâm điểm chú ý trước thềm chiến dịch gọi vốn trên nền tảng Kickstarter. Với thiết kế vuông vức độc đáo, kích thước của máy chỉ tương đương một tấm thẻ ATM (86 x 72 mm), mỏng 8,9 mm và nhẹ 120g, hướng đến những người dùng yêu thích sự nhỏ gọn.
Chiếc điện thoại có tên iKKO Mind One, sản phẩm của một thương hiệu âm thanh nhỏ, đang trở thành tâm điểm chú ý trước thềm chiến dịch gọi vốn trên nền tảng Kickstarter. Với thiết kế vuông vức độc đáo, kích thước của máy chỉ tương đương một tấm thẻ ATM (86 x 72 mm), mỏng 8,9 mm và nhẹ 120g, hướng đến những người dùng yêu thích sự nhỏ gọn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới