Lenovo giới thiệu laptop Project Pivo màn hình xoay tách độc đáo

Trong thế giới laptop, Lenovo không có đối thủ trong việc sở hữu các ý tưởng độc đáo về màn hình.

Lenovo từ lâu đã nổi tiếng với các thiết kế laptop đột phá như Yoga Book 9 hai màn hình, ThinkPad X1 Fold màn hình OLED gập và gần đây nhất là ThinkBook Plus Gen 6 Rollable với màn OLED có thể kéo dài.

Giờ đây, thêm một thiết kế màn hình laptop khác cho thấy khả năng sáng tạo không có đối thủ của Lenovo. Họ đã trình trình làng một mẫu laptop có màn hình xoay dọc độc đáo mang tên Project Pivo tại triển lãm IFA vào tháng 9.

Laptop Pivo của Lenovo sở hữu thiết kế màn hình xoay độc đáo.

Màn hình xoay 90 độ, tách rời dễ dàng

Dựa trên hình ảnh rò rỉ, Project Pivo sở hữu màn hình có thể xoay 90 độ sang chế độ dọc chỉ bằng một thao tác đơn giản. Màn hình dường như được gắn với thân máy bằng nam châm và kết nối qua các điểm tiếp xúc ở mặt sau để truyền tải nguồn và dữ liệu.

Kiểu bố trí này không chỉ linh hoạt mà còn phù hợp với các tác vụ như đọc tài liệu dài, soạn thảo văn bản hay lập trình.

Dù Project Pivo hiện mới chỉ là concept, nhưng khả năng được đưa vào sản xuất trong tương lai hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, mẫu ThinkBook Plus Gen 6 Rollable cũng từng được giới thiệu như một concept trước khi chính thức lên kệ khoảng một năm sau đó.

Điều này khiến giới công nghệ kỳ vọng Lenovo sẽ biến Project Pivo thành sản phẩm thương mại tiếp theo, mở rộng hơn nữa danh mục laptop linh hoạt và sáng tạo của hãng.

Với Project Pivo, Lenovo tiếp tục cho thấy tham vọng định nghĩa lại trải nghiệm người dùng trên laptop, kết hợp giữa tính di động, tiện ích và sáng tạo hình thái, điều mà ít hãng công nghệ dám theo đuổi ở thời điểm hiện tại.

Mẫu laptop này được cho là sẽ có tên thương mại là VertiFlex. Rõ ràng, Lenovo lấy cảm hứng từ điện thoại thông minh Wing của LG, vốn có cơ chế màn hình xoay tương tự. Tuy nhiên, việc Lenovo triển khai ý tưởng này đã đưa nó lên một tầm cao mới cho máy tính xách tay.

Mẫu smartphone LG Wing với ngôn ngữ thiết kế tương tự tạo cảm hứng cho Pivo.

Cơ chế hiển thị xoay mở ra những khả năng mới cho việc tiêu thụ nội dung và quy trình làm việc năng suất. Chế độ xem dọc đặc biệt hữu ích khi đọc tài liệu dài, duyệt nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội và xem nội dung video dọc, vốn ngày càng phổ biến trên nhiều nền tảng.

Những người sáng tạo nội dung làm việc với phần mềm chỉnh sửa video có thể được hưởng lợi từ không gian màn hình bổ sung khi sắp xếp nhiều dòng thời gian, mặc dù những lợi ích thực tế vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

Các nguồn tin trong ngành cho biết Dự án Pivo sẽ ra mắt công chúng tại hội nghị IFA 2025 sắp tới ở Berlin, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2025.

Thiết bị này dự kiến ​​sẽ xuất hiện cùng với nhiều mẫu ThinkPad mới, bao gồm các máy trạm dòng P được làm mới và máy tính xách tay X9 Aura Edition được cập nhật với nhiều biến thể màu sắc mới.

Thời điểm này phù hợp với chiến lược của Lenovo là sử dụng các hội nghị công nghệ lớn để giới thiệu các khái niệm sáng tạo trước khi xác định khả năng thương mại hóa.